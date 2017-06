“Los casos Harex, Márquez y Solís están pendientes, pero no han sido cerrados y seguimos trabajando, empatizando con las familias”

– Jefe regional de la PDI en Magallanes confía también en que se determinarán y condenarán a responsables del fraude en Carabineros.

A dos años y medio de haber asumido la jefatura regional de la PDI en Magallanes, el prefecto inspector Rubén Silva Sandoval valoró el nivel de aprobación que a nivel nacional tiene la policía civil, con más de un 70% de aprobación en medio de las celebraciones por los 84 años de existencia institucional.

Se refirió a los futuros proyectos de infraestructura para Punta Arenas y Puerto Williams y, además, asumió que existen casos sin resolver, manifestando entender y empatizar con las familias de personas desaparecidas, asegurando que son “tareas pendientes” en las que se sigue trabajando de la mano con el Ministerio Público.

– ¿Qué consideraría como lo bueno y lo malo del último año para la PDI de Magallanes?

– “Lo mejor que hemos vivido ha sido el trabajo mancomunado entre el Ministerio Público y los equipos especializados de la PDI, con lo cual hemos logrado con gran esfuerzo formar equipos multidisciplinarios que han permitido dar respuesta en tiempos adecuados, dentro del marco jurídico, legal y de respeto a los derechos humanos. Creemos que hemos sido bastante sinceros y muy profesionales, eso a pesar de que nuestra dotación es bastante reducida, pero, afortunadamente, contamos con diversas especialidades con las que hemos obtenido muchos logros. Asimismo, desde el punto de vista de los servicios, en materias de control migratorio, hemos dado respuesta a los requerimientos de ciudadanos extranjeros que han llegado a la región, con una buena atención, de manera expedita y con presencia de policía internacional más allá de los pasos fronterizos.

“Dentro de lo negativo, nos hemos dado cuenta que como región estamos expuestos a lo que antes se denominaban ‘casos inéditos’ y que ahora son una realidad, como los casos de ‘correo humano’, con personas que han sido utilizadas para transportar droga en el interior de su estómago, dándonos cuenta que el valor de la vida queda expuesto ante personas inescrupulosas que ofrecen una cantidad de dinero que no fluctúa más allá de 500 ó 600 mil pesos por poner en riesgo su integridad física para ingresar sustancias ilícitas a nuestra comunidad”.

– ¿Existen casos que se sientan en la PDI como temas pendientes?

– “Tengo la tranquilidad espiritual como jefe regional de que seguimos trabajando en casos en los que se han hecho grandes esfuerzos y que con el Ministerio Público hemos implementado acciones para poder dar respuesta a todas esas familias que sufren. Nos ponemos en el lugar de ellos, empatizamos ante la desaparición de un familiar. Estamos trabajando en un caso desde 2001, me refiero al caso de Ricardo Harex, junto a la ministra Marta Jimena Pinto, haciendo diligencias aquí y fuera de la región; seguimos trabajando en el caso Márquez, no es un tema que se haya cerrado o archivado, por el contrario, estamos con diligencias; seguimos el caso de Irma Solís también, con toda la voluntad de la Brigada de Homicidios en dar respuestas y hemos sido bastante serios, no hemos querido pronunciarnos porque son investigaciones en curso y creo que hoy en día la reserva y el respeto a las familias es lo más importante”.

– ¿En qué etapa se encuentra el proyecto del nuevo edificio de la PDI en Punta Arenas?

– “En ese sentido, primero agradecer al gobierno regional a través de su intendente Jorge Flies y del presidente del Consejo Regional, Miguel Sierpe, y los catorce integrantes que conforman el consejo, el apoyo que han tenido para este proyecto que involucra más de mil millones de pesos, en obras que ya han comenzado a ejecutarse. El complejo es una realidad, estamos con la aprobación del Consejo Regional de 250 millones de pesos para el diseño y estamos postulando a que sea como unidad técnica la dirección regional de Arquitectura del Mop y esperamos, de aquí a diciembre, tener licitado y adjudicado ese diseño y queremos que en 2018 siga el proceso normal de un proyecto de tal envergadura. Estamos hablando de más de 5 mil metros cuadrados de construcción que va a poder acoger a unidades operativas, que además es coherente con el plan regulador de la ciudad y que, en definitiva, contará con los debidos espacios para los funcionarios y nuestro equipamiento, para el laboratorio que por ahora funciona de manera provisional en otras dependencias, pero que ya está dando muy positivos resultados.

