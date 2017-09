Magallanes creció más demográficamente entre 1970 y 1982 que en los últimos 35 años

Los resultados preliminares del Censo 2017 arrojaron que la región tiene una población de 165.593 habitantes, creciendo apenas 14.767 personas respecto a la medición del año 2002; es decir, un incremento del 9,79%. Cifras alarmantes para los expertos, puesto que Magallanes experimentó un aumento de 39.076 habitantes entre 1970 y 1982. De ahí hasta la fecha, se produjo un estancamiento demográfico.

En pleno gobierno de Salvador Allende y específicamente en el año 1970, se realizó el Censo que determinó que Chile tenía una población de más de 8 millones de personas y que en la Región de Magallanes se registraron 92.838 habitantes. Cifra que creció fuertemente en el Censo realizado bajo el régimen de Augusto Pinochet en 1982, que estableció una población regional de 131.914, o sea, un incremento cercano al 70%.

De ahí en adelante, hubo un leve aumento en la tasa de crecimiento regional, puesto que desde 1982 hasta los resultados del Censo publicados en los últimos días, solamente se registran 33.779 nuevas personas viviendo en la Región de Magallanes.

Las posibles causas

Para Hernán Rocha, magíster en administración y académico de la Universidad de Magallanes, este fenómeno ocurre porque “la industrialización de Magallanes no ha crecido. Es más, cuando se frena Methanex, se frenan todas las empresas a alrededor. Entonces hay una emigración de personas. Yo creo que sin duda, aquí no hay una industrialización fuerte que atraiga a más personas y se genere este polo”, señaló Rocha. En la misma línea, el académico del departamento de Administración y Economía de la misma casa de estudios, José Fernández Palma, señaló que por la cantidad de empresas que hay en la región y la escasa variedad de aquellas en comparación al resto del país, quizás “puede generar que los incentivos para que la gente que venga a trabajar sean mucho menores”.

Asimismo, Fernández sostiene que la sociedad ha cambiado y las formas de las familias tienen otro tipo de constitución. “Una de las principales razones es por el cambio o mantención en términos de la conformación de las familias chilenas. Las personas siguen el proceso normal del matrimonio, pero la cantidad de hijos ha bajado. Eso automáticamente genera que la población empiece a crecer menos”, declaró el experto.

Por otra parte, el sociólogo de la Umag, Mario Sillard, afirma que desde la perspectiva de la educación, existe una alta inmigración y sería uno de los factores que contribuirían al bajo crecimiento poblacional de la región. “En Magallanes hay una alta inmigración de jóvenes que están en edad de reproducirse, que emigran por estudios o trabajadores jóvenes que no encuentran oportunidades laborales en Magallanes, ya que el espectro de empleo es muy reducido. Se dice que hay baja cesantía, pero se produce porque hay poca gente buscando trabajo y la que no encuentra por lo general, emigra”, declaró el académico.

