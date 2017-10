Junaeb: “La asignatura de Educación Física es la que más horas pierde en el currículum en los colegios”

Como parte del plan Contrapeso contra la obesidad infantil que impulsa la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, el encargado nacional de este programa, Fernando Concha, se reunió ayer con profesores de Educación Física y por la tarde, conversó con directores de establecimientos educacionales. La primera cita se realizó en la Secretaría de Educación, y en la tarde, en el Centro de Capacitación Laboral, en la que Concha entregó los lineamientos y desafíos para mejorar tanto la condición física de las personas, como salud.

Magallanes es una de las regiones con más altos índices de obesidad, especialmente en niños, por lo que primero, Concha hizo hincapié en la necesidad de que los escolares tengan hábitos de vida saludable. “Hay que entender un elemento que es clave: la gente sabe lo que no tiene que comer y lo come; y que tiene que moverse, y no se mueve. Hoy en día cuidamos más elementos tecnológicos como vehículos, celulares, que nuestro propio cuerpo; entonces cómo vamos avanzando en que la población tome mejores decisiones y para eso Junaeb implementa 50 medidas específicas, que son cambios estructurales al modelo en el cual nuestra población estudiantil está participando”, explicó.

Actividad física

Pero el aspecto fundamental, y que fue el que trató con los docentes de Educación Física de establecimientos municipales, fue la importancia de realizar actividad física. “Cuando uno recuerda la etapa escolar, uno de los profesores que más a uno lo marcaba era el de Educación Física, ya sea porque no nos gustaba hacer deporte o porque nos encantaba. Lo que queremos es que los profesores sean embajadores en términos de que permanentemente estén promoviendo nuevos hábitos de vida en nuestra población estudiantil y que sean líderes en sus establecimientos educacionales justamente para generar transformaciones estructurales”.

Fernando Concha admite sí, que a pesar de estos esfuerzos, “la asignatura de Educación Física es la que más horas pierde en el currículum en los colegios, porque siempre se reemplaza por otras asignaturas u otra actividad. Hay que revalorizarla, recuperar el valor académico para que nuestros escolares hagan educación física, pero con una mirada hacia una vida activa y saludable, entretenida pertinente, para todos, donde no importa el rendimiento deportivo, lo que importa es que se transformen en sujetos activos, con un buen desarrollo motor”, destacó.

Este mismo tema fue abordado con los directores, puesto que la recomendación internacional indica que “un niño debe tener 60 minutos de actividad física, todos los días, en intensidad moderada a vigorosa. Ojalá pudiéramos aspirar a tener todos los días bloques de 45 minutos de educación física, pero activa, y ahí también hay un mensaje hacia los directores y profesores, la educación física no está pensada para que sea teórica, ese es el espacio que tenemos que resguardar para movernos. Primero, aprovechar al máximo las horas que tenemos en el currículum: de primero a cuarto básico son cuatro horas, de quinto a octavo baja a dos, ahí tenemos un desafío cultural más macro, pero hemos ido sensibilizando a nuestras autoridades a la importancia y relevancia que tienen que seamos sujetos activos”.

En ese sentido, también recomendó dejar que los niños puedan correr y jugar. “Es curioso, pero cuando la mujer está embarazada, el entorno y la misma madre, estimula a que en el vientre materno se mueva, y la ecografía indica que todo va bien si el bebé se mueve, pero bastó que llegara a este mundo para que el movimiento nos molestara y tendemos a tener quieto al otro, ‘no te muevas’, ‘no saltes, no corras’, ‘no te tires’, ‘no te agarres’, ‘te puedes caer’ y ponemos la televisión en la pieza, en el comedor, y en vez de compartir un almuerzo o un desayuno, compartimos la televisión”, finalizó el encargado nacional del Plan contra la obesidad estudiantil, Contrapeso, Fernando Concha.