“Además, y creo que es de similar importancia, este nuevo cuartel nos permitirá restituir a la ciudad el emblemático Hotel Kosmos, del cual espero que exista en su momento la voluntad para que Bienes Nacionales lo ceda al gobierno regional para que sea restaurado y recuperado este espacio patrimonial tan importante para la ciudad”.

– ¿Cómo evalúa la ejecución de dineros asignados a la institución?

– “La inversión de mil millones de pesos involucran grandes logros. Tenemos el proyecto de los nuevos vehículos que son más de 300 millones; tenemos el proyecto del secuenciador de ADN que salió más de 150 millones de pesos; tenemos los fondos del diseño del nuevo complejo policial. En resumen, hay hartos recursos del Estado invertido en nosotros.

“Pero también, hay varios proyectos pendientes como es lograr que, a través de la seremi de Vivienda o por medio del Serviu y con la disposición del gobierno, tener una unidad policial en Puerto Williams, puesto que ya está a la espera de la firma el comodato por 90 años de un terreno de 3 mil metros cuadrados, ya que la idea es contar con instalaciones allá, pues yo tengo una mirada a 20 años. Dado que Puerto Williams es una comunidad que ya cuenta con un Juzgado, hemos tenido hechos de sangre donde se ha tenido que desplazar a un alto costo a diferentes intervinientes de la persecución penal, entonces considero que es necesario tener presencia íntegra en dicha ciudad y eso significa que la PDI no sólo tenga los tres funcionarios que hoy cumplen labores en materia de control migratorio, sino que se hace necesario tener personal que debe desarrollar tareas investigativas y debemos pensarlo desde ya”.

– Respecto de los nuevos vehículos que usted señaló, ¿cómo fueron distribuidos dentro de la región?

– “Tenemos uno nuevo para Puerto Natales; por primera vez, se dispuso de un vehículo para Puerto Williams, reforzando la imagen corporativa de la institución y dando las herramientas para que los funcionarios puedan desempeñar de manera digna su trabajo; y se distribuyeron vehículos para diferentes brigadas que funcionan en la ciudad, sumándose a los patrullajes nocturnos, a fin de aumentar la sensación de seguridad en la comunidad”.

– ¿Cómo observan la visión que tiene la comunidad de ustedes como institución?

– “Hoy en día, según los últimos estudios, la PDI se posiciona con un 70% de aprobación de la comunidad y creo que esta evaluación no es un tema temporal o por una circunstancia en especial, sino porque a lo largo de todo el país hemos hecho un gran esfuerzo para posicionarnos en una policía científica/técnica y esto debido a que hoy en día, necesariamente, los medios de prueba ante la persecución penal deben estar fundamentados, avalados y respaldados con un trabajo técnico. Yo quiero pensar que la visión que tiene hoy en día la ciudadanía es un reflejo del trabajo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo”.

– ¿Cómo ve usted el caso por fraude que se investiga al interior de Carabineros?

– “Creo que Carabineros es una policía íntegra, de esfuerzo y que, al igual que la PDI, día a día dan su mejor esfuerzo. La ciudadanía tiene que entender que hoy en nuestro país existen dos policías que y, si uno analiza la región y el mundo, qué país puede decir que tiene dos que van a cumplir 90 años, una y otra con 84 años como la PDI. Son muy pocas, todas cambian de nombre, las funciones, las dividen y eso refleja algo: estabilidad, experiencia y fuerza. Lo que pasó en Carabineros se está investigando hasta establecer las responsabilidades y no por ello se puede decir que han bajado sus brazos. Al contrario, creo en el profesionalismo, en su compromiso, presente junto a la PDI en cada desastre. Esto es sólo un accidente en que deberán determinarse responsabilidades y condenarse a quienes corresponda”.