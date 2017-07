Directora regional: “Conaf ha dado el ancho, y le sobra, para administrar los territorios en Magallanes”

“Estamos en total contraposición con lo que dice el presidente del Consejo Regional, porque pensamos que sí la Conaf ha dado el ancho, y le sobra, para administrar los territorios en Magallanes”, respondió sin vacilar la directora regional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), María Elisabeth Muñoz, luego de que la semana pasada el presidente del Core, Miguel Sierpe, que al igual que el pleno de forma unánime, decidieran postergar la solicitud de concesión gratuita de corto plazo presentada por dicha institución, del lote fiscal Nº11 emplazado al interior del Parque Nacional Bernardo O’Higgins.

Son más de cinco mil hectáreas que se localizan en el sector de los glaciares Balmaceda y Serrano, donde la idea principal recae en labores de conservación, en el contexto de un trabajo que se ha venido haciendo hace algunos años y corresponde a fijar los límites de todos los parques. En este aspecto, el territorio, que actualmente es de propiedad de Bienes Nacionales, se considera -según Muñoz- como parte del parque en cuestión, pero aún no ha sido traspasado a la corporación.

“Allí se dieron cuenta los profesionales en terreno que existía este lote de más de 5 mil hectáreas que en la inmensidad de su superficie total, es un pedazo muy pequeño. Este no había sido traspasado desde Bienes Nacionales a la jurisdicción de Conaf para que sea parte de este parque. No es que de ahora para adelante vayamos a hacer algo nuevo, de hecho ahí incluso el gobierno regional invirtió en una guardería y nosotros hemos invertido en un muelle, tenemos senderos que están siendo mantenidos año a año, y hay gasto total de alrededor de 280 millones de pesos anuales para la mantención de esa área en particular, que determinamos, dentro del Parque Bernardo O’Higgins como el sector Balmaceda”, afirmó.

Asimismo, explicó que “lo que se pretende hacer es lo que se ha estado haciendo por más de 20 años. El Parque Bernardo O’Higgins tiene 3 millones 500 mil hectáreas de terreno y hace algunos años la Contraloría reconoció que también todo lo vinculante con el agua tiene que ver también con la superficie, por lo tanto, eso ha hecho que aumente a 4 millones 500 mil hectáreas, siendo el parque más grande de Chile y uno de los más grandes de Latinoamérica”.

Es por esto, que ante la crítica de Sierpe, quien había manifestado que a la Conaf “no le ha dado el ancho para administrar los territorios en la región”, la titular regional de la institución dijo estar en total contraposición a esta afirmación, defendiendo el trabajo que se ha llevado a cabo con la instalación del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas (Snaspe), como uno de los “cinco más exitosos del mundo”.

“Solamente hay que pensar en lo que se ha hecho en el Parque Nacional Torres del Paine, del cual se está hablando siempre, que de ser un vecino indeseado y que cuando se dijo lo que se quería hacer con ese territorio, que era salvaguardar la biodiversidad, éramos los que discordábamos con el sistema. Sin embargo, gracias a ese parque ha crecido no solamente la comuna, sino que la provincia de Ultima Esperanza, de una forma en que podemos constatar solamente si miramos un set de fotografías o los emprendimientos que hay, y cada vez más nos asombra cómo va creciendo”, argumentó.

Finalmente, referida a la proposición del mismo presidente del cuerpo colegiado, en que el territorio de Magallanes debería administrarlo el gobierno regional y no una institución “orientada y dirigida desde nivel central”, Muñoz volvió a expresar su desacuerdo, aclarando que el próximo 7 de agosto se efectuará una exposición en la sesión del pleno para dilucidar cada una de los cuestionamientos que existen en los consejeros regionales.

“La administración que no es solamente lo que normalmente se ve. Para el público en general queda la impresión de que nosotros ponemos una garita, nos instalamos a cobrar una entrada y eso sería todo, pero la verdad es que no es así, sino que hay que hacer bastante más, se hacen planificaciones, cumplimos con estándares de conservación, hay que tener personal permanente en terreno y es una labor no menor, multidisciplinaria de aplicación de normas, políticas y estrategias en concordancia con el Ministerio de Agricultura. Por esto no estamos de acuerdo en la afirmación del presidente del Core”, sentenció.

