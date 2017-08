Más de 10 mil fieles acompañaron a Jesús Nazareno

Ayer y cumpliendo con una tradición que se extiende en Punta Arenas por ya tres décadas, más de 10 mil descendientes chilotes se dieron cita a eso de las 14,30 horas en torno al Santuario de Jesús Nazareno -emplazado en la intersección de las avenidas Circunvalación y Salvador Allende- para participar de la procesión católica en honor a la figura del Cristo de Caguach.

Se trata de una de las expresiones de religiosidad popular más tradicionales del Archipiélago de Chiloé y que ha sido traída a nuestra región por los migrantes isleños que han instalado de forma definitiva en la comunidad esta festividad que en sus raíces se sitúa en el siglo XVII, cuando se llevó la imagen del Jesús Nazareno para hermanar a los habitantes de las islas de Caguach -una de las más conocidas de la zona, en la comuna de Quinchao-, Alao, Apiao, Tac, Chaulinec y Meulín, las que estaban en conflicto.

La procesión

Por lo descrito, la emoción de los fieles no se hizo esperar y bulló expresándose en las calles del sector, donde acompañados por una soleada tarde, cientos de personas inmortalizaban la emotiva jornada en sus cámaras e infaltables teléfonos celulares, todo en un recorrido iniciado precisamente en Avenida Circunvalación, para luego doblar en calle Gaspar Marín, realizando lo propio después por José Victorino Lastarria, José Galindo, Pedro Bórquez, donde a lo largo se instalaron 12 vistosos arcos, para retornar finalmente hasta el Santuario.

Aporte de migrantes

Muy satisfecho y mientras recorría el pavimento impregnado de fe, rector del Santuario Jesús Nazareno, Miguel Velásquez, puso muy en alto el valor de la procesión. “Es la más numerosa de toda la Patagonia y una manifestación de la religiosidad del pueblo recibida en Magallanes como herencia de este acto de piedad popular de los hijos de Chiloé”.

En tal contexto, realzó con total alegría el aporte de los migrantes que dejaron -en no pocos casos- todo para venir a esta zona austral. “Es una hermosura ver cómo han contribuido al desarrollo de esta región, desde la construcción de nuestras casas, su presencia haciendo trabajos en estancias y en la zona de pesca, como también entregándonos grandes docentes formados en Ancud”.

Los participantes

A sólo minutos de iniciar la caminata, José Ñanculepi (72) relató su experiencia en torno a este simbólico festejo arraigado en Magallanes. “Mucho antes de que se levantara el templo, ya había una comunidad que honraba a Jesús Nazareno, que era María Auxiliadora. A un año de que se formara esa comunidad, yo formé la que lleva por nombre Jesús Nazareno y desde entonces ha tomado vigencia, trabajando para el reino de Dios en ese sector, que abarca desde el río de las Minas hasta el Barrio Industrial. Nosotros seguimos lo que nos heredaron nuestros antepasados y queremos animar a la comunidad a participar, ya que vemos que cada año se va integrando más gente a la devoción. Y en mi caso, quiero seguir hasta que el Señor diga”.

Un mensaje similar es el que entregó Nora Santana Vargas, nacida en Chiloé y que vive hace más de 50 años en nuestra ciudad y una gran parte de ellos abocada al ámbito religioso. “Soy integrante de la comunidad Virgen Dolorosa y llevo más de 25 años participando en esta festividad de Jesús Nazareno. Es una conmemoración muy especial y por lo mismo, llamo a la gente joven a que se sume a la Iglesia, porque es una vida muy hermosa”.

A estos conceptos se sumó María Coñocar, quien luego de haber llegado a Punta Arenas desde la isla de Chiloé hace más de 20 años, no ha dejado -según confidenció- de estar presente en la procesión, incluyendo la jornada de ayer donde el largo trayecto debió hacerlo de la mano de su bastón, que acompañó sus pasos de principio a fin de la procesión. “Es agradable ver tanta gente y especialmente a tantos jóvenes. Sin duda les pongo un siete y espero que sigan viniendo cada vez más porque esta celebración es muy especial”, complementó.

Juan Andrés Naín (72) es también parte de la comunidad Jesús Nazareno y desde que arribó a la zona hace 50 años por razones de trabajo, sólo tiene elogios para Magallanes. “Me vine porque no había mejores opciones en Chiloé. Ahora quizás está un poco mejor que acá pero ya me quedé, amo a esta tierra que es donde tengo mi familia formada. Nosotros -el grupo- pertenecemos a la iglesia Santa Teresa de Los Andes, venimos todos los años y en estos momentos nos encontramos unos 16 para participar de la actividad. Estar aquí tiene un tremendo significado y eso se nota en que año a año se van sumando más personas”.

Lo mejor de Chiloé

El obispo de Punta Arenas, Bernardo Bastres Florence valoró el fervor popular que acompañó la procesión que estuvo acompañada de los músicos de la Tercera Zona Naval y del Instituto Don Bosco. “La procesión del Nazareno es una muestra de lo mejor que tiene el pueblo de Chiloé, que es el cariño que tienen a Jesucristo, lo que se expresa en la novena y en esta procesión. Hay que recordar que esta tradición religiosa tiene mucho que ver con la manera de pensar de ellos respecto de su propia cultura. Por lo tanto, esto les recuerda sus raíces y esperanzas”, expresó.

