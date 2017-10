Martín Erazo: “Los artistas no debiesen depender de los fondos públicos”

– El dramaturgo y su elenco artístico están participando en el Festival de Artes Cielos del Infinito.

La inauguración de la décima versión del Festival de Artes Cielos del Infinito fue coronada por un imponente marco de público que el miércoles 4 se trasladó al gimnasio del Instituto Don Bosco para apreciar la obra “Extranjero, el último Hain”, del colectivo artístico nacional La Patogallina. La propuesta conmovió a los asistentes y, a través de un lenguaje lúdico y lleno de matices, mostró el horror del secuestro de representantes del pueblo selknam, que fueron llevados al continente europeo para ser exhibidos en ferias y eventos circenses como animales.

La misma agrupación presentó el viernes 6 el montaje “Paloma Ausente. Una óbrica callejérica para las másicas”, inspirada en la vida y obra de Violeta Parra, polifacética creadora chilena que este año hubiera cumplido su primer centenario de vida.

Martín Erazo, director de La Patogallina, resalta el estilo de la compañía que incluye música en vivo con una banda compuesta por tres integrantes, además de efectos audiovisuales y de iluminación, que se unen a un sólido elenco de actores.

Después de Punta Arenas, La Patogallina se traslada este domingo al Liceo María Mazzarello, donde se presentará a las 20 horas, con la obra “Extranjero, el último Hain”. En tanto que el miércoles 11 llevarán la misma obra al gimnasio municipal de Cerro Castillo, y el sábado 14 la presentarán en el Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir.

– “Extranjero, el último Hain” es una obra que aborda una parte de la historia de Magallanes. ¿Cómo se gestó este proyecto?

– “Para nosotros es muy importante estar en Cielos del Infinito con esta obra porque cuando la estrenamos al primer lugar que queríamos ir era Magallanes, pero lamentablemente no pudimos. Por lo tanto, es súper importante estar acá, era necesario. ‘Extranjero, el último Hain es una obra basada en dos temas o pilares históricos, uno tiene que ver con el rapto de los selknam en el contexto de los zoológicos humanos, y la gira que se hace con éstos. Por otro lado, está la ceremonia del Hain, entendiéndolo como un rito importante. Juntamos esas dos cosas y por eso se llama ‘Extranjero, el último Hain’. Extranjero es porque el niño selknam está en una realidad totalmente diferente, es como si lo hubieran abducido. El último Hain es porque el protagonista justamente está pasando por el ritual, pero éste se ve interrumpido. Entonces todo el viaje que hace por Europa viene siendo lo que sigue del Hain, por eso se le siguen apareciendo los espíritus”.

– ¿Qué significa para ustedes regresar a Magallanes?

– “Nosotros habíamos estado en el año 2010, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales. Para nosotros es muy importante volver, especialmente con ‘Extranjero, el último Hain’, porque la obra es de aquí. Además volver con esa puesta en escena, en el marco de los 10 años del festival le da un valor agregado. Por otra parte, también está el centenario de Violeta Parra, y ‘Paloma Ausente’ se hizo justamente para honrarla. Entonces son muchas cosas que hace especial esta segunda venida de La Patogallina a Cielos del Infinito”.

– La compañía tiene un estilo bastante particular, generando que incluso agrupaciones de teatro locales soliciten trabajar contigo. ¿Qué te parece que el interés por presentar el teatro de una forma diferente vaya creciendo?

– “Lo que nosotros hacemos como resumiendo el trabajo es transformar en acciones imágenes como ideas, conceptos y emociones. Eso es un teatro abierto que va desde la obra hacia fuera, hacia el público, no somos un teatro abstracto. Para nosotros es importante que el teatro sea un lugar donde se crucen las emociones, la reflexión y la entretención, esas tres cosas son fundamentales, pero siempre predomina la emoción, y para eso trabajamos con un lenguaje que toma herramientas de una tradición popular que tiene que ver con el trabajo de la manipulación de objetos, una actuación de un teatro muy físico o sea muy abierto y directo con el público. El humor, la ironía, la crítica, lo político, el rock, la música en vivo que acompaña esto y un lenguaje que está narrado a partir de un formato como de construcción dramático cinematográfico, produce un ritmo que no siempre está en el teatro. Esas series de elementos forman un lenguaje que nosotros ya hemos podido replicar, hemos hecho escuelas, talleres, todo eso viene de una corriente que es teatro popular y latinoamericano que ha estado ligado a esa forma teatral”.

