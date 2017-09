La voz de los cibernautas: “Falta más fiscalización del Serviu”

La medida impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de fiscalizar el mal uso de casas sociales y que en Punta Arenas trajo con inmediato “coletazo” el inicio de acciones legales en contra de siete propietarios, fue una de las noticias más vistas en la red Facebook (con un alcance de 25.620 personas), mientras que la portada de La Prensa Austral del sábado 23 de septiembre que abordó esta temática, recibió 36 mil visitas.

Entre el centenar de comentarios recibidos en la plataforma de Facebook, hay consenso que son muchos más de siete los casos de propietarios que han arrendado las viviendas sociales recibidas con subsidio estatal, por lo que llaman al Servicio de Vivienda y Urbanización a redoblar las fiscalizaciones, instando a los propios arrendatarios a denunciar a los dueños que actúen fuera de la ley.

Cabe consignar que la fiscalización abordó exclusivamente los conjuntos habitacionales entregados en el actual período presidencial, vale decir en los últimos cuatro años.

Sonia Ayamante: “Hay muchos más que siete casos detectados. Los que conozcan algún arriendo de este tipo, deberían dar aviso para que vayan a fiscalizar, para que así termine este aprovechamiento y postulen quienes realmente lo necesiten”.

Alex Parra: “Ahora recién se pegaron los gomazos. Por gente de mierda con esa hay quienes realmente necesitamos una casa propia pero nos ponen una y mil trabas. BUROCRACIA CHILENA. Esto viene de años, sin contar con los arreglines con familiares y amigos de la gente del Serviu”.

Richard Belizar: “Yo conozco casos de gente que vende esas casas. La otra vez vendía una en la villa Condell en 50 millones de pesos. Algunos por tener apellido indígena sacan de joven su casa y se van a vivir con los viejos y las arriendan. Incluso, cabros que trabajan part time, con 21 años, solteros. Me sorprende”.

Ximena Miranda Núñez: “Que bueno que fiscalicen, porque realmente hay personas que adquieren algo y después lo arriendan. Yo creo que hay que darle casa a la gente que realmente lo necesita, no para lucrar con arrendarla”.

Lorena Soto Muñoz: “Que bueno!!!. Eso siempre pasa. Y, es la misma gente que vive del Estado sin tener todas las necesidades que ellos inventan tener. Espero que esto no quede a medias y que los responsables sean castigados, y que sigan con las investigaciones, ya que son muchos más”.

Jessica Velásquez Aros: “Muy bien y cuántas más hay que están siendo arrendadas. Ayuden a las personas que realmente lo necesiten”.

Natalia Isabel Larenas Fortes: “Que bueno. Es más, esa casita deberían entregársela a los mismos arrendatarios. Sería lo mejor”.

María Soto Almonacid: “Que bueno, Dios quiere que se haga lo correcto. Hay gente que no tiene donde vivir porque los arriendos son muy caros”.

Cristián Gajardo: “Que cada casa de esas tenga una cláusula que diga: ¡prohibido arrendar y vender!”.

Inés Marlene L.: “Por fin después de tantos años. Ojalá sean entregadas a una familia que realmente lo necesite”.

Luis Quintul Segovia: “Pocas fueron las casas que encontraron”.

Guillermo Vidal: “Muy bien, espero que sea real y que las casas sean quitadas para ser entregadas a otras personas que lo necesitan”.

María Lepío Oyarzún: “Excelente, gente aprovechadora, mal intencionada”.

Anita María Aguilar Ojeda: “El mismo arrendatario puede denunciar y que la vivienda quede para él”.

Eliana Romero: “Que bueno que tomen medidas drásticas para los cara de raja”.

Juan Cárdenas Martínez: “Que bueno me alegro para todos los seudo pobres”.

Magdalena Ruiz Ruiz: “Sigan buscando. Hay muchas casas que sólo la miran como palo blanco”.

Paolita Reyes: “Las malas prácticas deben ser sancionadas”.

María Jeannette Toledo Gómez: “Muy acertado lo que están realizando. Por fin algo bueno!!!”.

Claudia Cárdenas Gallardo: “Bien, falta fiscalización…por fin”.

Paola Yaguer: “Excelente…muchos años sin poder optar a vivienda por mi puntaje y tampoco a hipotecario porque el sueldo no me da para comprar y sin poder tener mi casa y muchos no sé cómo lo logran tan fácil y después arriendan las casas”.

Juan Luis Contreras Cantillano: “Pero son muchos, muchos, y detectaron casi el 1%. Parejas han sido beneficiadas y el Estado no se ha dado la tarea de darse cuenta por los hijos en común que viven juntos”.

