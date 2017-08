Mancilla, director Escuela B. O’Higgins: “Marchamos de negro en señal de protesta contra la fusión de cursos”

Una situación que no pasó inadvertida en el desfile por el natalicio de Bernardo O’Higgins, realizado el viernes. Los profesores, directivos y asistentes de la escuela que lleva el nombre del libertador, marcharon vestidos completamente de negro. No se trataba de un luto por el fallecimiento de algún funcionario, simplemente un acto de protesta.

El director de la Escuela Bernardo O’Higgins, el ex concejal y ex presidente regional del Colegio de Profesores, Julián Mancilla, explicó cómo fue que adoptaron esta medida. “Marchamos de negro en señal de protesta contra la fusión de cursos que quiere hacer la Corporación Municipal, por eso estamos planificando una serie de manifestaciones y conversaciones para evitar esto en nuestra escuela, que es la más antigua de la comuna, porque queremos salvarla. También enviaremos una carta al sostenedor y al alcalde para expresarle nuestro rechazo a esta idea”.

Si bien la idea rondaba hace tiempo en torno a la escuela, fue la entrevista que la jefa del Area de Educación de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Beatriz Schmidt dio a este medio, en la que ratificó que se le solicitó a esta escuela que una cursos, lo que molestó a Mancilla y a la comunidad educativa.

Esto porque el argumento que dio la autoridad educacional de la comuna fue que en esta escuela “tienen 17 alumnos en uno, 17 en otro, y tienen capacidad para 35-40 estudiantes”.

Mancilla reconoció que sus diez cursos, de pre kínder a octavo básico están divididos en dos, por lo que en total tienen veinte cursos, y que se les indicó fusionar en un solo nivel desde pre kínder a sexto básico. “Es cierto que las salas tienen más espacio, pero las necesidades de los chicos son más altas que antes. No es un capricho nuestro trabajar con cursos separados, está bien, en una sala entran 38 alumnos, pero ahora los profesores trabajan con nuevas metodologías y nosotros estamos por mejorar la calidad y tener una educación integral más que adoptar medidas economicistas”, enfatizó Julián Mancilla, que recordó que la tendencia mundial en educación, especialmente básica, es trabajar con menos estudiantes en el aula, con el fin de otorgar una educación más personalizada.

De hecho, el director de la Escuela Bernardo O’Higgins sostuvo que han establecido medidas para poder mejorar la asistencia y la matrícula, que en estos momentos alcanza a los 403 alumnos. “Nuestro objetivo es llegar a tener 500 alumnos, pero no sé qué pasará ahora que nos están obligando a estas fusiones. De hecho es tanto nuestro compromiso con la Corporación Municipal que cuando hubo paro de profesores (el jueves 17) nadie se sumó, porque preferimos defender el establecimiento y privilegiamos el acuerdo del personal, hemos dado muestras de que queremos cooperar con la educación pública, pero ante este tipo de medidas, tenemos que reaccionar”, concluyó Julián Mancilla.

Relacionado