Joven karateca superó las adversidades para convertirse en campeón internacional

Sashiel Henríquez Amigo

David Fernández Álvarez

dfernandez@laprensaaustral.cl

Sashiel Henríquez Amigo, de 10 años, alumno del Liceo Experimental Umag, a pesar de su corta edad es un deportista de elite que ha obtenido grandes logros internacionales, de hecho en diversas partes del mundo ha sido reconocido como campeón en la disciplina marcial del karate.

Su primera incursión fue en octubre de 2015, en el II Mundial Abierto de Artes Marciales, realizado en Montevideo, Uruguay. En ese momento tenía 9 años y era cinturón púrpura. En el certamen logró obtener primer lugar en Combate, Forma Musical y segundo puesto en Kenpo. Para mayo de 2016, participó del 52º Torneo IKC (International Karate Championship), efectuado en Aguascalientes, México. Ahora con cinturón azul, Sashiel se coronó máximo ganador en la Forma con Armas y Kenpo, nuevamente. Su última gloria la obtuvo en el III Mundial Abierto de Artes Marciales, llevado a cabo en Rosario, Argentina, en mayo de este año. En la competencia obtuvo el primer lugar en Defensa Personal, Forma Kenpo, con Armas, Musical y en Equipo. Con ello, el magallánico se convirtió en campeón mundial en tres instancias seguidas y en distintos países. Por lo mismo se ha ganado el cariño y admiración de otros maestros, quien no han dudado en hacerle notar el buen nivel que está presentando.

Cabe destacar para los dos primeros mundiales el joven viajó solo, acompañado nada más que por su maestro, por lo que a su corta edad tuvo que afrontar las presiones del certamen y el tener que afrontar las adversidades sin tener el apoyo inmediato de sus padres.

Un quiebre físico y moral

El último certamen fue bastante especial para el karateca magallánico y requirió de un esfuerzo doble. El joven después de su participación en el país azteca, en junio de 2016 sufrió un accidente que le provocó una fractura, la cual requirió de cirugía y material de osteosíntesis. Sashiel se lesionó jugando fútbol con sus compañeros de liceo.

“Estuvo inmovilizado, un yeso desde la cadera hasta la planta del pie, por un mes y luego órtesis por un mes más. Para él, como niño fue muy doloroso saber que no podría hacer deporte por un largo período, más con todo lo que había aprendido en México. Después de la operación comprendió la gravedad de su lesión, el doctor que lo operó nos dijo que gracias a que hace deporte y que estaba en muy buen estado físico la fractura, si bien fue grave, podría haber sido peor, más aún que es un niño y es mucho más rápida la recuperación”, explicó su padre, Rodrigo Henríquez.

Por su parte Sashiel señaló, “cuando me lesione tomé la situación muy mal, me desquitaba con mi papá, me enojaba y cuando veía gente jugando me daba pena porque no podía acompañarlos. Quería volver a ser lo que era antes. Mi fuerza la saqué de mis papás que me apoyaban y eso fue lo más importante para superarme. La pasión por el karate también fue importante, ya que sólo pensaba en volver”.

Aún con órtesis, el segundo mes después de su accidente, el joven volvió a su deporte preferido, el karate. “Había que estarle diciendo que descansara, que no se sobreexija la otra pierna, pero es un niño, era inevitable mantenerlo quieto”, señala el papa. El retorno del joven a la actividad física fue gracias al tratamiento recibido en el Centro de Rehabilitación de Punta Arenas, el cual comenzó en septiembre del año pasado, con un equipo completo conformado por enfermera, fisiatra, psicóloga, incluso una persona que le ayudó para que tenga una buena cicatrización. “Si bien caminaba sin bastones no podía doblar ni estirar su rodilla, por lo que a su kinesióloga Carla Ramírez le tocó la parte más difícil, ya que Sashiel muchas veces se frustraba al no poder lograr algo tan simple como subir y bajar una escalera sin afirmarse, muchas veces se le llenaron los ojos de lágrimas y se enojaba consigo mismo, pero su fuerza, más las ganas de volver a entrenar fueron su mayor motivación”, agregó el padre.

En diciembre de 2016, el karateca recibió una buena noticia, su kinesiólogo le dio permiso para hacer deporte. Eso lo motivó en las terapias, su animo mejoró y enfocó mucho mejor sus esfuerzos. En febrero de este año, el fisiatra del Centro de Rehabilitación aconsejó que lo mejor era comenzar con una terapia de pliometría, por lo que lo derivaron con el kinesiólogo Humberto Manríquez. Todo esto se hizo pensando en la posibilidad de que Sashiel podría participar del mundial que se realizaría en Rosario, Argentina.

Fue así que llegó el gran día del III Mundial Abierto de Artes Marciales, según dice el joven, en la primera jornada estaba muy nervioso, explica que más allá de ganarse una medalla, para él era importante mostrar todo lo que había logrado y cuanto se había superado, lo cual se convirtió en cuatro medallas de oro.

Llamado a perseverar

“Me gustaría decirles a las personas que han sufrido una lesión y que aman el deporte, que no lo boten, que sigan su camino para que sean grandes. Hago el llamado igual para quienes estén sanos que no se lesionen por tonteras, por favor, como yo, que me lesioné jugando a la pelota, en cemento mojado y sin zapatos adecuados, sólo a mi se me ocurre. No dejen su actividad, ya que aún tienen la oportunidad de poder viajar a lugares importantes, siempre existe la posibilidad de ser el mejor del mundo”, declaró Sashiel Henríquez Amigo.

El joven sigue en terapia, según le dijo el kinesiólogo, le queda poco, pero es muy importante que siga ejercitándose. El próximo objetivo del deportista magallánico es asistir en septiembre al Torneo Internacional de Kenpo en San Fernando y luego al 54º IKC 2018, que se realizará en Boston, Massachusetts. Para ello su familia reunirá los fondos necesarios mediante eventos y otras actividades, de igual forma hacen el llamado a las organizaciones o empresas para que cooperen dentro de lo posible, y así este gran talento del karate regional siga cosechando victorias y deje la bandera de Magallanes y Chile en lo más alto del podio.

Sashiel no pone techo a sus expectativas, por eso vislumbra para su futuro una amplia gama de logros, tiene claro que desea estudiar Ingeniería en Construcción en la universidad, además quiere ser futbolista profesional, chef y también tener su propia academia, para formar pequeños en el karate y elevar la disciplina marcial en Magallanes y Chile.