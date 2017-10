Las cinco medidas de austeridad que propone el concejal Arturo Díaz y que permitirían un ahorro de $178 millones

Analizar la permanencia de la municipalidad en algunas asociaciones, donde se gastan alrededor de $37 millones anuales; limitar por reglamento los viajes de concejales y alcalde a sólo $10 millones anuales; rendición y devolución de viáticos; suprimir líneas telefónicas de los concejales a costas de los recursos municipales; eliminar el bono por asistencia que los concejales reciben en enero de cada año; son las 5 medidas que el concejal Arturo Díaz Valderrama propuso en sesión de este miércoles para que sean debatidas en conjunto.

No muy popular resultó la iniciativa entre los demás ediles presentes en la sala de Concejo. Muchas de estas ideas ya habían sido nombradas por Díaz en sesiones anteriores, la diferencia fue que en esta oportunidad se presentó un informe con cifras concretas de gastos y ahorros que generaría poner en práctica las medidas.

En cuanto a analizar la permanencia de la municipalidad en diferentes asociaciones, el edil detalló que para la Asociación Chilena de Municipalidades, se destinan 9 millones de pesos anuales, para la Asociación regional de municipalidades, 12 millones de pesos, para la Asociación de Ciudades Puerto más de $3 millones y para la Red de Ciudades Magallánica, más de $9 millones.

“No es mi idea salirnos de todas, pero algunas de estas asociaciones son verdaderas agencias de empleo para alcalde o concejales que no resultaron electos”, enfatizó el edil y citó dos ejemplos, uno donde un locutor trabaja como asesor en la Asociación Chilena de Municipalidades desempeñando un cargo en el área de educación donde se le paga más de $2 millones. Otro caso similar sucede con un técnico audiovisual que trabaja como experto en relaciones exteriores con un sueldo de casi $3 millones.

“Sueldos que pagamos nosotros”, advirtió el edil y prosiguió con su desglose. Limitar por reglamento los viajes de alcalde y concejales, es una de las consignas que Arturo Díaz ha planteado en reiteradas oportunidades.

Durante los años 2014 y 2015 se destinaron 80 millones de pesos a este ítem, mientras que este año se han gastado $6 millones en 10 meses, “lo cual es bastante menor, pero creo que podemos todavía mejorar más, pese a que todavía no llegamos ni al 25% de lo que se ha gastado en años anteriores”, replicó y añadió que en conjunto podrían asumir el compromiso “de ponernos como tope $10 millones anuales y ahorraríamos $125 millones en cuatro años”.

Respecto de las cuentas telefónicas que hoy son canceladas por el municipio, Díaz propuso asumir cada uno su cuenta telefónica y con eso se podrían ahorrar alrededor de 3 millones al año y al cabo de 4 años, $11 millones

Finalmente y probablemente una de las medidas más impopulares entre los concejales, fue el tema de eliminar el bono que perciben por cumplir con un 75% de asistencia a las sesiones. Este se paga en enero, desembolsando el municipio $280 mil, lo que genera un gasto anual de 2 millones y el ahorro a cuatro años sería de 8 millones de pesos.

En total poner en ejecución dichas propuestas, la municipalidad podría llegar a ahorrar $178 millones al año, que podría ser incluido o en el presupuesto o redestinar a programas o bien a la Corporación Municipal.

Sin embargo pese a la importancia de la moción, generó poco debate. Sólo el concejal José Aguilante expresó que era su opinión, pero que también hay que ser respetuosos de los compromisos que asumimos como en el caso de las asociaciones. “En otros años ha habido mal uso de estos recursos pero también hay quienes han desarrollado buenos proyectos para el municipio. Estos son instrumentos mínimos que necesitamos para realizar el trabajo. No es bueno generalizar el tema, pero me parece importante debatir el tema”, indicó.

Esta fue la única intervención de los concejales, mientras el alcalde Claudio Radonich dijo al respecto, rápidamente se cambió de tema y no hubo un acuerdo para sentarse a debatir las medidas punto por punto.

