Francisco Sepúlveda clama ayuda: “La gente se muere por el alcohol y yo no quiero morir”

“Me dicen que no necesito tratamiento y que puedo salir solo, pero en este momento necesito ayuda. Tocando guitarra yo gano plata, pero me la tomo porque mi cuerpo lo necesita”. Con estas sinceras palabras Francisco Sepúlveda Berguecio, 38 años, clama ayuda para salir del severo problema de alcoholismo que arrastra desde hace varios años.

En visita a La Prensa Austral, comienza su relato reconociendo que es un alcohólico y que el consumo lo ha llevado a cometer errores y que ha estado preso. “Yo estudié ingeniería informática y diseño, trabajé como guía de montaña bilingüe por siete años”, confidenció Sepúlveda que vivió toda su vida en Puerto Natales.

“Me he sacado la cresta trabajando, tengo tres hijos que no puedo ver porque están lejos, mi hijo mayor vive en Rancagua, la que sigue vive en Concepción, a ella sólo la conozco por fotos. Y, la más chiquitita en Talca. Por mi misma condición no he podido ser responsable, por ello quiero salir del alcohol para poder ser papá”, aseguró, sin poder evitar el llanto.

Llegó a Punta Arenas con el propósito de internarse en un centro de tratamiento, pero perdió la noción del tiempo, pues siguió bebiendo como todos los días. Toca la guitarra y la gente le da una propina con la cual sobrevive, pero está cansado de su situación de calle. “La gente se muere por el alcohol y yo quiero morir de viejito, necesito ayuda”, insiste.

Bebe a diario, porque su cuerpo lo necesita, aunque tiene absolutamente claro que el alcohol le hace daño y que debe dejarlo. “Con el ‘copete’ he cometido errores y he estado preso. Aunque nadie ha salido lastimado, gracias a Dios el único que ha salido herido soy yo”, relata.

Tenía 17 años

cuando bebió alcohol

La primera vez que consumió alcohol tenía 17 años, pero hace unos años hurtó una camioneta fiscal de la gobernación de Ultima Esperanza y terminó encarcelado. “Ni siquiera la robé, sino que la saqué nomás. Ahí me di cuenta que tenía problemas con el ‘copete’. Me fui a internar a Santiago y por un tiempo estuve muy bien, ahí estudié inglés y trabajé como guía muy bien”, recordó Francisco, quien reconoce que se ha deteriorado por el consumo de alcohol.

Lo importante para él es acceder a un tratamiento que le permita desintoxicarse. “En la Urgencia del Hospital Clínico me ponen un suero, pero eso es por un par de horas y no es efectivo”, asegura, insistiendo en que necesita un tratamiento para sentirse mejor.

Cuenta su historia

como un ejemplo

En medio de la entrevista, remarcó que el ‘copete’ no sólo genera un momento de diversión, sino es una droga que mata, por lo que instó a los jóvenes a no caer en el alcohol.

El otro día, mientras estaba en la Plaza de Armas, se le acercó un adolescente de 15 años que le pidió licor, a quien terminó narrando su historia de vida. “Yo no le doy ‘copete’ a los jóvenes, porque si a mí no me lo hubiesen dado, yo no estaría metido en esto”, sostiene mientras no puede evitar llorar.

“Estoy cansado y quiero ayuda, ando todo sucio y con alcohol. Ya me cansé de todo esto y si uno se cansa la mejor forma de descansar es dormir para siempre. El alcohol es una droga, no es simplemente una bebida de fin de semana”, reflexionó finalmente.

