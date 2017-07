Jóvenes fueron enviados a prisión por robar y amenazar con pistola de juguete y cuchillo cocinero

La penumbra de la mañana y la escasa presencia de personas fueron los elementos propicios para que dos jóvenes perpetraran el mismo delito en dos ocasiones seguidas durante la jornada de ayer en la población Eusebio Lillo, al surponiente de Punta Arenas.

Minutos antes de las 7 horas del lunes, la señora Rita Mancilla Valenzuela, como todos los días, se dirigía hacia el paradero de la locomoción colectiva mayor, en calle Ramón Carnicer, con el propósito de trasladarse hasta su lugar de trabajo. En eso, dos jóvenes que, según describió la mujer, parecían menores de edad la abordaron amenazándola con una pistola a balines (que para la víctima parecía real) y un cuchillo cocinero, con el fin de asaltarla.

“Esos chicos son de la población y yo como todas las mañanas me iba a ir a tomar la micro para ir a trabajar, y los vi y parecía que venían curados. En eso uno me puso una pistola en la cabeza, me dijeron que entregara la billetera, y sacó un tremendo cuchillo y me lo puso en la guata. Lo único que tenía en mi chauchera eran mil pesos, se los pasé y ellos arrancaron”, narró angustiada Mancilla.

Tras aquel episodio, y algunos minutos después, ambos jóvenes fueron detenidos a las 7,25 horas en calle Miraflores, debido a que una segunda víctima, que iba a bordo de una patrulla de Carabineros, los identificó y los sindicó desde el interior del vehículo como quienes acababan de asaltarla. A raíz de aquello, los efectivos policiales procedieron a efectuar la detención, que fue considerada en situación de flagrancia debido al tiempo transcurrido en que se cometieron los ilícitos, logrando al mismo tiempo recuperar las especies que habían sido sustraídas y arrojadas a la vía pública.

Dadas estas circunstancias, el menor de iniciales F.A.A.L., de 16 años y Antonio Francisco Jesús Pérez Pérez, de 18 años, fueron puestos a disposición de la justicia, pasando a la audiencia de control de detención y posterior formalización, donde el representante del Ministerio Público, Oliver Rammsy, solicitó aplicar la medida cautelar de internación provisoria y de prisión, respectivamente, por el delito de robo con intimidación en calidad de autores.

Luego de un extenso debate, donde los abogados Leonardo Vallejos y Richard Maldonado cuestionaron la detención de sus defendidos, el magistrado Juan Villa decretó acoger la petición de la Fiscalía, considerando el número de delitos imputados; el carácter, circunstancia y modalidad de ejecución de estos ilícitos; los bienes jurídicos lesionados; el contar ambos con procesos pendientes; por lo que determinó enviar a la cárcel a ambos jóvenes, ya que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad.

“En el caso de la persona mayor de edad podría arriesgar hasta diez años y un día, mientras que el menor podría llegar a los cinco años en internación provisoria. En estas situaciones yo insisto en que hay que pedir las penas más altas”, puntualizó el persecutor.