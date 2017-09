Llaman a retiro a jefe regional de la PDI

Satisfecho de haber realizado hasta ahora un trabajo acucioso y orgulloso de quienes lo han apoyado en su gestión, se mostró ayer el prefecto inspector Rubén Silva Sandoval, jefe de la XII Región Policial de Magallanes, ello ad portas a acogerse a retiro junto a otros 7 jefes regionales -de la I, V, VII, VIII, IX, XIV y XI- , de acuerdo a lo resuelto por el director general de la Policía De Investigaciones (PDI), Héctor Espinoza y que se concretará a mediados del próximo mes.

Lo anterior obedece al proceso de renovación que, ya aprobado por la Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria, considera la generación de cambios en el 44% del actual Alto Mando de dicha institución, lo que corresponde a 12 oficiales generales de los 27 integrantes de la plana mayor, que pasaron a retiro.

Así las cosas y mientras espera la notificación para entregar la zona policial, Silva explicitó que ya está en ciernes la disposición de un nuevo oficial general destinado a la región y en virtud de que el cambio está a la ‘vuelta de la esquina’, valoró las acciones hasta ahora emprendidas. “Creo que estos tres años que he estado al mando, han sido muy fructíferos gracias al apoyo decidido de cada uno de los detectives de esta zona y con el apoyo mancomunado del Consejo Regional, como del intendente Jorge Flies Añón. En ese sentido, me voy conforme porque logramos sacar adelante muchos proyectos, como la construcción del Laboratorio de Biotecnología, inaugurado a inicios de 2016. Sumado a eso ya nos encontramos en la sexta etapa del proyecto del gran complejo policial que estará ubicado en calle Manantiales en la intersección con Avenida Frei, iniciativa que debería estar lista en unos dos a tres años. Está además la iniciativa de crear una infraestructura de este tipo también en Puerto Williams, ya que hay un Tribunal funcionando y eso amerita contar no sólo con más detectives en labores de migración y Policía Internacional, sino también en materia de investigación criminal.

Acercamiento a la comunidad

Pero sin duda uno de los aspectos que más resaltó el jefe de la PDI en términos de los avances institucionales en Magallanes, es la mayor vinculación con la comunidad. “La policía civil tiene la confianza de los ciudadanos, a quienes les hemos demostrado nuestra capacidad en el área de la investigación criminal, de control migratorio y Policía Internacional. Al tener ese acercamiento con la población, nuestros logros han permitido reducir la sensación objetiva de inseguridad que paradójicamente en Punta Arenas es bastante alta. Y recientemente con el apoyo de los vehículos nuevos, la presencia de la policía es aún más tangible y eso genera que los vecinos se den cuenta de que la PDI está en sus poblaciones, ofreciéndoles un trabajo profesional y confiable”, indicó, junto con sostener que el principal desafío para la autoridad entrante, será sacar adelante el complejo policial, “que lo dejé muy adelantado”, precisó.

La ceremonia con la cual se oficializará el retiro está programada para mediados de octubre, según indicó Rubén Silva Sandoval, quien a las 11 horas de este miércoles, reunió a su personal en Punta Arenas, para comunicarle la decisión que dos horas antes le había comunicado el director general.

En su reemplazo, asumirá la XII Región Policial, el también prefecto inspector Rubén Castillo Guianatti, actual jefe provincial en San Antonio.

