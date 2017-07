Más de 200 mujeres han adherido en Magallanes al movimiento “Ley Guatita de Delantal”

Con el apoyo de más de 200 mujeres se está generando en Magallanes el movimiento “Ley Guatita de Delantal” que busca que la abdominoplastía sea ingresada al Plan Auge. Las mujeres integrantes de esta organización buscan que esta condición sea considerada como un problema de salud y no una situación de estética. El estómago de delantal es la grasa sobresaliente que se acumula en el bajo abdomen en el post embarazo.

La creadora del movimiento en Magallanes, Sandra Mancilla Soto, sostuvo que en la región el grupo se formó hace menos de un mes y a la fecha suman más de 200 mujeres. “Hasta el momento no se han inscrito hombres, pero esta lucha es tanto para hombres como para mujeres, esperamos más adelante contar con varones en el grupo”, complementó.

Añadió que las féminas que padecen de vientre caído sufren depresión, baja autoestima y muchas de ellas tienen problemas en la intimidad, además este colgajo provoca irritación y muchas veces hongos en la piel.

Sin embargo, reconoció que no ha sido un proceso sencillo, ya que la mayoría de las personas lo ve como un tema estético. “Desde que comenzamos hace un año y siete meses, la gente nos ha humillado con comentarios como ‘cierren la boca y van a bajar de peso’, ‘chanchas’ y otros miles de insultos. Pero a ellos, yo les digo que se informen porque en esta situación puede estar su madre o su padre, o cualquier familiar y lo sufre en silencio. Todos tenemos sentimientos por eso hoy sacamos la voz por todas esas personas”, señaló.

Sandra Mancilla sostuvo que se ha trabajado en cambiar la mentalidad de la comunidad y de las autoridades, respecto de que la abdominoplastía se realiza por estética, ya que para “nosotros es por salud y dignidad”.

Al efecto, se han realizado reuniones con autoridades y Fonasa y con distintos actores del área de la Salud, además de senadores y diputados, lo que se ha hecho en todas las regiones. En Magallanes, se comenzará a pedir apoyo en los consultorios para acceder a las horas médicas con nutricionistas, psicólogos y médicos para ayudar a las mujeres a bajar de peso y llevar una vida sana, realizando ejercicios, pero para esto es indispensable el apoyo de los consultorios y del hospital de la comuna.

Ayuda a más de 250 mil mujeres en el país

Según sostuvo, la incorporación de este procedimiento al Auge permitirá entregar ayuda a más de 250.000 mujeres en el país. “Lo más importante es devolver a cada persona que sufre esta patología la dignidad y la salud ya que esta condición conlleva un sin fin de enfermedades, tanto físicas como psicológicas. En muchos casos sufren el rechazo o burlas de sus propios maridos, y muchas son humilladas y abandonadas por esta razón”.

Actualmente la patología está reconocida dentro de Fonasa letras B, D y C, además de isapres, pero buscan que sea accesible a otros grupos, ya que quienes están en Fonasa nivel A, deben cancelar un bono de 384 mil pesos para acceder a la prestación.

La organización expresó que para unirse al movimiento y apoyar esta cruzada deben enviar un mensaje al whatssap +56964007166.

