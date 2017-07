Más de 200 camionadas de desechos ha retirado el programa “Punta Arenas Limpio”

Dónde botar el refrigerador viejo, el sillón en mal estado o los escombros del patio. Es una pregunta que más de una vez usted se ha hecho, para ello hay una respuesta y se trata del programa “Punta Arenas Limpio”.

La iniciativa está a cargo de la Dirección de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Punta Arenas, que desde principios de este año se ha encargado de recolectar todos aquellos residuos domiciliarios de gran volumen y que el retiro cotidiano de basura no se lleva.

Junto con esta planificación que involucra a las juntas de vecinos, ya que ellas deben hacer llegar una carta solicitando un operativo en su barrio, el programa ha generado un convenio con los “fleteros” y personas que se dedican a hacer retiros de muebles y línea blanca en desuso de los hogares cobrando por el servicio, para que puedan ingresar gratuitamente al vertedero municipal, en el sector de Leñadura, con el fin de evitar la proliferación de microbasurales o vertederos clandestinos en la ciudad.

“Esto a nosotros nos ha permitido sacar una gran cantidad de desechos. Por el lado de la Dirección de Aseo y Ornato, deben ser ya sobre los 1.200 metros cúbicos de basura lo que viene siendo una cantidad no menor. Es decir que esa cantidad de basura ya no está depositada en un vertedero clandestino o un microbasural”, explicó Marcelo Velásquez, director de Aseo y Ornato.

Son seis bateas metálicas de 6 metros cúbicos que se instalan el día viernes en la mañana y se retiran el sábado al mediodía, en algún sector asociado a las juntas de vecinos que han solicitado el servicio. Velásquez explica que si los contenedores se llenan rápidamente, la empresa que realiza esta labor, va al sector y las reemplaza por una vacía, las veces que sea necesario.

Las programaciones de retiros ya están listas hasta septiembre. El primer fin de semana de agosto el operativo funcionará en el barrio Sur, donde la junta de vecinos tendrá que informar a su comunidad de la ubicación de las bateas, entre otros.

Bateas destruidas

En muchos municipios del país, han optado por mantener de forma estable bateas metálicas dentro de los barrios para que la comunidad pueda tirar sus desechos cuando lo estime conveniente y una vez que se llenan son vaciadas o reemplazadas.

En Punta Arenas hace varios años, según cuenta Velásquez, se intentó desplegar 150 bateas de 1,5 metros cúbicos que fueron dispuestas en el centro de la ciudad: “algunas las colisionaron, a otras les destruyeron las tapas plásticas, les rompieron las ruedas o las quemaron. La gente además en vez de botar la basura domiciliaria, comenzó a botar refrigeradores, muebles, residuos de gran volumen, para lo que no estaban preparadas ni los receptáculos, ni los camiones”, comentó del director de Aseo y Ornato.

Esto generó que alrededor de los recipientes se comenzara a acumular la basura que no podía ser retirada de manera expedita. Por estas razones, la Dirección de Aseo y Ornato decidió retirarlas definitivamente.

“De hecho nos pasó que en algún instante, hace un par de años cuando se tomó la decisión de sacarlas, teníamos que volver constantemente a los mismos sitios porque la gente tenía la costumbre, ya que allí en algún instante hubo una batea, de seguir dejando desechos de gran volumen”, indicó Velásquez.

Sin embargo, en áreas rurales aún hay instaladas algunas bateas, que constantemente se van vaciando y rotando. También en algunos sectores al sur de Punta Arenas se han instalado estos receptáculos de forma estable. En algunas ocasiones también los han encontrado quemados o dañados, pero de todas formas, eso ha funcionado bastante mejor que la experiencia que se tuvo en el centro de la ciudad.

