“Las estructuras partidarias siguen siendo arcaicas en la generación de los espacios para la juventud”

Silvia Leiva

sleiva@laprensaaustral.cl

Reconociendo las dificultades que enfrentará su candidatura, la socialista Yenifer Elass Alegría, precandidata a diputada que consagró el Consejo Regional del Partido Socialista en Magallanes, cuestionó la falta de oportunidades en las estructuras de poder de los referentes políticos para mujeres y jóvenes, reconociendo que han sido relegados a la participación social.

Ante la consulta respecto de la falta de creación de nuevos líderes, la ex directora del Instituto Nacional de la Juventud (Injuv) asegura que no es que no hayan levantado dirigencias, sino que el liderazgo que se ha construido no ha tenido oportunidades dentro de la estructura partidaria.

“En mi caso, fui presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Magallanes, que fue la lista que más votación ha tenido en todo el proceso electoral que ha tenido esa casa de estudios. Fui la primera mujer que ganó en primera vuelta y lideramos el movimiento del transporte mayor en Magallanes. Quizás en esa oportunidad, alguien pudo haber dicho: ‘Tenemos una joven en estos espacios, ¿por qué ella no puede ser candidata a concejal?’, pero la estructura partidaria no había abierto espacios a estos liderazgos”, recordó la candidata.

Yenifer Elass fue ratificada por el PS junto con el independiente Vladimiro Mimica como las cartas socialistas para conformar la lista parlamentaria de la Nueva Mayoría en Magallanes.

Sin embargo, en las últimas horas surgieron rumores respecto de que, en las negociaciones de Santiago, se habría dejado sólo un cupo al PS en la zona.

Liderazgo juvenil

y femenino

Mientras se comunica oficialmente la decisión, Yenifer Elass sigue adelante en la promoción de su candidatura, buscando dar a conocer su pensamiento y perfil ideológico.

Fue así que abordó en forma crítica, precisamente, el espacio restringido que han tenido jóvenes y mujeres al interior de los partidos políticos.

A su juicio, se trasladó el trabajo de las juventudes a los espacios sociales y lo mismo ocurre en la participación de la mujer a lo social. Sin embargo, al dar el paso hacia el liderazgo o a la participación político partidaria en estructuras de poder se produce un veto del que no ha estado exento el Partido Socialista ni las demás colectividades.

Ante la falta de liderazgos estudiantiles en la Universidad de Magallanes, la precandidata sostiene que “es lamentable”, explicando que la última federación que existió fue de la Izquierda Autónoma, donde se logró instalar este concepto rupturista al interior de la Umag logrando ser federación, pero el movimiento estudiantil y la conducción desapareció.

Explicó que se produjo una desarticulación del movimiento estudiantil que no es favorable y eso trasciende a lo ideológico y partidario. Yenifer Elass ejemplifica esto señalando que la Universidad de Magallanes no tiene voz en la Ley de Fortalecimiento de las Universidades Estatales. Dijo que, por lo mismo, no hay un pronunciamiento respecto de que el sistema de financiamiento es absolutamente deficiente.

Acusa que los movimientos estudiantiles se han orientado a la toma de las instalaciones como mecanismo de presión, pero sin ser propositivos y sin apuntar a medidas de fondo, que es lo que compete a los movimientos. “Los cargos deben apuntar a ser un aporte para quienes representas. Entonces, ¿cómo te puedes tomar la universidad en la semana que los estudiantes deben entregar sus papeles para la gratuidad y dejar la puerta de la Dae cerrada, cuando el movimiento estudiantil ha marchado por la gratuidad en todo Chile?”, cuestionó.

Proyección y desafíos

Ante esta falta de espacios para los dirigentes jóvenes, la candidata valoró que se haya priorizado su candidatura porque, “como dicen los compañeros, he estado sirviendo la empanada y en la dirigencia partidaria, a pesar de ello las estructuras partidarias siguen siendo arcaicas en la generación de espacios para la juventud. Por eso, para nosotros es un gran logro y el primer desafío fue haber disputado el espacio a nivel interno”, comentó.

Hasta el momento, Yenifer Elass sería la única mujer que es candidata al interior de la Nueva Mayoría en Magallanes, a pesar de la cuota de género instaurada a través de la ley, ya que es una distribución y asignación que se hace por listas nacionales. Eso hizo que en Magallanes los demás partidos hayan privilegiado, como históricamente ha sido, a postulantes hombres.

“La competencia política y el acceso al Parlamento ha estado históricamente supeditado a la elite político social, a quienes vienen de una familia del mundo político, que han pasado por algunos cargos políticos, lo que algunos llaman la trayectoria política y nosotros representamos lo opuesto: una candidatura joven, de mujer y que además no viene de la clase política tradicional, de una clase social económica alta o de un apellido conocido de la política. Por eso, el desafío es mayor”, comentó.

A pesar de ello, descartó que esto proyecte su carrera política, asegurando que nunca ha pensado en hacer de la política su vida y profesión y que esta candidatura en su minuto la tomó por sorpresa.

Fuero parlamentario

Lanzó un llamado a “ciudadanizar” la política, generando espacios de participación y eliminando las diferencias odiosas que generan los beneficios parlamentarios.

“Cuando le digo a las personas que quienes ejercen cargos públicos son ciudadanos comunes y corrientes, eso tiene dos aristas, una es que el parlamentario no tiene por qué tener un proceso de aplicación de justicia distinto al ciudadano común y corriente. No puede ser que cuando un parlamentario comete una falta se somete a un proceso de desafuero que es eterno y después no es sometido a proceso. “Pero, además creo que todas las leyes que han sido aprobadas con cohecho deben ser anuladas por estar viciadas en sus orígenes, como es el caso de la Ley de Pesca”, explicó la precandidata.