– ¿Cuál es tu opinión del teatro magallánico?

– “La relación que tengo es con la compañía La Juana, con quien hicimos ‘Oro Negro’ y puedo decir que hay muchas ganas de hacer cosas, de construir. Hay compañías que llevan varios años en eso, es importante porque el teatro es algo a largo plazo, entonces destaco el valor de los grupos que se han mantenido y que han buscado retroalimentarse. Por ejemplo, se han contactado conmigo y con otras personas para buscar nuevos lenguajes y encontrar el camino que más les acomoda. Lo otro que también se destaca, es la priorización por temas locales, narran su propio entorno y la historia de su región. Por otro lado, también está Cielos del Infinito, que está marcando el trabajo año tras año, entonces eso es valorable, debido a la perseverancia, la cual es vital en este oficio”.

– En tu experiencia, ¿cómo se logra captar la esencia de una situación, hecho o idea y llevarlo a una obra de teatro?

– “Creo que lo principal es intentarlo sin pensarlo mucho, ir probando, buscando, equivocarse, crear algo que quizás no quede bien, no hay otra forma que haciéndolo. Yo veo que hay grupos que están empujando eso, el tema de la manutención en el tiempo es muy importante, esa perseverancia logra cosas que se transforman en un piso, así se pueden mantener las compañías de teatro”.

-¿Existe la posibilidad de ver una nueva obra de La Patogallina inspirada en Magallanes?

– “Es posible, cuando yo hice ‘Extranjero’ investigué el tema del Hain y ahí me quedó como pendiente el complementar ese ritual. Pasa que aún tengo la duda de nivel de teatralidad que existía en el Hain y cuánto de ceremonia había. Es un tema que me interesa mucho, porque es identidad”.

– Estamos en época de elecciones, ¿qué te gustaría ver en la política cultural del próximo gobierno?

– “Me gustaría ver un plan claro a largo plazo y no proyectos islas que se van poniendo de forma improvisada sin unión. Una planificación que diga los objetivos anuales y un objetivo más ambicioso a los cuatro años, que haya una lógica, una red armada que uno extraña porque como somos agentes culturales, vemos la contraparte de lo que se va haciendo, algunas que se hacen a ciegas, se crean proyectos que rápidamente se botan, etc. El nuevo Ministerio de Cultura debería dar una fuerza nueva a nivel institucional, un soporte mayor de las artes, debiera ser algo positivo. Yo espero que el Ministerio de Cultura nos dé más posibilidades de solidez a nivel cultural”.

– Los fondos públicos generan muchas oportunidades para sacar adelante los proyectos, ¿crees tú que debería potenciarse ese aspecto o apunta a que los artistas no dependan tanto de eso?

– “Los artistas no debiesen depender de los fondos públicos, encuentro que es bueno que existan, pero considero malo que los artistas estén girando en torno a eso, porque se pueden buscar otros recursos por otros lados. Nuestras primeras obras las hicimos de forma independiente, nunca postulamos y de haberlo hecho y no habernos adjudicado algún financiamiento, quizás nunca habríamos concretado lo hecho hasta ahora. En los últimos años hemos postulado, a veces ganamos, a veces no, pero creo que tienen que sumarse alternativas, más que seguir presionando con el Fondart como la única herramienta, está el tema de las subvenciones directas, que existe en otros países, aquello es una opción para las compañías que llevan muchos años, ya que es un poco patético que algunas organizaciones que tiene como 50 años aún tengan que seguir postulando y volver a demostrar su trayectoria, es una situación ridícula. El tema de la subvención me parece importante, el Fondart como herramienta puede seguir existiendo, pero con el sistema que tenemos los festivales que llevan 10 años nuevamente tienen que postular y les genera incertidumbre porque no pueden confirmar si tendrán una nueva versión, ahí sería bueno aplicar las subvenciones. Tiene que haber más formas para apoyar la cultura”.