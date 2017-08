“La Antártica Chilena no es sólo de Magallanes, es un tema país”

Su última conferencia dictó ayer el director del Instituto Antártico Chileno (Inach), Dr. José Retamales Espinoza, quien tras 14 años de exitosa gestión se aleja del cargo al que dedicó gran parte de su tiempo y conocimientos.

Un emotivo video exhibido al inicio de la conferencia en la que participó su equipo de trabajo y personas vinculadas a la ciencia, dio cuenta de la trayectoria del Dr. Retamales y de todo el trabajo que desarrolló por el Programa Antártico.

El director comentó que dedicó mucho tiempo a su trabajo, dejando muy poco para el descanso, sin embargo, también admitió que su labor lo entusiasmaba, que era entretenida, pero sobre todo, sentía que lo que estaba haciendo tenía una trascendencia, y eso lo motivaba a seguir adelante.

“Tenemos un Programa Antártico mucho más grande que hace 13 años y eso nos permite pensar en desafíos más grandes. Chile es un país con el cual quieren trabajar otras naciones, y eso ocurre porque ven que con nosotros pueden ganar, hay mucho por hacer todavía, y espero que continúe la senda en la que estamos encaminados, pero la verdad costó armar un programa grande”, reconoció Retamales.

Dentro de sus logros, el director de Inach recordó que en su primer discurso en el año 2004 dijo que uno de sus objetivos sería tener un Programa Antártico más grande; que haría de Punta Arenas una ciudad más potente, y en ese sentido, han crecido a 21 países; y cree que lo más importante es el Centro Antártico Internacional, algo que lleva persiguiendo hace 30 años.

“Me parece súper bien que el Cai sea ahora en este gobierno. Cuando se materialice, habrá una oportunidad de trabajo para más magallánicos, pero hay que demostrar al gobierno que lo que hace Inach va en la línea correcta. Habrá que hacer un plan de gestión para el Cai, hay tareas pendientes, pero lo importante es que están partiendo cosas nuevas”, destacó.

Estatuto Chileno Antártico

Respecto a cuál es su postura sobre el Estatuto Chileno Antártico, el doctor Retamales afirma que “la política y los logros no están necesariamente unidos. La política uno la va haciendo día a día, el estatuto puede salir bien, más o menos, pero no me preocupa, uno puede seguir haciendo gestión dentro de un marco. El Inach está muy pensado en función de Chile, y lo que yo he perseguido desde aquí, es pensar en una Antártica internacional y cómo nosotros nos insertamos dentro de esa antártica, que por hoy día es internacional y la administran 29 países, ese es más el desafío regional, el darse cuenta que estamos en un lugar muy privilegiado, al que van a seguir viniendo países y cómo nosotros estamos preparados para atender a esa demanda”, aseguró.

Para el director de Inach saliente, tanto el Estatuto Chileno Antártico como la Política Antártica Nacional van a seguir siendo observados con una mirada más nacional, y “lo que nos debe preocupar es más hacia afuera, así que no me preocupa tanto que el estatuto sea a, b o c, porque si nosotros entendemos bien a la región cómo tenemos que hacer las cosas, esto va a seguir creciendo, van haber otros estatutos, otras políticas, y generamos política, si es que nos damos cuenta lo que el mundo quiere de la Antártica”.

Para Retamales la Antártica no es sólo Magallanes, sino que un tema país, porque todo lo que se hace desde la región lo desarrollan con el resto de Chile.

“Hay 24 universidades, muchas regiones colaborando, y Magallanes no es capaz de absorber todo. Hay que considerar que somos 150 mil habitantes y en la región no llegamos a 100 personas encargadas de la ciencia, no podemos atender a miles de científicos que vienen con muchos idiomas y todo eso, es un desafío mayor que hay que hacerlo con otras regiones”.

Finalmente, y respecto a que si el Ministerio de Ciencia y Tecnología podría afectar el interés de las instituciones vinculadas con la ciencia, Retamales indicó que “es muy temprano todavía decirlo. La ciencia es una actividad muy medible, que debe tener objetivos, tiempos y eso no va a cambiar, si el Ministerio tiene seremis en cada región debería ser un paso positivo, siempre que vaya acompañado de recursos para hacer eso, porque va a apuntar a que la ciencia crezca en todo Chile. Desde el punto de vista regional no creo que haya mucho cambio”, enfatizó.

Actualmente está en proceso el concurso de Alta Dirección Pública, y en las próximas semanas se debiera conocer quién será el nuevo director del Inach. Retamales indicó que hay nueve personas en etapa de entrevista, de las cuales ocho están ligadas al mundo de la ciencia, y un último a otra área.

