Magallánicos del club de montaña D’ Agostini conquistan cumbre del volcán Licancabur

Equipo ascendió 5.916 metros sobre el nivel del mar

El club de montaña D ́Agostini se aproxima a celebrar cuatro años de existencia, en la que ha impartido conocimientos y el inmenso amor y respeto por las montañas nacionales. Con la premisa de realizar expediciones fuera de la región al menos una vez al año, se embarcaron rumbo al altiplano chileno-boliviano, con un desafío no menor: alcanzar la cumbre del Licancabur, de 5.916 metros sobre el nivel del mar.

Conocida como la montaña sagrada, ícono de la región de Atacama y guardián o vigilante del oasis de San Pedro, este gigante altiplánico encierra en sus cicatrices ancestrales rutas, generadas por las culturas Incaicas y posteriormente Atacameñas, será la ruta del Inca la que marcó a los montañistas el camino de ascenso a este místico y reconocido perfil nortino.

Este gigante diez veces más grande y alto que el cerro Mirador o dos veces la cumbre del Paine Grande, representó para el club meses de planificación, sueños y conversaciones sobre el desafío. El líder de la expedición, Marcelo Noria recordó que “en nuestra ciudad, la mayoría del tiempo en trote y trabajos específicos en instalaciones del solitario estadio fiscal y el interior del gimnasio, lo que nos permite generar una base firme y confianza en un corazón que resistiría el esfuerzo, pero siempre con la gran interrogante, ¿Cómo será nuestra respuesta y aclimatación a la altitud?”.

Esto porque la mayor dificultad la representaba el cambio de presión y la disminución de la capacidad de oxigenación del organismo, principales factores que impiden una feliz actividad de montaña sobre la cota 3.000.

El mal de altura son una serie de reacciones fisiológicas del cuerpo que se producen por la exposición a las bajas presiones de oxígeno que existen a gran altitud, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. “A medida que ascendemos hay una disminución progresiva de la presión atmosférica así como menos oxígeno hay en el aire. Las disminuciones bruscas de oxígeno provocan importantes alteraciones que, de mantenerse durante un tiempo excesivo, pueden provocar incluso a la muerte. Por esta razón los montañeros han de someterse a un período de aclimatación cuando realizan ascensos para que su organismo se vaya adaptando a estas bajas presiones de oxígeno”, explicó Noria.

En caso de aparecer problemas hay que bajar a una cota inferior a la que se estaba aclimatada y descansar durante 24 ó 48 horas antes de reanudar el ascenso. Si los síntomas son graves, iniciar el descenso inmediatamente, siempre acompañado por otra persona.

“En un comienzo organice el viaje pensando en siete integrantes del club de montaña D ́Agostini, esto nos permitiría financiar la expedición y bajar costos, pero los imponderables siempre participan y así finalmente algunos debieron resignar su participación por razones laborales, la falta de recursos o problemas personales que finalmente dejaron sólo a cinco de nosotros frente al reto mayor”.

Así, el grupo quedó conformado por Marcelo Noria como organizador y líder de la expedición; Carlos Rebolledo, Viviana García (del Club de Montaña Bajo Zero), Rodolfo Quezada, Alvaro Ruiz y Jonathan Donaide.

El 21 de septiembre se inició la travesía, con vuelo hasta Santiago y de ahí seguir hasta Calama, donde se abastecieron de pastas frescas, sopas, frutos secos para raciones de marcha, quesos, salames, kiwis, plátanos y naranjas, para los cinco días de montaña, donde el promedio de calorías consumidas puede estar cerca de las 8.000 (en la ciudad, el grupo consumió 2.700 promedio).

Tras ello, los montañistas se dirigieron a San Pedro, a 108 kilómetros de Calama, con dirección al Paso Jama, frontera con Argentina y Bolivia, donde se instalaron a las 21,30 horas, en una casa particular con capacidad para 8 personas donde el grupo cocinó ñoquis con salsa, tras una breve reunión con los participantes, en la que se analizaron las condiciones del día siguiente, como el pronóstico climático, la revisión del equipo y de ahí lidiar con la ansiedad propia del destino y el calor de San Pedro e intentar descansar a los 2.400 metros sobre el nivel del mar.

Primer día

El 22 de septiembre, a las 8 horas se inició el trabajo en la montaña. “Nos trasladamos cerca de 80 kilómetros al norte de San Pedro, al costado de los geysers del Tatio (campos geotermales y atractivo mayor de la zona), tomamos desayuno a los 4.300 metros sobre el nivel del mar y comenzamos el ascenso al volcán Soquete. La ruta casi no existe, es un volcán bastante nuevo en el circuito y sólo nos queda orientarnos y apoyarnos en nuestro amigo Alex mi contacto local. Nuestro paso se vuelve cada vez más lento, la respiración se acelera como reacción del cuerpo a la baja en la oxigenación, sueño y fatiga se presentan, y ahí en medio del altiplano, suenan las voces del cansancio y la invitación a rendirnos y bajar a encontrar descanso en el auto”, recuerda Marcelo Noria.

“Del mar al cielo en sólo un día, nos toma alrededor de nueve horas alcanzar la cumbre, un peñón rocoso que se eleva hasta los 5.481 msnm, la imagen inmejorable cielos azules despejados y montañas hacia donde mires, superamos la barrera de los 5.000, éxito rotundo en nuestro proceso de entender que sucede con nosotros a esta altitud, pero la realidad es otra, debemos regresar y eso nos tomara unas 4 a 5 horas de caminata en la altitud, lo cual sirve para continuar aclimatando el cuerpo para nuestro objetivo final.

