Jóvenes tenistas se enfrentaron en busca de puntos que los lleven al Torneo Nacional Escolar Federado

El fin de semana recién pasado en el Club Naval de Río los Ciervos y en el Colegio Alemán, se llevó a cabo la segunda fecha del Torneo Escolar Federado, el cual es una instancia que se realiza a nivel nacional, como parte del Torneo Nacional Escolar Federado. En cada oportunidad los tenistas de cada región se reúnen para enfrentarse y sacar la mejor posición posible, ya que van acumulando puntos. La tercera fecha es en octubre próximo y terminado el proceso, los dos mejores ranqueados de cada categoría, clasifican y participarán del campeonato nacional que se realizará en los meses de noviembre o diciembre en Santiago.

Para la segunda fecha en Magallanes, participaron 92 tenistas. El certamen se desarrolló en las categorías menores de 10 años, etapa verde, naranja y roja; sub 12, sub 14, sub 16 y sub 18, tanto damas como varones.

Fotos Bernardo Balbontín