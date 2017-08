Eugenia Mancilla: “La priorización de candidatos realizada por la junta regional de la DC no era vinculante”

La dirigenta regional de la falange salió al paso de los cuestionamientos formulados por el presidente comunal del partido

en Puerto Natales, quien acusó a la senadora Carolina Goic de haber bajado su candidatura a consejero regional.

La presidenta regional de la Democracia Cristiana, Eugenia Mancilla Macías, salió al paso de las declaraciones formuladas por el presidente comunal de Puerto Natales de su partido, Patricio Gamín, quien acusó que su candidatura al Consejo Regional fue bajada por la senadora y candidata presidencial de la falange, Carolina Goic.

Al respecto, Mancilla lamentó las declaraciones del camarada Gamín, señalando que si bien entiende que la reacción se da en función de no haber sido priorizado como candidato a Core por la Comisión Nacional Electoral de la DC, “no es efectivo que la priorización efectuada por la junta regional era vinculante”.

“De hecho en toda la región y en igual situación, quedaron otros siete camaradas y por ello agradecemos el compromiso de aportar al fin último que es obtener un gran triunfo electoral en noviembre próximo, sin embargo, se escucha a la región y en acta quedó estampado y así le señalé a todos, que la DC sin perjuicio de esa aprobación o ratificación de los candidatos inscritos, podía incorporar a independientes simpatizantes y adherentes”, aseguró Mancilla.

En relación a la inscripción de Tolentino Soto España, ex alcalde de Puerto Natales, la presidenta regional de la falange, manifestó que “nos asiste la convicción de haber desarrollado un exitoso trabajo como consejero regional en representación de la provincia de Ultima Esperanza y que su nombre efectivamente fue propuesto en asamblea comunal, pero no llegó a la mesa de la junta regional. Tolentino no es ajeno a la DC, si bien no milita, nadie puede negar su arraigo y compromiso con el partido, y su historia”.

“Lo invitamos a que trabaje por los candidatos”

En tanto, el coordinador y vocero de la campaña de Carolina Goic en la región, Juan Francisco Miranda, también tuvo palabras para el presidente comunal de su partido en Puerto Natales, Patricio Gamín, indicando que “puede entender el dolor de una persona que tiene el legítimo interés de ser candidato por un partido político, pero un presidente comunal tiene una obligación y responsabilidad mayor que es apoyar a los candidatos que definió su colectividad, aún cuando no se hayan inclinado por él”.

Además quiero expresar que en términos de la candidatura presidencial de Carolina Goic, “no me parece que por cualquier cosa se le culpe a ella de hacer algo en contra de un candidato, sea cual sea, eso no puede ser. Aquí lo que se ha constatado en el tiempo es en particular una animadversión del camarada Gamín hacia la propia camarada Goic, y desde ese plano lamentar que eso ocurra”, recalcó Miranda.

Finalmente, el dirigente puntualizó que ahora lo que los concentra y convoca es trabajar por la campaña presidencial, donde figura la senadora Carolina Goic, los candidatos a diputados Juan Morano, Eugenia Mancilla y Carlos Mandriaza, y en el caso de la provincia de Ultima Esperanza por Tolentino Soto.

“Espero que después de esta molestia y frustración del camarada Gamín, como presidente comunal de Puerto Natales, salga hacer campaña por los candidatos de su partido”, enfatizó.

Mancilla dejará la presidencia regional

Consultada Eugenia Mancilla por su continuidad al mando de la DC, señaló que “una vez ratificada su candidatura a diputada por parte del Servel, suspenderé la presidencia regional del partido, por el tiempo que dure la campaña y asumirá en mi reemplazo, de acuerdo a lo estipulado en los Estatutos, el primer vicepresidente regional camarada, Edmundo Leiva Seguel”.