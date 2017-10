La inolvidable jornada que vivieron alumnos de Puerto Williams en el Congreso

Segundo lugar nacional en Torneo Delibera

Ya desde el nombre llamaron la atención en el Congreso Nacional, donde la semana pasada se disputó la final nacional del Torneo Delibera. “Patitos Diablos” representó a Magallanes, en esta competencia de debates que organiza el centro legislativo a través de su biblioteca. Pero también causaron curiosidad por ser alumnos del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths, de Puerto Williams.

Esos dos datos terminaron siendo secundarios, finalmente. Porque el equipo magallánico llegó al segundo lugar, sólo dos puntos por debajo del ganador, el representativo de La Araucanía, tras una extensa jornada, que los tuvo debatiendo, cual parlamentarios, desde las 9 de la mañana hasta las 18,30 horas del miércoles de la semana pasada.

“Patitos Diablos” está conformado por los estudiantes de primero medio Aranza Solar García, Laura Navarrete Figueroa, Catalina Filgueira Muñoz y Enzo Saavedra Muñoz, quienes contaron con la asesoría de la profesora Macarena Navarrete Calisto. El jueves, luego de un extenso viaje desde Valparaíso, pernoctaron en Punta Arenas antes de regresar el viernes a Puerto Williams.

El equipo presentó la propuesta “Modificación a la Ley de adopción 19.620: adopción bajo el acuerdo de unión civil”, que contenía modificaciones para incluir a los “convivientes civiles”, como figura legal que pudiese adoptar niños en nuestro país. Un trabajo que comenzaron a desarrollar en marzo, y para el que contaron con el apoyo del Juzgado de Puerto Williams.

Cansados y algo reacios a hablar al principio, los estudiantes comentaron sobre esta experiencia que vivieron en el Congreso, donde quedó claro cómo personalidades diferentes pudieron complementarse de gran manera para este éxito. Aranza Solar y Enzo Saavedra son los más extrovertidos, mientras que Catalina Filgueira y Laura Navarrete son más reflexivas a la hora de entregar sus opiniones.

Tras unos minutos de desconfianza, finalmente revelaron algunas de sus sensaciones. Primero, comentaron que el tema surgió, según Catalina Filgueira “en una clase de Lenguaje, debatiendo salió el tema y lo formulamos junto a la gente del juzgado”, a lo que Aranza Solar agregó que “creíamos que era un tema muy importante, porque las adopciones son pocas”. Precisamente, este tema entregó una pista de cómo piensan las nuevas generaciones, que buscan romper los moldes que les han establecido. “Todavía estamos atrancados en el siglo pasado y estamos ya en el siglo XXI. Tenemos que adaptarnos a las nuevas épocas, de que hay distintos tipos de familia, de que ya no somos como antes, las familias se van ampliando”, complementó Solar. Lo mismo piensa Laura Navarrete: “Hay que acercarse más a la sociedad actual, no ser tan cuadrados, ni discriminar tanto. Es un poco injusto que no todos puedan adoptar”. Enzo Saavedra lo resumió diciendo que “las leyes son muy antiguas”.

Durante el proceso, que terminó con el equipo imponiéndose en la final regional, y posteriormente en su llegada a la definición nacional, el apoyo del Juzgado de Puerto Williams fue fundamental. Y los chicos lo agradecieron con especial entusiasmo. “Si no hubiese sido por ellos, no habríamos ganado ni el regional. César Chandía, el defensor público; el secretario del juzgado, Salvador Briceño; el juez Cristián Armijo; la consejero técnico Ximena Ledesma, entre otros, que nos ayudaban en el horario que pudieran, así que agradecemos su buena voluntad de estar hasta tarde con nosotros. Los chicos de hecho entregarán su premio nacional a ellos, porque el regional ya lo tiene el colegio”, comentó la profesora Macarena Navarrete.

La jornada del Congreso

De ese día, los estudiantes comentaron en grupo que “Fuimos el cuarto equipo en presentarse y fue un alivio salir al comienzo, porque si no, iba a ser mucha la presión y una vez que pasamos, salió súper bien. Teníamos tres minutos para presentar la iniciativa, un minuto el video, y cuatro minutos los otros participantes para hacer preguntas, un minuto para formular una respuesta, y en tres minutos tuvieron que defender lo que ellos preguntaron. Trabajamos todas las variables y posibilidades de preguntas. De los tres jurados, uno hizo observaciones”, rememoraron.

El equipo estuvo acompañado en algunos momentos por los parlamentarios de la zona, en particular la senadora Carolina Goic, y los diputados Gabriel Boric y Juan Morano.

“Nos decían que era un tema interesante, Boric fue el que se mostró más entusiasmado y se ha comprometido mucho con la iniciativa. Carolina Goic puso a disposición su staff de asesores legislativos, para que los chicos pudieran trabajar con ellos y también nos regaló la medalla del Senado”, destacaron los estudiantes. En ese sentido, esa propuesta que trabajaron, bien podría ser incluida en una ley, pero ahí son los estudiantes los que deben dar la aprobación para que ello ocurra. “Hay que pensarlo con calma”, advirtió Laura Navarrete.

Otro secreto que tuvieron para tan destacada actuación fue la participación del otro equipo que representó a Williams, y que quedó en el tercer lugar regional. “Nos pusieron a prueba, se fijaban en la presentación, nos hacían preguntas”, recordaron. Igual, Aranza Solar comentó risueña que ella fue a “hacer amigos, no solamente a competir”, lo que la reveló como una buena lobbysta.

También destacaron las propuestas que llevaron los otros equipos nacionales. “La mayoría eran temas muy actuales y contingentes, en el Bio Bío, se habló de la reforestación; en Iquique, modificación a la ley de extranjería; otros de Minería, máquinas de juego, que la locomoción colectiva no cobre a los adultos mayores, que las bebidas gaseosas suban su impuesto, otro de aditivos a las comidas”, fueron enumerando.

Antes de emprender la vuelta a Puerto Williams, los estudiantes juraron que el próximo año volverán al Congreso, y desde ya, comenzarán a trabajar en su proyecto, para mejorarlo. “Los ‘Patitos Diablos’ van a volver’”, prometieron Aranza, Laura, Catalina y Enzo, que también revelaron una graciosa coreografía que ejecutan para darse ánimos.

Fotos cedidas