El segundo día, el 23 de septiembre, fue de descanso y recuperación en el “refugio”, en ayllu de Coyo. El grupo opta por alimentarse bien con carbohidratos de rápida absorción, mucha hidratación y fruta.

El 24 de septiembre, a las 7 horas los integrantes de la expedición se levantan a tomar desayuno, armar mochilas livianas con el equipo revisado y esperar el transporte que los llevara a Bolivia. “Nos espera un día de breves trámites en aduana, para posteriormente ya en Bolivia, cambiarse de vehículo, dejar la van en la frontera y tomar jeep doble tracción con destino al parque de conservación de fauna altiplánica Eduardo Avaroa, lugar del refugio que nos acogerá, y que está ubicado a los 4.400 msnm. Luego de una reponedora siesta, se siente la altitud, aire delgado y seco, movimientos lentos ya son parte de nuestra actitud, es fácil descompensarse por la hipoxia (disminución de los niveles de oxigenación en el cerebro), evaluando constantemente el desempeño de todos, es fundamental mantener el ánimo grupal. Eso muchas veces se da espontáneamente, con el característico humor patagónico que deja a nuestros anfitriones bolivianos con cara de pregunta, conocemos a nuestro guía local Filemón, quien con nosotros podría realizar su ascenso número 76, lo asistirá su hijo Williams, que va por su expedición 45” relata Noria, quien arrastraba una infección respiratoria.

El ascenso a la cumbre

En la cuarta jornada, el 25 de septiembre a las 2,30 horas comienza el intento. “Levantarse y desayunar (dormimos vestidos, no hay calefacción en el lugar y a esta altitud el frio se siente) calculamos un día de 20 horas de trabajo en montaña, pues al regresar debemos ser capaces de cumplir con los horarios de aduana y regresar a celebrar a San Pedro, ¡todo en un día!, los jeep nos dejan a los 4.700 metros aproximadamente. Las primeras horas son de caminar por la Ruta del Inca en absoluta oscuridad, esperamos que el sol haga su esperada aparición a las 6,15 horas”, recordó Noria.

La primera detención del grupo fue en una pirca ubicada a los 5.200 metros, lugar de descanso y recuperación. Al amanecer los expedicionarios se colocan bloqueador, usan gorros y lentes, además de mantenerse hidratados durante la marcha. En la segunda detención, “estamos sobre los 5.600 metros, podemos saber esto porque el volcán Juriques ha quedado bajo nuestro (al menos tres de nosotros vamos con GPS activo) punto de no retorno, si sales de acá, sólo tienes una opción: la cumbre. Tenemos muestras de cansancio y se oyen la tos seca desgarradora que al perecer he contagiado, pero ya no queda nada, ese sueño de traer alumnos, ahora mis amigos está cerca”, describió Noria con emoción.

El 25 de septiembre, a las 11 horas el grupo llega a la cumbre. “Soy el ultimo, desde unos metros y avanzando a pasos lunares veo a mis amigos fundirse en abrazos y celebrar. Nunca podre plasmar en una hoja esos momentos, no por estar cerca del cielo, y poder mirar el mundo con los ojos del cóndor, sino, esa satisfacción de las metas alcanzadas, de sueños cumplidos, un paso más para los magallánicos que anhelaban subir montañas y conocer otros lugares. Ahora en la cima a los 5.916 metros, darle un abrazo a cada uno del equipo es una sensación única”.

“Un descanso para recuperar y ahora a cumplir con la verdadera cumbre, el regreso, la cima es la mitad del camino, la verdadera foto de cumbre es en la casa sano y salvo, así pues, tomadas las fotos de rigor, emprendemos el viaje, aproximadamente cuatro horas de regreso que se hacen eternos entre acarreos interminables (acarreo: acumulación de fragmentos de rocas sobre una ladera o pendiente. Los fragmentos pueden ser de distintos tamaños) prueba para nuestros zapatos, tobillos, muslos y todo, ya concentrarse es un desafío en sí, miras hacia abajo y no puedes dimensionar donde estas o cuanto falta, sólo dar paso tras paso y anhelar alcanzar el vehículo”.

A las 16,30 horas llegan y abordan los vehículos para alcanzar la frontera, y de ahí la van que los conducirá a San Pedro, al ritmo de la “saya” música tradicional del altiplano. “Recorremos los caminos fronterizos con el alma llena de felicidad, pero como bien sabemos que funciona nuestra mente, surge la incógnita y subliminal pregunta ¿y ahora? Por ahora regresemos, ya tengo en mente organizar una expedición a Campos de Hielo Sur y alcanzar el ‘Circo de los altares’.

El sexto día, el 26 de septiembre fue de día libre para el grupo, antes de emprender el regreso, jornada en que cada uno repasó las grandes emociones vividas en la expedición. “Es hora de decir hasta pronto al Licancabur, y de comenzar a soñar con nuevas expediciones, ya sean en nuestra región como los próximos desafíos fuera de ella. Buscamos con esto mostrar la ruta a los nuevos montañistas de Magallanes, para compartir y difundir el amor por la naturaleza y los valores de la montaña, donde finalmente el mensaje es ‘no conquistamos montañas, sino a nosotros mismos’, cita de Sir Edmund Hillary, el primer occidental en la cumbre del Chomolungma “Everest”.