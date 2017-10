Juan Mancilla Ovando premiado por 45 años: “Los choferes éramos paramédicos y consejeros sentimentales”

Tras recibir un merecido reconocimiento por 45 años trabajando en el Hospital Clínico de Magallanes, Juan Segundo Mancilla Ovando destacó la necesidad de tener vocación de servicio para prestar funciones en un centro asistencial.

“Era un servicio muy pequeño y de acuerdo a la necesidad que había en esa época, comencé a conducir ambulancias, donde estuve por 30 años. Nosotros éramos choferes, paramédicos y consejeros sentimentales, pero en agosto de 1992 me decretaron una enfermedad profesional y me cambiaron a servicios generales”, recordó.

Después de enfermar realizó un curso para ser técnico en prevención de riesgos, del cual egresó hace cinco años y hace dos se especializó en manejos de residuos del hospital y hoy trabaja como supervisor en esa función.

“Uno tiene que tener vocación de servicio y eso fue algo que me educaron mis padres, me enseñaron a nunca ver con maldad a otro y eso me ha llevado a ser un funcionario intachable, que he estado en las buenas y en las malas”, expresó.

Este martes se conmemoró el Día Nacional del Hospital. Desde que se creó el primer hospital público en Punta Arenas han transcurrido 64 años.