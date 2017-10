Cierre del centro de pagos de Edelmag: “Los más perjudicados con la medida son los adultos mayores”

Si bien hay personas que encuentran que la situación no es para alarmarse y que es bueno el uso de las nuevas tecnologías, hay otros que definitivamente calificaron como pésima la medida adoptada por la empresa distribuidora de electricidad.

La información respecto al cierre del centro de pagos de Edelmag a contar de hoy provocó una reacción inmediata de la comunidad, que a través de la red social Facebook de nuestro medio de comunicación, manifestaron su opinión al respecto.

El argumento más recurrente fue que quienes más resultarán perjudicados con la medida de la empresa de distribución de energía eléctrica serán los adultos mayores, ya sea porque están acostumbrados al sistema de pago presencial en las oficinas o porque, en su mayoría, no se manejan en el sistema de Internet.

Lo cierto es que la medida comienza a regir hoy y Edelmag informó que los clientes podrán pagar las cuentas de consumo en los centros de pago de Unired, Sencillito, Servipag, y Caja Vecina, además de convenios de pago automático con tarjeta de crédito o cuenta corriente, o bien por Internet en la página de la empresa o de las agencias mencionadas.

Si bien hay personas que encuentran que la situación no es para alarmarse y que es bueno el uso de las nuevas tecnologías, hay otros que definitivamente calificaron como pésima la medida adoptada por la empresa de electricidad.

Además, algunos cibernautas comentaron su preocupación respecto a las deudas por saldos anteriores; señalaron desconocer los lugares para cancelar las boletas; e incluso indicaron que muchas veces se cae el sistema en los centros de pago.

Katherine Lissette Hermosilla Villarroel: “Terrible decisión sobre todo para los adultos mayores y en general para todos, ¿quieren reducir gastos y personal?, ya que no tendrán que pagarles a los que trabajaban en eso”.

Osvaldo Millapel: “Señores, los adultos mayores casi no manejan Internet -las boletas no llegan a la fecha y hay que ir a pagarla a la central-; esta es una zona al final del mundo, de clima extremo”.

Rosa María Moreno: “¿Me podrían decir por favor dónde pago mi boleta de luz, el saldo anterior? Esto es algo muy malo, no todos tenemos el tiempo y el dinero. Soy adulto mayor gracias”.

Ximena Miranda Núñez: “Por qué no dejan las oficinas como están no más sería algo muy amable de parte de la empresa Edelmag. Como no van a pensar que el adulto mayor, van a estar en esas tremendas colas del banco para pagar una boleta. Como no piensa esta gente, tan mala su propuesta”.

Milsen Manríquez Brevis: “Los abuelitos les queda mejor pagar ahí. Ellos, algunos, no entienden máquinas del super Unired y ¿ahora tienen que ir al banco a pagar?”.

Tatiana Magallanes Leuquén: “Lamentable la decisión….mal para la comunidad siempre mirando la efectividad no la eficacia…”.

Juan Carlos Arismendi Dey: “¿Tanto puede ser el querer ahorrar de una compañía que además tiene el monopolio en Magallanes? Creo que por lo menos debería haber mantenido el rinconcito que tenía hasta hoy, ya que es de utilidad para mucha gente que no utiliza los sistemas modernos”.

Patricio Almonacid: “Pésima decisión de Edelmag, la gente de tercera edad va a sufrir las consecuencias”.

Iris Jeanette: “Una muy mala medida que afecta directamente a los adultos mayores, tremenda falta de respeto y se nota que Edelmag no esta ni ahí”.

Luisa Yeny Olguín Muñoz: “Qué mal! Cómo no han pensado en los adultos mayores…si estas empresas son millonarias es una lástima”.

Susana Barrientos Paredes: “Dónde se va a reclamar el abuso de cobro excesivo …muy mal, porque casi siempre se cae el sistema en los supermercados”.

Respaldan la medida

Sonia Vargas Noetzel: “Se puede pagar en cajas vecinas, que por lo general están en los almacenes de barrios, son rápidos en atender y además te ahorras la locomoción”.

Valeria Muñoz: “Tanta alarma por esa opción, están las cajas vecinas casi en todos los barrios, supermercados, banco y hasta Internet”.

Anita María Aguilar Ojeda: “Lo más simple es pagar en el supermercado, inscribes la cuenta con el Rut y te salen las tres boletas, y tienes opción de pagar saldo anterior. Hay que llevar la boleta para anotar el número de cliente”.

Pilar Vargas Noetzel: “Las pago en Unimarc siempre fácil, rápido, y si a algún adulto mayor le complica, los guardias amablemente los guían o siempre hay alguien que los podemos ayudar”.

Gerardo Castro Marín: “Ahora puedes pagar tu cuenta de luz en cualquier caja vecina. Vale decir los viejitos no tendrán que ir al centro a pagar. Además la atenciones a público sigue igual. Lo único es que no se paga más la luz en las oficinas centrales”.

Desde la empresa aseguraron que la oficina comercial seguirá funcionando tal como hasta ahora, manteniendo el mismo estándar de atención a sus clientes, tanto en temas operacionales, como soluciones comerciales.