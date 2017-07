La lucha de los vecinos de la población Eusebio Lillo para evitar “toma” en terreno destinado a una plazoleta

Siendo un barrio que carece de áreas verdes y de esparcimiento, el dirigente vecinal, Juan Loaiza, relató que desde hace cinco años que solicitaron la construcción de una plaza, proyecto que ya cuenta con $120 millones aprobados por el Core, pero que no ha prosperado, lo que ha significado que ajenos al sector intenten apropiárselo.

Con la desilusión de una promesa que ha tenido múltiples obstáculos en el camino, pero que cuando debería estar concretada se dilata cada vez más y más en hacerse realidad, los vecinos de la población Eusebio Lillo avizoran con tristeza un lugar que anhelaba convertirse en uno de las exiguos espacios de esparcimiento y de áreas verdes.

Se trata de un terreno baldío de propiedad de la municipalidad de Punta Arenas que está emplazado en la esquina de las calles Ramón Carnicer con Eusebio Lillo, colindante a la Escuela Padre Alberto Hurtado, en el sector sur poniente de la comuna.

El interés por transformar un sitio desolado e infecundo en un punto de encuentro, donde niños y adultos mayores pudieran congregarse, fue iniciativa del presidente de la junta de vecinos y vicepresidente de la Unión Comunal, Juan Loaiza Almonacid, quien en 2013 inició las gestiones y las diligencias correspondientes, en común acuerdo con los residentes de aquel barrio, para postular a un proyecto que estuviera abocado en construir una plazoleta, disponiendo de escaños, juegos infantiles, máquinas para hacer ejercicios, entre otros elementos, con el propósito de cambiar la perspectiva que tenía la gente que transitaba por ese lugar.

“Vi que este terreno está abandonado y podría servir para cualquier cosa. Acá se juntan personas a beber alcohol, a drogarse, los niños bajan con sus mamás al colegio y ven a sujetos que están orinando. Desde ese entonces empecé a trabajar con los alcaldes y con el secretario de Planificación del municipio, que es Luis Antonio González, para que este espacio pudiera ser recuperado”, precisó.

La iniciativa fructificó y fue derivada hasta el Consejo Regional (Core) para que en junio de 2016 fueran aprobados cerca de 84 millones de pesos y así cumplir con el objetivo primigenio.

Sin embargo, en el proceso de licitación pública, las empresas que aspiraban a su adjudicación desestimaron la oferta, debido a que los montos para la ejecución de la etapa de diseño y de las obras eran considerados como insuficientes. A raíz de aquel escenario, el dirigente social retornó a dialogar con el edil –en ese entonces con Emilio Boccazzi-, volviendo a postular por otros 40 millones de pesos para alcanzar los 120 millones de pesos que estaba exigiendo la constructora Salfa, lo que implicó que el cuerpo colegiado aprobara aquella suma en marzo de 2017.

“El problema es que ese terreno está en estos momentos en una instancia judicial porque anteriormente el predio era de Salfa y esta empresa se lo vendió a la municipalidad de Punta Arenas, en el mandato del alcalde Juan Enrique Morano. Sin embargo, Luis Antonio González me dijo que aquí hubo una reventa del sitio, porque la empresa volvió a venderlo a un particular a pesar que nosotros tenemos la escritura y la documentación”, manifestó Loaiza, añadiendo que que “fui a hablar con Claudio Radonich una vez que asumió, le expliqué el tema y me mandó a hablar con la asesora jurídica. Ellos fueron al Conservador de Bienes Raíces a buscar todos los antecedentes que correspondían a este lugar y actualmente este caso está en un juicio, sin tener nosotros conocimiento de alguna fecha en que se resuelva todo esto”.

Intentos de “toma”

En el intertanto, el líder vecinal relató que en reiteradas ocasiones desconocidos y personas externas a la población, han intentado instalarse en el sitio en cuestión, con la finalidad de apropiárselo de manera indiscriminada, siendo la ocasión tuvo mayores inconvenientes la acaecida en marzo de este año, cuando comenzaron a instalar postes con el objetivo de cercarlo.

Un día pasé por ahí y me encontré con la sorpresa de que estaban cercando, sabiendo que yo tengo un plano donde existe un proyecto para la construcción de la plaza para el adulto mayor y para los alumnos de la Escuela Padre Hurtado. Este espacio iba a ser intervenido por personas ajenas a este lugar, que no correspondían a este sector del barrio”.

Según narró, con el apoyo de la Dirección de Tránsito lograron instalar este año una señalética a modo de advertencia que avisa que dicho espacio le corresponde al municipio de Punta Arenas. Sin embargo, denunció que hacia el poniente, en otro predio baldío, se dispuso igualmente de un letrero, el cual ya fue removido.

“Yo llevo casi cinco años luchando por este espacio, ya que esta población en sí no tiene áreas verdes ni de esparcimiento. Queremos un lugar donde los niños crezcan y puedan jugar. Donde también un adulto mayor pueda sentirse seguro y distraerse, pero no para que sea un vertedero o un foco de delincuencia”, puntualizó.

La multicancha “del alcohol y las drogas”

Respecto a la llegada de personas no residentes de la población, Loaiza explicó que una multicancha, emplazada en el recodo de la calle Francisco Antonio Pinto y el pasaje Manuel Robles, se ha alzado como un naciente foco congregación nocturna de jóvenes y adultos, donde en reiteradas ocasiones se cometen actos ilegales.

La explanada fue construida por el –en ese tiempo- alcalde Vladimiro Mimica, obra a la que se opuso en primera instancia el presidente de la junta de vecinos, ya que la infraestructura contemplaba la instalación de galerías techadas que forman una especie de refugio, lo que a su juicio “se podría prestar para cualquier cosa”, y fue precisamente lo que eso ocurrió.

“Llegan jóvenes de otras partes a tomar, a drogarse, escuchan música en la madrugada y para lo que menos la ocupan los chicos del barrio es para hacer deporte. Además que está en mal estado y deteriorada, ya que le han quebrado los focos de la iluminación, la han rayado y ha sido vandalizada. Además que esta es una población antigua, de puros adultos mayores”.

Bajo esta situación, señaló que le envió una carta a Radonich, en la que le solicita el desarme de la galería completa de la multicancha, dejándole únicamente el terraplén, y así poder, en parte, otorgarle una mayor seguridad a un barrio “invadido”, no obstante, todavía no ha recibido respuestas.