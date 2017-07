“Lamento que el alcalde Radonich esté borrando con el codo los acuerdos del ex Concejo Municipal”

– Tras enterarse que una de las obras que fueron consensuadas por la ex administración edilicia fue desechada, el concejal DC anunció concurrir al Tribunal Electoral.

Ya en su tercer período como representante comunal de Punta Arenas, el edil José Aguilante Mansilla manifestó a El Magallanes su preocupación respecto a que “acuerdos que fueron suscritos por los integrantes del ex Concejo Municipal hoy sean desechados”.

Ello, en alusión al Centro Hortofrutícola que será emplazado en calle 21 de Mayo con Boliviana, proyecto que definitivamente retornó al gobierno regional, a razón que fue observado por el alcalde Radonich, principalmente objetando su ubicación.

“Hay sentimientos encontrados porque, por un lado, uno valora que el proyecto de un Centro Hortofrutícola siga su curso, pero es lamentable que por la decisión unilateral de este alcalde quedemos mal parados ante la comunidad como concejales. Sobre todo, porque este proyecto además de haber sido consensuado por los integrantes del anterior Concejo Municipal, fue también apoyado por el actual cuerpo colegiado. Yo lamento que el alcalde Radonich esté borrando con el codo los acuerdos suscritos por el ex Concejo Municipal”, expresó José Aguilante.

En esa línea, el edil calificó además como ‘vergonzoso’ que, mientras siete de los actuales representantes comunales de Punta Arenas (salvo la edil María Teresa Castañón), a través de una misiva pidieron una sesión extraordinaria para abordar la posibilidad que el municipio se mantenga como unidad ejecutora del proyecto de un Centro Hortofrutícola, no hayan recibido respuesta del jefe comunal a dicha solicitud.

“Es vergonzoso que una iniciativa que venía avanzada desde el 2016, por la decisión exclusiva del alcalde Radonich, haya dejado fuera al municipio de la posibilidad de ejecutar este proyecto… Esto representa una pésima estrategia política y de gestión municipal y, por lo que estamos viendo, aquí no está sirviendo de nada plantear peticiones en el Concejo Municipal. Por lo tanto, tendremos que evaluar otra vía para hacer las denuncias que correspondan, porque aquí no se puede estar reiterando la mala práctica de que un alcalde toma decisiones sin considerar las inquietudes que le asisten al resto de los ediles”, afirmó Aguilante, agregando que no está descartado concurrir al Tribunal Electoral para canalizar las decisiones inconsultas que se están produciendo.

“Acá hay una facultad que otorga la ley y que podría significar una presentación en el Tribunal Electoral Regional y esa posibilidad queda abierta, porque acá es grave que cuando siete concejales estamos pidiendo que este proyecto sea abordado en sesión extraordinaria, el alcalde simplemente ignore dicha petición”, apuntó Aguilante.

Otros cuestionamientos

Para la concejala PS Daniela Panicucci Herrera, en tanto, “nunca quedaron claras las razones por las cuales el alcalde Radonich estaba en desacuerdo con el cambio de ubicación del proyecto hortofrutícola”, según expresó.

A juicio de la edil, la decisión unilateral del jefe comunal de evitar dar curso a un proyecto que ya había sido definido en cuanto a su ubicación por la ex administración municipal marca “la complejidad”, en la cual se ha establecido el vínculo entre el alcalde Radonich y el actual Concejo Comunal.

“Claramente ha sido complejo el vínculo que ha establecido este alcalde con el Concejo Municipal porque aquí no hay que olvidar que cuando la autoridad comunal no considera la opinión de los ediles, lo que está haciendo es omitir a la ciudadanía, dado que nosotros no nos representamos solos, sino que somos el puente con la comunidad”, afirmó Panicucci, agregando que cada vez que los ediles son omitidos en una inquietud es porque parte de la ciudadanía está siendo ignorada.

“Al parecer, el alcalde está escuchando más a sus operadores políticos y no a la comunidad y eso es lamentable”, concluyó.