Más de 30 lanchas surcaron el Estrecho para celebrar al patrono de los pescadores

Ayer los trabajadores del mar vivieron una jornada especial y de mucha reflexión, al conmemorarse la tradicional procesión a San Pedro, patrono de los pescadores.

Se trató eso sí de una ocasión en que a diferencia de años anteriores, no tuvo lugar en el muelle Prat de Punta Arenas y de cargo exclusivo de la Armada en cuanto a la organización. Esta vez, tanto la eucaristía como la procesión, se desarrollaron en la caleta de Barranco Amarillo, siendo esta la primera oportunidad en que la celebración tuvo una cercanía especial con este importante sector productivo de nuestra región.

De este modo, se dieron cita centenares de personas, entre pescadores y sus respectivas familias, que haciendo caso omiso de las bajas temperaturas, permanecieron atentos a cada una de las palabras del obispo Bernardo Bastres Florence, quien acompañado del sacerdote Fredy Subiabre Matiacha, ofició una sentida misa.

En ella, se recordó la importancia de San Pedro para los hombres de mar y se recordó a quienes han fallecido en las gélidas aguas australes, mientras realizaban faenas de pesca. “Lo más triste es -el caso de- aquellos que no han aparecido nunca más. Y por ellos sobre todo se hace este momento de oración y se lanza una corona de flores -al mar- , sobre todo para que la familia tenga consuelo de que al no encontrar el cuerpo puedan estar tranquilos con Dios. Uno de los dolores más grandes de una familia es no poder sepultar a sus seres queridos”, señaló Bastres.

Una treintena

naves a la mar

Luego de la eucaristía, la multitudinaria concurrencia siguió su andar en procesión -acompañados por la banda instrumental de la III Zona Naval- hasta embarcarse en más de una treintena de lanchas que se dieron a la mar, para una vez ahí, se rindiera la dolorosa, pero necesaria ofrenda a quienes si bien siguen presentes en el recuerdo, se encuentran ausentes.

Sin aparecer

En una de las embarcaciones, donde por cierto iba la imagen del santo, La Prensa Austral entrevistó a algunos cercanos a los pescadores fallecidos en plenas faenas, como de aquellos que no han aparecido. Este último es el caso de José Villegas Cayún, uno de los cuatro tripulantes que el 8 de noviembre de 2015 se vieron envueltos en el incendio que afectó a la lancha motor Caribe, cuando se encontraban en zona de pesca en faenas de centolla, en el área del cabo de Hornos. En aquella oportunidad, José fue uno de los dos desaparecidos que dejó el accidente -donde hubo un fallecido y un sobreviviente-, tras haber zarpado hacia dicha zona en julio de ese año.

A bordo de la nave en que iba el santo patrono, viajaba la madre de José, María Cayún Rogel, acompañada de su nuera y nieto. Visiblemente conmovida y aún sin asimilar el dolor de la partida, sólo pudo expresar las sensaciones más inmediatas. “Mi hijo se encuentra desaparecido desde hace dos años y es por eso que a partir de entonces, participo de esta conmemoración. Se lo llevó el mar y hasta ahora no sé dónde está. No sé qué podría decir en estos momentos, porque es algo horrible”, dijo junto con relatar que es nacida en Quellón (Chiloé) y su familia ha estado siempre ligada a la pesca. Vive desde hace 40 años en nuestra ciudad y comentó que otro de sus hijos se encuentra actualmente en faenas de pesca.

Minutos más tarde, la atribulada madre depositó en el mar un ramo de flores preparado con todo su cariño, en recuerdo de su amado hijo.

Recordando a “Chasquita”

Hace 12 años que el pescador Ricardo Triviño Oyarzún llegó por trabajo a Punta Arenas, procedente de Chiloé. Si bien ahora se dedica a otras labores relacionadas con el mar, no quiso estar ausente de la festividad. “Los pescadores somos una gran familia y cuando alguien muere o desaparece, nos afecta a todos. He tenido compañeros que no han aparecido nunca más, se los llevó el mar y ese sentimiento uno lo recuerda a diario. Siempre mi oración está acompañada de estos recuerdos, porque una vez que sales de acá, no sabes si vas a regresar. En este momento se me viene a la memoria mi compañero ‘Chasquita’, con quien trabajé y que hace 4 años se nos fue. Una noche llegaron al resguardo de Bahía Mansa y pasaron a chocar contra las rocas… nunca más los encontraron. A veces nos creemos súper pescadores pero la naturaleza es más fuerte, al mar no hay que tenerle miedo, sino mucho respeto. Por eso a mis hijos -de 27 y 12 años- les digo que estudien, que no sigan los pasos del papá, porque es muy arriesgado y sacrificado”, enfatizó.

