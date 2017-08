Líderes locales de partidos de la Nueva Mayoría alaban decisión de Carolina Goic de seguir en carrera presidencial

Se acabó la incertidumbre. Tras cuatro días de reflexión, la senadora Carolina Goic Boroevic comunicó ayer que seguirá como candidata presidencial de la Democracia Cristiana, luego de que la mesa directiva de su partido le otorgara por unanimidad la atribución de decidir la continuidad de las candidaturas al Parlamento en todos los casos que corresponda.

Con ese mandato, Goic fue más allá, e informó que no inscribirá la candidatura del diputado del distrito de Rancagua, Ricardo Rincón, cuestionado por haber ejercido violencia intrafamiliar.

“Estoy convencida que si queremos cambiar las cosas debemos ser intolerantes a los abusos y las malas prácticas. Hoy, hemos elevado el estándar ético, y ése es un triunfo de la ciudadanía”, dijo la candidata durante la conferencia de prensa que brindó en su comando en la comuna de Providencia, Santiago.

Además, la abanderada de la DC planteó en su discurso que, “hemos elegido el camino difícil, pero estoy segura que es el camino correcto”.

La timonel de la falange, espera que hechos como los sucedidos con el diputado Rincón no vuelvan a ocurrir, y para ello le solicitó al destacado abogado Patricio Zapata, que lidere un grupo de personas de intachable trayectoria, para que asesore a la mesa del partido en la revisión de las listas de candidatos, dejando a salvo las instancias que establece la ley respecto de la definición de candidaturas.

Tras los tensos días que se vivieron en la DC, y ahora que está ratificada la continuidad en la carrera presidencial, el equipo de Goic ya trabaja para perfilar lo que será este período de cara a la primera vuelta apuntando a los independientes.

Fue el propio ex ministro Jorge Burgos, y actual coordinador de campaña de Goic, quien señaló que en esta nueva fase la candidata debe tener más cercanía con la ciudadanía.

“Creo que ella con el liderazgo que tiene, mi modesta recomendación es que reformule su comando, su grupo de trabajo y lo abra mucho más. Que no sea un grupo de trabajo de demócratas cristianos sino que sea esencialmente de ciudadanos independientes”, declaró.

Reacciones

Al ser consultado el diputado Juan Morano sobre la decisión que tomó su camarada Goic de continuar como abanderada, dijo “se ha cumplido lo que expresé con antelación, que siga en carrera”, y respecto a si teme que su propia candidatura sea bajada por la senadora indicó: “Hay procedimientos para actuar en todos los casos que deben aplicarse”.

En tanto la presidenta regional de la DC, Eugenia Mancilla, manifestó estar muy alegre por la decisión que tomó Carolina Goic de perseverar con su candidatura presidencial. ”Esta no es sólo la candidatura de ella, sino de toda la Democracia Cristiana. Hoy enfrentamos un nuevo escenario, creo que es el fin de un ciclo y el inicio de una campaña 2.0. La candidatura del diputado Rincón estaba tensionando al partido y generaba una fractura que debía acotarse”.

El concejal DC, Germán Flores, también tuvo palabras para la senadora Goic. “Quiero destacar la coherencia, la transparencia y vehemencia con que habló la senadora donde ha dicho que no está dispuesta a pedir perdón por segunda vez. Estamos frente a un liderazgo, que está por sobre los intereses personales, y lo importante es que es coherente con lo que dice y quiere hacer, es una de las pocas figuras transparentes de la política que va quedando en nuestro país. Es un orgullo la posición que ha adoptado, y el llamado es a los magallánicos a respaldar a Carolina Goic, quien desde estas tierras nace para hacer candidata presidencial. Hoy definitivamente comienza una nueva etapa”.

Nueva Mayoría

Quienes también tuvieron palabras para Goic, fueron los presidentes regionales del Partido Socialista (PS), Partido Por la Democracia (PPD), y Partido Radical (PRSD).

Luis Pérez, presidente del PPD, señaló estar contento que la continuidad de la senadora, sea una vía de solución a la crisis que tenía la Democracia Cristiana.

“Nos interesa que a Carolina Goic le vaya bien, porque en la medida que crece el centro político la centro izquierda tiene más oportunidades para disputar la Presidencia de la República con Sebastián Piñera, por lo tanto nos interesa mucho que ellos puedan crecer, que puedan salir de la crisis, y tener una votación que aporte a la centro izquierda para tener gobernabilidad para el futuro del país”, sostuvo Pérez.

El presidente del PR, Abelardo Oyarzún, tuvo buenos deseos para la timonel de la DC, indicando que espera que reactive su campaña y que tenga un buen respaldo de la ciudadanía. “Que salgan lo más fortalecidos de todo el proceso que está viviendo la Democracia Cristiana”.

Finalmente Eduardo Manzanares, dijo ser respetuoso de los procesos que viven los otros partidos, pero enfatizó “alegrarse de que haya operado la institucionalidad en la DC”.

