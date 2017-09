La triste cara de la entrada lateral a Zona Franca

Una de las entradas a la Zona Franca de Punta Arenas es la que está al frente del muelle Mardones por el camino hacia la Costanera. La realidad de este tramo ha cambiado drásticamente con los años, puesto que hoy funciona ilegalmente como estacionamiento de camiones y que en donde conductores botan ruedas de vehículos que se les acabó su vida útil.

Pese a que existen señaléticas de “no estacionar camiones” en ambos lados de la calzada, estos transportes de gran tonelaje y que llegan del resto de Chile y de distintos puntos de América Latina, encuentran este lugar propicio para quedarse por varios días. Ellos reclaman que es el único sitio donde pueden dejar sus vehículos, puesto que, dicen ellos, existen restricciones de horarios por parte de Zona Franca que no los dejan aparcar dentro del recinto.

En conversación con La Prensa Austral, un camionero argentino llamado Jorge y que quiso mantener su anonimato, aseguró que ese lugar es el único en donde pueden dejar sus camiones. “Nosotros sabemos que no se puede, pero tampoco podemos dejar los camiones en otro sitio. En el centro no se puede ingresar con ellos y aquí Zona Franca tiene un determinado horario que cumplir”, afirmó el transportista.

El mismo camionero, que fue el único que quiso referirse a esta situación frente al muelle Mardones, condenó lo que ocurre en aquel lugar, que de paso se ha convertido en un botadero de ruedas deterioradas, y también de todo tipo de desechos. “Eso no se puede hacer, una cosa es aparcar aquí y otra es botar basura o ruedas. Yo cuando vengo aquí es para dejar el camión, si los demás quieren dejar escombros, yo sé que hay lugares para eso”, señaló.

Relacionado