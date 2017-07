Senadora Goic: “La política de las encuestas es, lejos, lo más nocivo que puede existir en nuestro país”

– Aunque en las diversas mediciones de seguimiento de adhesión a los nombres de los presidenciables, la senadora magallánica no ha logrado repuntar, mantiene la convicción que en las elecciones de noviembre se producirán sorpresas.

Serena en sus apreciaciones respecto a la contingencia política-partidaria, la senadora por Magallanes y actual carta presidencial de la DC, Carolina Goic Boroevic, dialoga a través de un contacto telefónico con El Magallanes, manteniéndose cauta en sus declaraciones. Sin embargo, su habitual sosiego parece alterarse, al momento de ser inquirida respecto al escaso ascenso que su candidatura refleja, principalmente en las encuestas de opinión y medición llevadas adelante por conocidas empresas de investigación, puntuaciones que en la última Encuesta Cadem la habrían situado con 2 puntos en las preferencias electorales de la primera vuelta, siendo superada incluso por Franco Parisi.

“La política de las encuestas es, lejos, lo más nocivo que puede existir en nuestro país. Es como tratar a las personas como si fueran clientes, con una estrategia más bien publicitaria que se pondera por sobre una propuesta política de país”, afirma Carolina Goic.

– Adherentes que buscan posicionar la figura de Parisi en Magallanes afirman que él ya tiene una ventaja por sobre usted, dada su ubicación 2 puntos sobre lo que marca su nombre en las últimas mediciones, para preferencias presidenciales.

– “Insisto en que no me voy a referir a los resultados de encuestas, que además han sido cuestionadas por su metodología. Lo que sí me parece de mal gusto es que vengan candidatos a Magallanes a instalar candidaturas, sin tener conocimiento de los temas que hay en nuestra región. Yo le preguntaría al comando de Franco Parisi si saben que durante la semana que termina, aprobamos –dentro del trabajo parlamentario que me toca ejercer- la creación del Monumento Natural del Canquén Colorado, lo que permitirá proteger la zona de reproducción donde se ubica y el logro de esa aprobación la sacamos adelante en menos de dos años, lo que para una tramitación legislativa constituye un tiempo récord, sobre todo por las implicancias que significa el rescate del patrimonio en la XII región y de una especie que, estando en peligro de extinción, requiere ser protegida”.

– ¿Cree que una alianza con el Partido Radical con la DC, en miras a las parlamentarias, pueda proliferar?

– “Yo espero que se genere un acuerdo lo antes posible y, aunque no he estado participando directamente de esas negociaciones, sería importante tener cuanto antes certezas respecto de los pactos que puedan surgir en el ámbito de las candidaturas parlamentarias. Mi rol, como abanderada de mi partido, se ha situado, más bien, en el despliegue territorial y, como soy mujer de regiones, me interesa dar señales concretas en diversas zonas del país. Es por eso que me he trasladado a diversas ciudades, tanto del sur como del norte. Mi interés es ser la candidata de las regiones y llegar a ser la Presidenta que represente a las regiones. Mi invitación es a mirar Chile desde los ojos nuestros y ya no, exclusivamente, desde Santiago mirando a todo el país”.

La salud como prioridad

Habiendo emprendido durante el año 2012 (cuando era diputada) una de las más duras batallas de vida, en su lucha contra el cáncer linfático, Carolina Goic acaparó una experiencia que le dejó grandes fortalezas y lecciones, las que espera poner a prueba en su campaña, anunciando desde ya, que -de llegar a ocupar el sillón presidencial del país- promulgará una Ley General del Cáncer.

“Actualmente estamos trabajando en la difusión de nuestras propuestas para el país. Ya lo hemos hecho con la Ley General del Cáncer, que es la primera ley que tengo comprometida, pero también estamos mirando a programas destinados a los adultos mayores, como es el llamado “Chile Envejece Contigo”, que estará contemplado en el Plan Auge y que va a permitir garantizar el acceso en los medicamentos de enfermedades crónicas, asegurando la cobertura en casos de Alzheimer y hacia los pacientes postrados, incluyendo el apoyo hacia las familias”.

– Usted señaló hace días que su participación en la Comisión de Salud del Senado permitió incorporar el acompañamiento de un equipo médico en el proyecto de ley de despenalización del aborto en tres causales.

– “Primero, señalar que yo voté a favor de una ley que despenaliza el aborto en situaciones puntuales. Nunca estaría por aprobar el aborto libre y este proyecto (aún en trámite justamente nos enfrenta a una realidad que tenemos que asumirla y respecto de la cual tenemos que dar respuestas. Efectivamente, fui una de las que impulsé el llamado Programa de Acompañamiento, que está inserto en este proyecto de ley y que también es una forma de enfrentar los dramas que hoy también viven muchas menores de edad en Chile… Por otro lado, aquí hay una obligación del equipo médico de hacer la denuncia por casos de violación, por lo que incluso se plantea la responsabilidad del director del establecimiento médico de consignar esa denuncia y aquí queda al descubierto una realidad brutal en nuestro país, ante la cual muchas veces nos tapamos los ojos, porque la mayor parte de los embarazos por la causal de violación son de menores de edad y que han sido violadas en sus casas en forma reiterada por familiares y eludir esa realidad no puede seguir por más tiempo encubriéndose”, concluyó.

“Esta es una candidatura para valientes, no para cobardes”

En las últimas horas, el conflicto interno que sobrelleva la DC ha obligado a Carolina Goic a realizar una serie de definiciones, para salir al paso a quienes desean que la Junta Nacional del próximo fin de semana se revise su postulación presidencial, dado lo poco que marca en las encuestas.

Este escenario, que lo tenía prácticamente cerrado, se reabrió al tener ella misma que levantar su voz para oponerse a la reelección del diputado Ricardo Rincón, por su caso de violencia intrafamiliar.

“Yo no le voy a decir a él qué hacer, no me corresponde. Lo que sí puedo señalar es que la Junta Nacional es una instancia de decisión política, más allá de la discusión jurídica que puedan dar las instancias internas que son autónomas y las respeto”, precisó.

“Aquí la decisión política de la Democracia Cristiana es elevar el estándar ético y eso significa que nadie que tenga condenas o sentencias por violencia intrafamiliar o por delitos graves a la probidad puede ser candidato”, les recordó a sus camaradas.

Frente a la amenaza de Rincón de que tal postura la va a perjudicar y ante aquellos que quieren bajar su candidatura, Goic pidió “convicción” respecto de su carrera a La Moneda.

“Pediría convicción. Debemos recuperar a un electorado que nos quiere ver unidos, trabajando por la gente, no dudosos. Esta es una candidatura para valientes, no para cobardes”.

Sobre la posibilidad de su postulación presidencial sea bajada durante la próxima Junta Nacional, aclaró. “Hay una definición tomada en la DC. Queremos encabezar una propuesta para el país. No me imagino a un DC renunciando a esa opción”.