Juezas claman por un hogar para brindar protección a niños con derechos vulnerados

El cierre -a fines del año pasado- del Hogar del Niño Miraflores como recinto proteccional de menores con vulneración de derechos, dejó un enorme vacío a nivel de Tribunal de Familia, pues dicho establecimiento, emplazado hace 70 años en Punta Arenas, era la única alternativa de la que disponían los jueces para la internación de niños y niñas afectados por abandono, maltrato y abusos.

Si bien las magistradas que atienden causas de menores y familia insistieron en que sus palabras no constituían una expresión de reclamo contra la autoridad, los detalles revelados ayer por representantes del Poder Judicial en Magallanes, pusieron en evidencia las falencias que enfrenta el sistema proteccional judicializado en la región. En ese sentido, las palabras de la jueza de Familia, Mónica Figueroa Muñoz, fueron categóricas al ser consultada sobre por qué las autoridades no han puesto más ahínco en la construcción de un centro para niños mayores de 6 años, a lo que respondió: “Porque yo creo que para ellos no son una prioridad”.

Más allá de las aprensiones formuladas por las juezas, las cifras hablan por sí solas, considerando que en la actualidad en la región hay 93 niños con medidas de internación dispuestas por alguno de los cuatro Juzgados de Familia de Magallanes, cifra que supera las 70 plazas existente para usuarios que pueden entregar los tres medios de acogida que existen en la región: Hogar Ignazio Sibillo en Punta Arenas, Hogar Madre Teresa de Calcuta de Puerto Natales, y las 40 familias de acogidas registradas.

“Hemos tenido que disponer de cupos en Natales, agregando, en abstracto, un ingrediente de vulneración de derechos al punto, porque al niño se lo desarraiga de su ámbito local”, expresó la ministra de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Marta Jimena Pinto, quien este viernes encabezó una conferencia de prensa en que se abordó esta problemática. Los dichos de la alta magistrado tienen relación con la ausencia de un hogar en Punta Arenas para menores mayores de 6 años, tramo etáreo que quedó desprotegido tras el cierre del Hogar del Niño Miraflores, único centro que tenía capacidad, condiciones y profesionales para atender este tipo de casos.

Dificultad

En razón de lo anterior, exteriorizó su preocupación por la situación actual, dado que en casos puntuales, cuando cualquier otra medida de protección ordenada a favor de un menor se ha hecho insuficiente, es necesario ordenar judicialmente el retiro de su entorno, medida que si bien aseguró es la última opción a elegir, hoy se ve dificultada ante la falta de cupos para que menores queden bajo resguardo en un recinto adecuado.

Por lo mismo la jueza Marcela Vergara, presidenta de los Tribunales de Familia, enfatizó la necesidad de contar con un hogar para adolescentes o niños. “No es la aspiración de los Tribunales de Familia enviar a menores a residencias, es la medida más extrema, pero cuando no sucede eso, son muy necesarios los centros residenciales (…) hoy no hay, por lo que estamos recurriendo a familias de acogida y a Puerto Natales, pero están copadas las plazas para aquello”.

La antigua jueza de Menores, Mónica Figueroa, recordó que esta historia no es algo nuevo, remarcando que un centro para niños es una sentida necesidad que no ha podido enfrentar ningún gobierno. Aludió también a las promesas incumplidas de administraciones gubernamentales anteriores, que en más de una ocasión han comprometido la creación de un centro de este tipo en la región.

“Creo que es un clamor ya conocido, que es necesario que exista un hogar para a lo menos 20 niños, donde haya atención de salud mental y que cumpla con las necesidades de la región”, enfatizó Figueroa.

Cabe señalar que entre las facultades de los magistrados está la supervigilancia de los centros de menores. En ese sentido, se destacó el trabajo que realiza el Hogar Ignazio Sibillo, donde tras una visita, no se encontraron observaciones, pese a que el recinto está trabajando con sobrecupo.