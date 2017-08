Más de 858 millones de pesos para proyectos de salud

En la última sesión del Consejo Regional de Magallanes se aprobaron $858.229.000 destinados a proyectos del área salud, entre los que destaca el diseño para la reposición del Centro de Salud Familiar Thomas Fenton, y diversos equipos para el Hospital Clínico.

En el futuro el consultorio Fenton se emplazará en las ex dependencias del Centro de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, en calle Suiza, y en su diseño se invertirán $90.340.000. Los consejeros regionales sugirieron que el intendente Jorge Flies realice las gestiones pertinentes, con el propósito de que las actuales instalaciones del Cesfam sean transferidas íntegramente al patrimonio del gobierno regional.

En tanto para el Hospital Clínico de Magallanes se aprobaron $81.872.000 para la adquisición de equipos para atención primaria de urgencia; $76.154.000 para equipamiento para la Unidad de Otorrinolaringología; $195.292.000 para equipos quirúrgicos cardiovascular; $44.223.000 para la reposición de un ultrasonido hemodinámico; $151.870.000 para equipos de cirugía traumatológica; $218.478.000 destinados a la adquisición de ecógrafos ginecológicos.

El consejero regional, Nicolás Gálvez, destacó que tanto el actual Consejo como los anteriores han tenido la voluntad para dar solución a las temáticas de salud.

“El Core ha trabajado hace un tiempo la adenda del convenio de programación de salud que entre el año 2000 y 2020 contempla una inversión de 160 mil millones en proyectos ligados a salud”, aseguró Gálvez.

El consejero regional aclaró, eso sí, que no hay que generar falsas expectativas, ya que probablemente en la medida que más dineros invierta el Core, más patologías van a ir apareciendo.

“Aquí no vamos a resolver nunca a cero los problemas que tenemos en salud, pero sin duda esta reposición de equipos, el diseño del Cesfam Thomas Fenton, habla de una voluntad de querer avanzar y mejorar constantemente en materias de salud. Creo que la aprobación de estos proyectos habla del compromiso de este Core, y estamos dispuestos a seguir trabajando, porque la salud es algo fundamental para todos”, concluyó.

