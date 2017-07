Madre que sufre dolores invalidantes no ha tenido solución

Busca acceder a una pensión de discapacidad

“Ya no sé qué más puedo hacer”, admite Eliana Cárdenas Lincomán, una madre de 37 años, quien reclama que no ha tenido ninguna respuesta de las autoridades ante la apremiante situación de salud que vive. Esto, porque tiene cuatro discos lumbares afectados, tres con sinovitis y uno desgarrado, con lo que padece dolores invalidantes que la mantienen postrada, dependiendo de los cuidados de sus hijos, uno de ellos menor de edad. Además, padece fibromialgia por lo que cada día enfrenta dolores invalidantes que la mantienen postrada y que la han llevado a desear la muerte en más de una vez.

“Llamé a la Comisión Médica de la AFP, pero me dicen que tengo que llamar en dos semanas más para ver si me darán una respuesta. Ayer (miércoles) los dolores eran muchos no era capaz de levantarme, mis hijos me querían llevar a la Urgencia, pero cómo iba a pagar después si no tenía ni para el traslado. Yo ya no sé que más hacer”, afirma desesperada.

Eliana Cárdenas sostiene que ya no da más con su calvario, a lo que se suma sus graves problemas económicos, sin dinero para alimentarse, pagar consumos, ni para hacer sus tratamientos, por no poder desplazarse hasta el Centro de Rehabilitación, todo por el no pago de cinco licencias médicas, además no le han dado respuesta frente a la pensión de discapacidad. “Me llaman todos los días para cobrarme un crédito que pedí antes de enfermar y a pesar de todo lo que he pagado, con el atraso la deuda es igual a lo que había pedido inicialmente, es decir voy a pagar tres veces lo que pedí y todos los días me llaman, así que no sé que hacer”, complementó.

Sobre este caso, el seremi de Salud, Oscar Vargas Zec, reconoció que no tienen las facultades para intervenir en esta situación, ya que cuando las licencias médicas son extendidas por más de seis meses con el mismo diagnóstico, éstas se rechazan y autorizan en la medida que se justifican.