Más de 3 mil personas han votado en plebiscito sobre el sistema previsional

La participación ciudadana ha superado todas las expectativas de la coordinadora NO+AFP a nivel local y es que, según informó la vocera de la organización, Luz Bermúdez, hasta ayer habían votado 3.000 personas en el denominado Plebiscito Nacional, que busca que la comunidad manifieste su voluntad de que continúe o no el actual sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones o si prefieren un sistema de reparto.

Bermúdez expresó que lo que buscan a través de esta consulta, a la cual Magallanes se ha sumado, es seguir presionando a las autoridades a cambiar el actual sistema de pensiones y saber cuánta gente está efectivamente diciendo NO+AFP.

La coordinadora de este movimiento no quedó conforme con el proyecto a la Reforma al Sistema de Pensiones que la Presidenta Michelle Bachelet anunció al país en agosto pasado, ya que consideran que la propuesta mantiene el sistema de AFP que se adueña de los fondos de todos los trabajadores y no garantiza buenas pensiones.

“En ese sentido, estamos en contra de la Reforma propuesta por la Presidenta, porque consideramos que se debe dejar de lucrar con los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos”, dijo.

Además, Bermúdez señaló que la propuesta de la Presidenta lo que hace es aumentar el 5% que era una deuda histórica que se tenía con los trabajadores, porque “entendamos que, antes de este sistema, el empleador sí cotizaba y en todos los países adscritos a la Organización Mundial del Trabajo el empleador sí aporta”.

Otra instancia de diálogo de la coordinadora es la de reunirse con los ocho candidatos presidenciales para que antes de la elección señalen cuál es su intención sobre el tema, es decir, sí AFP o NO+AFP.

Hasta ahora, los únicos presidenciables que se han pronunciado a favor de NO+AFP son Beatriz Sánchez (quien solicitó poder incluir la propuesta en su programa de gobierno); Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artés.

Respecto a la votación, la vocera declaró que la respuesta de la población en la zona ha sido positiva y linda, en el sentido que muchos se han acercado espontáneamente a sufragar, porque consideran que es una manera legítima de manifestarse.

“Esto nos invita a reflexionar de que, cuando existe una propuesta que a la ciudadanía le interesa, la gente participa y está dispuesta a manifestarse. Pensamos que va a ser todo un éxito el plebiscito y que superaremos el millón de votos”, recalcó.

Una vez que tengan los resultados del Plebiscito van a confrontar al gobierno y a los candidatos para saber qué responden sobre el tema.

“Si no aceptan la propuesta, tenemos otras medidas de presión que las vamos a dar a conocer en su momento, que no tiene que ver con marchas, tiene que ver con lo que podamos hacer los ciudadanos en este país, para que sepan que tenemos poder y fuerza y que hay alternativas de manifestación que les puede doler mucho más a los empresarios, porque tiene que ver con el bolsillo de ellos”.

