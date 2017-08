La reinvención del Club Andino tras la ausencia de nieve

– El recinto funciona de martes a domingo y mantiene vigente todas las actividades relacionadas al

Las escasas precipitaciones de nieve obligaron el pasado 15 de julio a suspender la tradicional actividad de la bajada de antorchas desde el Cerro Mirador, lo que para el concesionario y directivos del Club Andino constituyó un mal augurio para la temporada de esquí, que definitivamente, a estas alturas del año, estaría perdida.

En entrevista con El Magallanes, Eugenio Prieto Katuranic, presidente de directorio del Club Andino de Punta Arenas, admitió que ha sido una temporada difícil en lo deportivo, que la institución busca reinventarse y que han tenido importantes avances en el proyecto de Tres Morros.

– Dado el cambio de las condiciones climáticas durante este invierno y la poca caída de nieve en el Andino, ¿cómo evalúa esta temporada invernal con respecto a la práctica del esquí?

– “El Club Andino de Punta Arenas es una organización deportiva bajo la Ley del Deporte, sin fines de lucro, y cuyo objeto es difundir y promover actividades ligadas a la montaña tanto en invierno como en verano. Es miembro activo de la Federación de Ski de Chile www.fedeskichile.cl y fue fundado el 8 de marzo de 1938, cumpliendo 79 años de vida continua al servicio de los deportistas.

“Sin duda es una temporada especial, con baja actividad en lo deportivo y recreativo, pero no es la única vez que ha pasado en los últimos años. A pesar de que nos ha puesto en una condición de trabajo dura y exigente, la creatividad y el trabajo adaptado, a las condiciones del día a día, nos ha permitido mantenernos muy vigentes.

“Se han desarrollado múltiples actividades durante el invierno, como el programa Invierno en la Nieve que organiza y financia el IND, programa que se ha implementado 4 años consecutivos y que este año permitió que cerca de 1.000 niños de la región mantengan un acercamiento a actividades deportivas y recreativas de montaña organizadas por nuestros instructores.

“También continuamos apoyando o co-produciendo actividades deportivas complementarias que se desarrollan en torno al cerro, como la tradicional prueba PUQ Cerro Arriba, carrera de running y mountain bike organizado por MTB Patagonia. Otro ejemplo es el Iceman Triathlon, la primera triatlón de invierno en Sudamérica, evento que se desarrolló asociados con Olimpo Producciones, con el patrocinio de la Municipalidad de Punta Arenas.

“Especial mención merece el Snowrunning que es una de las más importantes pruebas de raquetas de nieve en el país, también producido por Olimpo, y que este año cumple su versión número 6.

“Este tipo de eventos, que se han ido incrementando en el tiempo, incentivan la llegada de turistas en época invernal y la difusión de Punta Arenas como destino de invierno. Estamos orgullosos de aportar con un granito de arena al desarrollo turístico de nuestra región”.

– Sobre esta misma temática, ¿obtuvieron números rojos durante esta temporada?

– “La temporada aún no termina y el Club mantiene su funcionamiento el año completo, eso nos permite equilibrar nuestro presupuesto de buena manera. Sin embargo, esta no es una institución en donde las cosas se miren simplemente por los números, nos mueven otros objetivos y otras motivaciones”.

– ¿Qué actividades están vigentes hoy en día en el Club Andino?

– “El Club Andino funciona de martes a domingo y mantiene vigente todas las actividades relacionadas a la montaña, tales como trekking, canopy, caminatas con raquetas de nieve, entre otras. También funciona la cafetería con bebidas frías y calientes, sándwiches y almuerzos los días domingos.

“Incluso nuestro equipo infantil de competición de esquí alpino trabaja los fines de semana preparando la asistencia al Campeonato Nacional Infantil, que se desarrollará en Nevados de Chillán en septiembre, con un gran espíritu de trabajo y adaptándose con una capacidad increíble a lo que cada fin de semana el cerro nos permite hacer. Aprovechamos agradecer a los auspiciadores que por segundo año han apoyado a este grupo de niños en el desarrollo del deporte, Jordan, Gasco, El Arte de Vestir, Bravo & Izquierdo, Bilz y Pap, Agunsa, Hotel Rio Serrano y Mechanic Shop”.

– Si el próximo invierno ocurre el mismo fenómeno de ausencia de nieve, ¿están dispuestos a implementar nieve artificial?

– “No se trata de estar dispuestos o no. La implementación de estos sistemas está fuera de nuestro alcance como institución deportiva. No hay que olvidar que esto es un club deportivo, no una empresa. El 100% de los ingresos se reinvierten en el Club. Este tipo de sistemas, no sólo requiere de inversión en maquinaria, que por sí sola es de un alto costo, sino también requiere de procesos de ingeniería, almacenamiento de agua, consumo de energía, etc. que de implementarse eventualmente elevarían el costo del ticket de esquí al reducido universo de esquiadores locales. Son inversiones mayores de difícil implementación para nuestra realidad”.

– Dado que en Tres Morros es el lugar donde cae abundante nieve, ¿han pensado reactivar el antiguo proyecto que tienen para ese lugar?

– “Tres Morros no es algo que el Club Andino tenga presente sólo cuando falta nieve, es un proyecto que el Club ha estado liderando e impulsando por décadas. No depende hoy en día sólo del Club, es un proyecto que debe abordarse íntegramente como región, porque los desafíos de sacarlo adelante son grandes. Basta analizar solamente la accesibilidad, por ejemplo

“Sin embargo, en los últimos años se han logrado importantes avances con el gobierno regional, liderado por el intendente Jorge Flies, que ha puesto una mirada más estratégica y de largo plazo en Tres Morros, entendiendo que el desarrollo de un centro invernal de envergadura como el que se puede desarrollar en ese sector, trae grandes beneficios para la zona y es un gran impulsor de la desestacionalización y del desarrollo de la industria del turismo. En este aspecto, basta mirar el ejemplo de Ushuaia, y los beneficios que ha traído para la ciudad el centro de esquí Cerro Castor.

“Ha habido avances en materia de mejoras en la accesibilidad por el lado de Agua Fresca y Monte Azul, lo que nos tiene muy motivados, y también hay avances en el estudio de nieve y clima que se encuentra ejecutando el Inach con fondos regionales”.