Juvenal Moncada: “Ojalá sean bien drásticos con esto. Incluso las están vendiendo hasta en cerca de 30 millones de pesos según la ubicación. Negocio redondo. Pagaron 400 lucas y en cinco años tienen una rentabilidad del 700%”.

Carlos Miranda Toledo: “Si quitaran todas las casas obtenidas de manera trucha que hay en Punta Arenas, dejan con casa a la mitad de los que las están necesitando ahora”.

Doris Guerrero: “Muy bien me parece porque si postulan es porque lo necesitan. Hay muchas familias que lo necesitan y no creo que sean tan pocas. Deberían fiscalizar más”.

Marcela Linzmayer Uribe: “Excelente, se supone que son casas para quienes realmente las necesiten por algo les dieron prioridad. Deberían indagar y revisar los casos, algunos ni siquiera lo necesitan y le quitan el cupo a quien realmente lo espera por muchos años”.

Boris Barrientos: “Me parece muy bien esto. Yo estuve en dos agrupaciones y eran chantas, sólo eran para sacar plata. Esa gente anda en la calle como si nada. Yo vivo de allegada donde una amiga. Hay gente que le dan casas y tienen las propias”.

Gina Salazar Frumento: “Me parece excelente que tomen acciones legales contra toda esa gente que postula a subsidios y se los entregan, obtienen su casa sin realmente necesitarlo. Lo único que hacen es lucrar con su vivienda ya sea casa o departamento. Lo peor de todo es que le quitan el sueño a una familia que realmente necesita tener su casa y aún siguen esperando por años… Muy lamentable”.

Lyta Ramírez Quezada: “Esto debería haber pasado hace mucho tiempo. Hay gente sinvergüenza. Ya hace 9 años se denunció a una mujer al Serviu y no hicieron nada”.

Ana María Osorio Oyarzún: “Mi modesta opinión. Si la mayoría sabe y conoce de casos como estos, por qué no informan al Serviu?? Así se agiliza la fiscalización y se le termina el negocio a los sinvergüenzas!!”.

Herminia Barría: “Deberían volver a asignarlas a quienes la necesitan para habitarla y no para hacer un negocio”.

Camila Beltrán Vera: “Por fin! Deben aumentar la fiscalización y cambiar condiciones de entrega de subsidios…cómo es posible que una persona necesite de un hogar y a los cinco años lo venda en 30 o 40 millones de pesos…terminan lucrando con el bien y quitando la posibilidad a quienes de verdad lo necesitan”.

Kat Bones: “Jaja un chiste, sólo siete casos. Harto flojos a los que les tocó investigar…”.

Rosi Soto Quedumán: “Aquí al lado de mi casa el sinvergüenza no pagó el muro que hice y arrendó su casa por más de un año. Amplió hacia atrás y apostaría todo lo que tengo que está sin permiso de la municipalidad. Por favor esto es en villa Altos del Sur, calle 1”.

Juana Jiménez: “Conozco mucha gente, postuló la abuela, la hija, la nieta, bisnieta. Les dije a unas asistentes. No preguntan nada. Ya han vendido y otros con camionetas Nissan nuevas y haciendo un segundo piso. Sólo se pedía 280 mil pesos en la libreta, sin pagar nada más después”.

Eloísa Palma: “Que bueno, por fin el Serviu hará su trabajo, fiscalizar. Acá en Chile nada se fiscaliza, por eso tanta corrupción. Y agradezcan que soy una dama…jajajaja”.

Angélica Nauto Palma: “Por fin se pegaron los gomazos. Hay que cortar por lo sano con la gente sinvergüenza”.

Claudia Bustamante Sotomayor: “Muy buena noticia para los que se aprovechan del sistema”.

Francisca Fabiana de Sepúlveda: “Ya era hora de tanta sinvergüenzura”.

Joseline Hernández Soto: “Por gente como estas cagamos los demás”.

Olga Cárdenas Krautz: “Exacto somos muchos que por pagar arriendo no tenemos poder adquisitivo. Yo estoy en el mismo grupo de chilenos que no es tan pobre para obtener vivienda pero tampoco el banco me prestaría plata… años de años pagando arriendos impresentables y otros con tremendos autos y después milagrosamente tienen hasta para hacer ampliaciones gigantes…una sinvergüenzura”.

Marcela Vivar Durán: “Hay una nueva población frente a la cárcel. Son viviendas sociales. Algunas tienen unas ampliaciones gigantes. Nadie dice que no puedan ampliar, pero tan elegantes ampliaciones es dudoso”.

