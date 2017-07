“Los mEdicos me dijeron que mi Unico hijo no va a sobrevivir”

“Los médicos me dijeron que mi único hijo no va a sobrevivir”. Con estas palabras Andrea del Campo explica el grave pronóstico que tiene su hijo Gonzalo Muñoz del Campo, de 22 años, quien fue brutalmente agredido mientras caminaba junto a dos amigos Sady Galindo Soto y Víctor Hernández (ver nota página 2).

Desde la sala de espera de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico de Magallanes, Andrea del Campo y su marido Alejandro Muñoz escuchan el parte médico de su único hijo, quien fue intervenido dos veces, ya que en la primera cirugía el joven sufrió un paro cardiaco y los procedimientos debieron detenerse. Pasada la emergencia, fue reingresado al pabellón.

“El médico nos dijo que le pegaron con algo mucho más grande que un palo, porque a él le molieron el cráneo, eso le provocó una hemorragia”, explicó el papá de Gonzalo. La mamá sostuvo que está conectado a varios equipos que le dan soporte. “Le despedazaron el cráneo y le dañaron el cerebro”, se lamentó.

Los padres explicaron que los tres jóvenes son súper amigos y siempre salían juntos, lo que hizo que las familias se conocieran y compartieran a lo largo de los años. Ellos eran oriundos de Punta Arenas y se fueron a vivir a Puerto Natales porque era más tranquilo.

Fue durante la madrugada de ayer que estos padres vivieron su peor pesadilla. Fue alrededor de las 6 de la mañana que le golpearon la puerta, ellos se levantaron pensando en que era su único hijo quien volvía tras compartir con sus amigos. Pero, en la puerta estaba un funcionario de Carabineros. “Llegaron a la casa a buscarnos y nos dijeron lo que había pasado y que teníamos que ir rápidamente”, comentó la mamá recordando lo sucedido. “Nos levantamos pensando en que era nuestro hijo y nos encontramos con carabineros en la puerta”, insistió el papá quien sólo espera que su hijo pueda salir adelante.

Los padres refirieron que los testigos les dijeron que fueron dos vehículos los que se detuvieron y que de ellos bajó un grupo de hombres y los agredieron, les pegaron con palos, usaron hasta un extintor para agredir a los jóvenes, pues iban borrachos. “El doctor me dijo que mi hijo se va a morir. Me lo dijeron los dos médicos que lo han atendido y, de hecho, ya tuvo un paro cardiaco cuando lo estaban operando. Los médicos no nos dan esperanzas, pero si sale de acá va a tener secuelas”, comentaron los atribulados padres.

Gonzalo Muñoz es músico, ha tocado en distintos locales rock de vanguardia y tiene, incluso, un disco publicado.

“Yo tengo fe, pero estoy asustada, siempre he sido súper aprensiva con él porque es hijo único. Yo le decía: ‘¡Ten cuidado, hijo, no salgas tarde’ y él me decía: ’Mamá, acá no pasa nada”, comentó.

En este contexto, los padres realizaron la denuncia ante la PDI que durante la tarde de ayer llegó a la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico de Magallanes para practicar las gestiones de rigor.

