“La ciudad requiere pensar en los próximos 50 años con responsabilidad y no solamente en la próxima elección”

El proyecto de construcción del terminal de pasajeros es una obra de la Empresa Portuaria Austral (Epa), muy esperada por la región de Magallanes, en especial por la comuna de Punta Arenas, ya que nunca ha contado con un espacio idóneo para recibir la gran cantidad de turistas que llegan a la zona en los cruceros, lo cual ha ido creciendo exponencialmente en la última década.

Sólo este año se contabilizan 112 recaladas, con más de 100 mil turistas que llegan a la ciudad, generando un impacto positivo en el comercio y toda la industria turística de la zona.

En este contexto, se enmarca la idea de generar un proyecto integral que abarca, además de la construcción del centro de visitantes, la mejora del borde costero hacia el sur, que la llevará a cabo la dirección de Obras Portuarias y, por otro lado, la mejora del barrio puerto, que debería ser financiado y ejecutado por el municipio o la intendencia.

Al ser consultado por la factibilidad de acoger la propuesta de Epa, el intendente Jorge Flies señaló: “Nosotros como siempre estamos dispuestos a escuchar, mirar, conversar con el Consejo Regional y mirar si es factible conversarlo. Puntualmente, el detalle del proyecto en cuanto a la envergadura no lo tenemos todavía y espero que en las próximas semanas nos podamos juntar”.

El mismo tema fue consultado al alcalde Claudio Radonich, quien revivió un tema controversial, la utilización del ex edificio de Adelco para la creación del centro hortofrutícola, ubicado a pasos del mercado municipal, frente a la que será la salida de los turistas a la ciudad.

“Estamos muy contentos por el anuncio que ha hecho Epa de tener un nuevo terminal y modificar lo que hoy día es el muelle Prat. Es un proyecto que va a incluir tener un edificio icónico para nuestra ciudad con miras al año 2020 en la conmemoración del descubrimiento del estrecho de Magallanes”, indicó la autoridad.

Se abre una antigua

controversia

En este sentido, el edil advirtió: “Yo, esto ya lo plantee públicamente. Creo que este barrio tiene una vocación turística neta, hay unos restaurantes nuevos, está nuestro mercado que va a entrar en algunas modificaciones, el Centro Cultural que está pendiente de poder hacer una inversión más grande para poder darle más vida”.

Y, es en este contexto donde para el edil, la creación del centro hortofrutícola no tendría cabida. “La pregunta que cabe es: ¿El ex edificio de Adelco es el mejor lugar para que le vaya bien a los agricultores? Vamos a tener problemas de estacionamiento, de limpieza, son más de 60 módulos pero hay 120 comerciantes, cómo se van a distribuir los días, va a haber una entrada para la llegada de los productos o va a haber una segunda fila en la calle. Además, son agricultores individuales, no tienen una asociación, por tanto, ¿alguien hizo algún estudio de impacto vial? ¿Dónde se va a sacar la basura?”.

Radonich comentó que el mismo Centro Artesanal ubicado en el mercado central fue un buen proyecto que contó con el financiamiento, pero que actualmente tiene todos los problemas que plantea el alcalde, porque a esa altura de la Costanera del Estrecho (entre Independencia y Bellavista) no hay un espacio idóneo para estacionar autos sin alterar el flujo del tránsito.

Además respecto del retiro de la basura, efectivamente hoy los comerciantes del mercado acumulan los desechos (en bolsas, por supuesto) en el frontis del edificio, en plena calle 21 de Mayo hasta que pasa el camión recolector, lo que claramente da una mala imagen a la ciudad.

“Bueno, yo no soy el aguafiestas, pero una inversión tan grande (2 mil millones de pesos) requiere que se den todos estos factores y, por eso, que el intendente decidió que este centro hortofrutícola lo iba a hacer el gobierno regional. Como alcalde de la ciudad, yo le diría: ¿por qué no vemos una alternativa en el sector de Retiro?”, indicó el edil aludiendo a que allí hay un grupo de agricultores, lo que lo hace un lugar más idóneo para ese proyecto.

“¿Por qué no buscar un comodato con ellos, para que se generen estacionamientos y facilidades para que más consumidores vayan a comprar frutas y verduras regionales en un lugar habilitado para eso, con las facilidades higiénicas y con un buen estándar?”, propuso Radonich.

Finalmente, el edil argumentó que lo que Epa busca es darle un vuelco y un sello más turístico a una ciudad “que es preciosa, pero que aún nos falta mucho de entretención para el turista, donde permanezcan y puedan llegar todo el año. Para eso, tenemos que tener una buena oferta diversa de entretención y ese lugar creo que tiene una vocación más vinculada al lado gastronómico que a un centro hortofrutícola, que es necesario en la ciudad, pero no en el centro”.

Y añadió, “Si vamos a invertir 2 mil millones de pesos en remodelar un local que no va a poder crecer porque está acotado en esas hermosas murallas de ladrillos antiguos, es mejor pensar en algo para 50 años y no solamente pensando en fin de año que hay elecciones y que hay una presión distinta. La ciudad requiere pensar en 50 años con responsabilidad, pensar en la próxima generación y no solamente en la próxima elección”, concluyó la autoridad comunal.

