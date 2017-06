Liceo Luis Alberto Barrera recordó a cinco ex alumnos ejecutados políticos

Pablo Ramón Aranda Schmied, Juan Carlos Ruiz Mancilla, José Gregorio Liendo Vera, Chedomil Lucas Lausic

Glasinovic y Marcelo Esteban Barrios Andrade fueron homenajeados por la comunidad educativa.

En un acto marcado por los simbolismos, el Liceo Luis Alberto Barrera reconoció a sus ex alumnos que fueron ejecutados por la dictadura militar. A través de la restauración de una placa conmemorativa, en la entrada del establecimiento, se recordó a quienes fueron parte de la Generación 1970 del otrora Liceo de Hombres, Pablo Ramón Aranda Schmied, Juan Carlos Ruiz Mancilla, José Gregorio Liendo Vera, Chedomil Lucas Lausic Glasinovic y Marcelo Esteban Barrios Andrade.

En la ceremonia estuvieron presentes la gobernadora Paola Fernández, los seremis Baldovino Gómez (Gobierno), Pablo Bussenius (Justicia), y Alejandro Olate (Deportes), la directora regional de la Superintendencia de Educación, Nieves Raín y los concejales José Aguilante y Arturo Díaz.

El acto se inició con la presentación del coro del establecimiento, dirigido por el profesor Fernando Alarcón y posteriormente, tomó la palabra el historiador Sergio Lausic, quien entregó un resumen biográfico de los homenajeados, entre ellos, su hermano Chedomil. En tanto, el profesor Arturo Mansilla declamó “Oda al aire” de Pablo Neruda.

El historiador resaltó la importancia de este acto: “Como Agrupación de Amigos de Ejecutados Políticos de Magallanes, que han sido ex alumnos de este establecimiento educacional, nos conmueve profundamente el poder nuevamente restaurar esta placa, que está llena de simbolismos; es un acto de reparación y memoria para rescatar a nuestros queridos difuntos que fueron asesinados, y al mismo tiempo, con ello, rescatar su dignidad como personas, su memoria e ideales, y desear con ello, que no solamente haya olvido de ellos y sus sueños sino que al mismo tiempo, entregar un mensaje para que hechos de esta naturaleza no vuelvan a repetirse en nuestra patria y sea un mensaje de construcción de futuro para los estudiantes de este establecimiento”, manifestó Sergio Lausic.

A su vez, el director del Liceo Luis Alberto Barrera, José Saldivia indicó en su discurso que “reivindicar estos hechos nos hace avanzar como sociedad”, destacando además cualidades que buscan impulsar en el establecimiento, como la inclusión y la convivencia.

“Como establecimiento sentimos especial orgullo de lo que logramos hoy, que es congregar en función de la acción en torno de un grupo de alumnos que fue parte de nuestra comunidad y que queremos mantener como parte de ella. Sabemos que son parte de nuestra historia y de la de nuestro país, y queremos que nuestros alumnos vayan conociendo cuál ha sido la realidad pasada para que afiancemos hacia el futuro lo que tenemos que ser como país, como comunidad y establecimiento educacional”, explicó Saldivia antes de descubrir la placa en este acto, que concluyó con la presentación del colectivo Cueca Sola, que rindió homenaje a estos jóvenes ejecutados políticos.