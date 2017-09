“La descentralización deber ser bien diseñada, con sentido de prioridad; no abandonaremos a las zonas extremas”, estas fueron las palabras que Sandra Amar pronunció al realizar el lanzamiento de su candidatura a diputada en la ciudad de Puerto Williams.

La postulante a la Cámara Baja quiso dar una fuerte señal de compromiso con la descentralización y las zonas extremas en el inicio de su campaña, en la que estuvo acompañada por un grupo de adherentes.

En ese sentido, Amar señaló que quienes habitan en las zonas extremas merecen un trato preferente, por eso manifestó que “trabajará con ahínco para poner a la Región de Magallanes y, especialmente a Puerto Williams, en el centro de la discusión legislativa”.

Amar aprovechó la ocasión para compartir con el candidato al Consejo Regional por la provincia Antártica y ex gobernador, el profesor Nelson Cárcamo. Ambos coincidieron en la importancia estratégica geopolítica y de soberanía de Puerto Williams y otras zonas similares del país.

“Vivir en Williams tiene un mérito que el país debe reconocer. Hoy desafiamos la distancia y el clima extremo, agreste, y ustedes lo hacen a diario. La lejanía no tiene por qué determinar nuestro lugar en la lista, no tenemos por qué ser los últimos”, aseguró Amar.

Finalmente, los adherentes que acompañaron a Amar comentaron que vieron a una persona sincera y honesta que interpretaba bien el sentir de quienes viven en la ciudad más austral de Chile.

