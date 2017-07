Lío amoroso habría desatado crimen de calle Armando Sanhueza según confesó el autor

Luego de que el jueves el Ministerio Público solicitara una ampliación de la detención por 24 horas de Lorenzo Miranda Vargas, único imputado por el asesinato de Oscar Aribel Arriagada, el Tribunal decretó ayer la medida cautelar más gravosa por ser considerado un peligro para la vida humana.

Entre descalificadores epítetos e insultos salió del Juzgado de Garantía esposado y resguardado por un efectivo de Gendarmería, Lorenzo Miranda Vargas, de 27 años, único imputado y autor del delito consumado de homicidio de Oscar Aribel Arriagada, alias “El Loly”, asesinado por una certera puñalada en el corazón, el pasado miércoles 19 de julio, en calle Armando Sanhueza a metros de Avenida República.

A eso de las 12,30 horas de ayer, se llevó a cabo la audiencia de control de detención y posterior formalización del acusado, donde el Ministerio Público representado por el fiscal Manuel Soto Basauren, expuso al magistrado Juan Villa los antecedentes del mortal suceso, además de los informes emitidos por el Servicio Médico Legal y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar).

A la vez, el persecutor reveló la declaración del personal policial y de dos personas que acompañaban en aquel minuto al imputado, cuyos relatos concordaban con los que testigos del suceso describieron al momento del crimen.

En la narración se dio a conocer que ambos se encontraban con la víctima ingiriendo bebidas alcohólicas en el bandejón central de Avenida Colón, momento en que este último se fue con unas personas vestidas de payaso. Posteriormente, llegó a ese lugar el agresor con quien compartieron el licor, quien luego habría acompañado a ambos sujetos a comprar una caja de vino al local “La Botica de Peteco”, en la esquina de Avenida República con Armando Sanhueza. Al salir del negocio se encontraron con Aribel y con los payasos, evidenciando en ese momento el instante preciso en que el agresor le propinó la mortal estocada en el corazón, por lo que decidieron apartarse del lugar a seguir bebiendo, siendo detenidos por personal policial en Avenida Colón para ser interrogados.

“Aquí te pillé, indio c… tu m…(sic.)”, fue lo que le habría dicho “El Loly” al ver a Miranda, según la declaración de uno de los acompañantes del acusado, que leyó el fiscal. Esto habría sido la detonante del crimen.

Autor confeso

Sin embargo, el fiscal Soto también dio a conocer el testimonio que el mismo imputado pronunció de forma voluntaria, el cual manifestó que ambos se conocían de antes de haber ingresado al recinto penitenciario, hace algunos años.

“Después de salir de la cárcel, hace un mes más o menos, yo me encontraba curado en calle Errázuriz con Chiloé, hasta donde llegó el ‘Loly’ con una chica de nombre Bárbara, que parece que era la polola. Este compadre me tomó del brazo y me tiró al piso, donde la chica me comenzó a patear en la cara, dejándome tirado. Esto fue porque yo días antes había tenido un problema con esta mina (sic.)”, confesó Miranda, reconociendo que fue él quien lo apuñaló.

A raíz de los acontecimientos descritos, el persecutor solicitó la medida cautelar más gravosa para Miranda Vargas, por ser considerado como un peligro para la vida humana y ante el riesgo de que pudiera fugarse al ser una persona en situación de calle y no contar con un domicilio determinado. Lo anterior fue acogido por el magistrado Juan Villa, quien concedió la petición del Ministerio Público, decretando que fuera enviado a prisión y estableciendo un plazo de investigación de 90 días, decisión que el defensor penal público, Guillermo Ibacache, no cuestionó.