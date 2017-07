Magallánica fue vocal de mesa en Tel Aviv, capital de Israel

Uno de los hitos de este proceso de elecciones primarias fue la instauración de las votaciones en el extranjero, por primera vez en la historia de Chile. De esta forma, en las respectivas embajadas se fueron constituyendo las mesas y se inició la emisión de los sufragios.

Ya pasada la medianoche de ayer, en el mundo comenzó el movimiento. Es así como Nueva Zelanda, Australia o Japón fueron los primeros en salir a las urnas.

Y en Israel, una magallánica fue protagonista. Constanza Crespo Concha, que en agosto de 2015 se trasladó a la ciudad de Haifa para trabajar como voluntaria del Centro Bahai, se casó con Waisele Diani, un ciudadano de las islas Fiji y ayer viajó más de dos horas en bus y tren para ser presidenta de la mesa en Tel Aviv.

“El proceso fue un poco lento, votaron 12 personas solamente de 72, pero aquí la semana empieza el domingo hasta el viernes, así que es un día normal para todas las personas. Fue un día caluroso, con más de 30 grados y esos factores influyen. Pero todo el mundo que llegó está con esa felicidad de poder votar en el exterior, así que fue una experiencia entretenida, todos con ese ánimo de que estábamos haciendo historia”, partió comentando.

La magallánica contó que la jornada de ayer fue muy extensa para ella. “Salí 10 para las 5 de la madrugada de mi casa, tuve un largo camino para tomar el tren, después un bus y finalmente llegué a las 7,30 horas y abrimos mesa a las 8,15 horas (seis horas más que en Magallanes)”, relató Crespo.

Una vez cerrada la mesa, a las 18 horas de Israel (mediodía en Magallanes), se enviaron electrónicamente los resultados al Servicio Electoral y físicamente, por valija internacional por separado, tanto los votos como los documentos.

Constanza Crespo contó finalmente, algunos aspectos de su vida en Israel. “Mi religión es Bahai y en agosto de 2015 viajé de Punta Arenas para ser voluntaria del templo Bahai, por dos años y medio, y en febrero estaría regresando a Punta Arenas. Me casé y tengo una bebé, así que regresamos toda la familia. Estoy súper contenta, la cónsul un 7, me dan ganas de volver. Israel es un país seguro, donde uno puede caminar tranquilo a pesar de todas las informaciones que salen, es un país muy preparado para cualquier problema, porque tiene una seguridad interna que no se puede explicar. Me siento más segura que en Chile”, concluyó.

Relacionado