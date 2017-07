Jóvenes y niños disfrutaron de la nieve y aprendieron a esquiar

Más de 600 estudiantes, provenientes de diferentes establecimientos educacionales, tuvieron la oportunidad de realizar deportes invernales en el complejo del cerro Mirador, así como también practicar montañismo

Más de 600 niños y jóvenes, todos estudiantes de diferentes establecimientos educaciones de Punta Arenas, tuvieron la inolvidable experiencia de practicar esquí esta semana, en el Centro de Esquí Cerro Mirador, ubicado a 9 kilómetros al oeste de Punta Arenas, dentro de la Reserva Nacional Magallanes, en el monte Fenton, más conocido como cerro Mirador.

La actividad se enmarcó en el programa “Invierno en la nieve”, cuyo objetivo es enseñar a los menores los diferentes deportes invernales y de montañismo, que son posibles realizar en el mencionado complejo deportivo. La iniciativa, que ya con ésta completa su cuarta versión, corrió por cuenta de la Dirección regional del Instituto Nacional de Deporte y el Club Andino. plejo deportivo, ubicado en el Cerro Mirador.

En esta oportunidad participan más de 600 niños, de entre 10 y 14 años de edad, quienes se dirigieron al sector para realizar un poco de actividad física. Debido a la falta de nieve en ciertas fechas, algunos niños y jóvenes han tenido que conformase con realizar trekking, canopy y puente tibetano. Sin embargo, el viernes recién pasado un grupo de 40 afortunados pudo aprender todo lo necesario para esquiar, lo cual agradecieron, ya que lo tomaron como una oportunidad que pocas veces se da.

Cuatro grupos

Siendo las 10 de la mañana, lo primero fue dividirlos en cuatros grupos, para focalizar de mejor manera la enseñanza que impartirían los monitores. Después de buscar los implementos necesarios, casco y esquís, los entusiastas aprendices se dirigieron raudamente hacía donde estaba la nieve. Sin embargo, el comenzar a esquiar iba a tener que esperar, porque lo primero que tocaba era preparar el cuerpo para la práctica, a través del calentamiento, luego el profesor explicó el sistema de enganche y seguridad que tienen los esquís, procediendo así a la colocación correcta de estos en los pies. Ya habiendo practicado el cómo desplazarse, caer y pararse, los estudiantes subieron a un pequeño cerro para poner a prueba sus habilidades.

Risas, gritos, nerviosismo y estrepitosas caídas fue el saldo que dejó la primera incursión de los aprendices en este deporte invernal. Pero lejos de rendirse, los niños y jóvenes subían cada vez con más rapidez y en cada bajada, dominaban mejor las técnicas ensayadas anteriormente. Sin darse cuenta, realizaron casi dos horas de ejercicio sin parar, poniendo a prueba su capacidad cardiovascular y la fuerza de sus piernas.

“Había venido antes pero sólo a tirarme en trineo, no a esquiar. Me ha costado poco aprender, pero igual me da miedo bajar por la pendiente, pero me gusta mucho toda esta experiencia porque no muchos pueden venir”, señaló Joella Krause, de 12 años, estudiante Escuela 18 de Septiembre.

Por su parte, Yarina Castro Ascencio, de 12 años, alumnas de la Escuela 18 de Septiembre, también consideró la actividad como muy entretenida y al igual que su compañera, tuvo pocas complicaciones para aprender. Finalizó, señalando que le gustaría volver pronto.

Una cultura de valores

“Yo creo que los niños lo pasan muy bien, a la vez aprenden cosas de la montaña, sobre seguridad, cómo desplazarse por la nieve, no es tan sólo aprender un deporte, es también una cultura de valores que engloba el deporte de montaña. Estar en la naturaleza y hacer actividades en la nieve a ellos les encanta. Con esto igual se aprovecha las condiciones territoriales de la zona y además se entrega una oportunidad, ya que el deporte es económicamente caro, si es que quieres hacerlo con seguridad, contratar un profesor y arrendar el equipo adecuado”, manifestó el director de la Escuela de Esquí del Club Andino, Agustín Cruz Ortiz.

Fotos Gerardo López M.