Experiencia fuerte

Ramón Ortega Mercado también es de Chiloé y se encuentra radicado en Magallanes desde 1980. “Prácticamente crecí acá. En mi caso, me marcó el caso de mi tío Guido Mercado, que fue pescador toda su vida y que falleció producto de un ataque al corazón una vez cuando estábamos trabajando el pejerrey y el róbalo, en bahía Santiago. Eso ocurrió hace unos 5 años, fue una experiencia fuerte y muy triste que aún no puedo olvidar. El tenía 54 años y se dedicó a la extracción de centolla por mucho tiempo. Tengo un hijo de 14 años y le comento que el mar es muy sacrificado y cada vez es más difícil trabajar en él. Uno para sus hijos quiere lo mejor. Ahora, si elige ser pescador, lo apoyaré”.

Apoyo a familias

Finalmente, conversamos con el motorista Roberto Galindo Obreque, quien se desempeña normalmente en faenas de pesca industrial en Talcahuano y que una vez terminada la temporada de jurel, se trasladó a nuestra ciudad para comenzar la de centolla -a partir del 1 de julio-, en tareas de acarreo de la producción respectiva. A su juicio, esta festividad reviste vital importancia para crear conciencia. “Tengo 53 años y desde los 15 que me he dedicado a la pesca y siempre está la fe en San Pedro, nuestro patrono. Es muy significativo recordar a todos nuestros compañeros que han perdido la vida en estas faenas, quedando abandonadas familias enteras. En esto, lo importante es valorar que hace unos años se haya aprobado una ley que diera realmente por muertos a aquellos pescadores que estuvieron por más de 15 ó 20 años desaparecidos y que por no haber sido encontrados, sus cercanos no recibían ningún tipo de ayuda o subsidio. Ahora esa ayuda está”, mencionó, destacando además la labor de la Armada, en la tarea de brindar apoyos a los artesanales para disminuir la accidentabilidad y siniestralidad en este ámbito.

Generando conciencia

Finalmente, el comandante en jefe de la Tercera Zona Naval, contraalmirante Ivo Brito Sánchez valoró el hecho de que la Armada esté siempre unida a los pescadores, procurando darles seguridad y crear conciencia de que la actividad en el mar es peligrosa. “En ese sentido, tratamos de educar en el tiempo, brindando todo el apoyo que requiere la actividad de los hombres de mar, sobre todo en esta zona que es bastante compleja desde el punto de vista geográfico y metodológico”, señaló consignando que en el último año la institución contabiliza 81 rescatados ilesos, tres muertos y un desaparecido. “Este año la accidentabilidad ha sido bastante menor. Eso indica que la gente va tomando conciencia y va cuidando las medidas de seguridad que les vamos recomendando”.

Satisfacción organizativa

María Mansilla Vargas, una de las organizadoras de la actividad, se mostró satisfecha por la convocatoria como por el resultado de la procesión. “Pertenezco a la organización de “Hombres Pescadores’ y estamos más que contentos y agradecidos, porque es primera vez en el año que esto se organiza en la caleta de Barranco Amarillo. Fueron los mismos pescadores quienes trajeron su imagen para pasear al patrono en sus mismas lanchas artesanales, por lo que esperamos seguir haciendo esto mismo en años venideros”.

Fueron meses de conversaciones con la Tercera Zona Naval, para poder hacer la procesión en Barranco Amarillo, hasta que la autoridad marítima dio su visto bueno, cuyo apoyo fue valorado por los pescadores.

Tras la navegación, que se extendió hasta el sector de Tres Puentes y retornó a la caleta, la agrupación folclórica Agua Nieve, puso el broche de oro al cierre de la actividad.

