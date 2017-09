“La intención de mi madre nunca fue maltratar un perro sino el resguardo de los niños”

Un ambiente enrarecido hubo ayer en el Liceo Juan Bautista Contardi, luego que trascendiera a la comunidad el video donde un perro es sacado a la rastra por dos funcionarias del establecimiento. El hecho fue calificado como maltrato animal por organizaciones animalistas y las críticas, especialmente a través del medio de expresión más usado, las redes sociales, apuntaron particularmente a la subdirectora y auxiliar que arrastraron el perro, según el video que comenzó a circular.

Pese a que había anunciada una protesta en las afueras del establecimiento de calle Manantiales, solamente el resguardo policial alteró lo que fue, finalmente, una jornada más de clases, aunque al interior del liceo, el ambiente no fue el habitual. Circulaban versiones desde que se trató de una broma de los alumnos de séptimo básico, que se les fue de las manos, hasta que se provocó la situación para grabar a la subdirectora y auxiliar maltratando el animal.

Quien sí hizo sus descargos fue Jorge Martínez, “hijo de la principal afectada del caso del perro maltratado, entre comillas, del liceo. La intención de mi madre nunca fue maltratar un perro, toda la vida hemos tenido perros y gatos en nuestra casa, responsablemente, ¿cuál es la función principal de mi mamá? Es el resguardo de los niños, hay niños que van llorando asustados a la oficina del inspector, avisando que hay un perro grande y que lo sacaran, mi mamá toma conocimiento de la causa, va con un auxiliar, pregunta quién entró al perro, nadie respondió; ‘saquen al perro’, dijo, nadie hizo nada”, reclamó Martínez, que sí reconoció que “eventualmente no es la forma más apropiada, pero no es una clínica veterinaria, los niños no hicieron nada. Ahora, la señora que está diciendo que el colegio infunde el terror en base a amenazas, nunca se ha hecho eso, más a sabiendas que ahora por las redes sociales te pueden ‘hacer bolsa’. La mayor pena que tiene mi madre y la comunidad educativa es la forma de alumnos que están hoy en día y ex alumnos en la forma que hablan del colegio”, lamentó Martínez.

Incluso, el hijo de la funcionaria ve otras intenciones tras la denuncia: “la función de un director, un subdirector, un inspector son las más odiadas por los alumnos, a todos nos caen mal esos cargos, porque los retan. Se ha dicho a través de redes sociales muchas cosas falsas, que infunden el terror, eso no corresponde, da la impresión que no tienen cariño a sus instituciones. En ningún momento la intención fue maltratar a un perro, simplemente fue resguardar la integridad física de los niños. Era un perro grande, más que estaba descansando, en ninguna parte se ve que es un perro que estaba maltratado, enfermo o anciano”, concluyó Jorge Martínez.

