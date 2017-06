Más de mil pescadores se preparan para salir a la faena de la centolla

A partir del sábado 1 de julio, se espera que sean unos mil 200 pescadores artesanales quienes a bordo de unas 441 embarcaciones se movilicen a unas 60 horas de navegación al sur de Punta Arenas, en la zona de Puerto Williams, para dar la partida a la temporada de la captura de centolla.

Así lo precisó el director zonal de Pesca y Acuicultura, Gonzalo Rubilar Díaz, respecto de uno de los recursos más relevantes de la región, no sólo por su apreciación dentro del mercado nacional, sino también en el extranjero, donde las exportaciones equivalen a una media del 90% de la producción, con destino principal Corea y donde a modo de ejemplo, cabe consignar que sólo en 2015 las divisas llegaron a los US$5,8 millones.

Lo anterior es un factor de vital importancia a considerar, toda vez que sólo en Magallanes es posible adquirirla en restoranes a unos $20 mil el plato, mientras que en sus símiles capitalinos, dicho valor llega a ser más del triple.

De ahí la importancia, según indicó el personero, de que la presente sea una temporada tranquila, donde las condiciones climáticas no jueguen malas pasadas a quienes estén en faena y de este modo, la campaña resulte de total beneficio para los hombres de mar, como para la zona. “Recordemos que por temporada se están extrayendo más de 4 mil toneladas. En 2015 fueron 4.627 toneladas, mientras que en 2016 llegaron a 4.390, por lo que para la región son recursos muy importantes para la economía de los artesanales y de la ciudadanía”, señaló.

Alto porcentaje a la mar

Rubilar complementó diciendo que en esta temporada se estima que participará al menos el 90% de los artesanales que lleguen de la extracción del erizo, que comienza en marzo y termina en agosto. “Estas dos faenas están relacionadas porque en el caso de la centolla, su período va hasta el 30 de noviembre, lo que implica estar volviendo en diciembre, cuando está el tema de las fiestas propias de fin de año. Entonces, como en enero muchos salen de vacaciones y en febrero se trabaja el ostión -que tiene una ventana extractiva hasta marzo-, sigue luego el erizo, cuya veda dura hasta el 30 de junio de cada año”, acotó.

Estudios

En este punto, el director zonal recalcó la trascendencia de la aprobación por parte del Consejo Regional, de los recursos requeridos para financiar estudios de parámetros reproductivos de la centolla, por $691.783.000 y del estado actual del erizo, por $511.426.000, dando un global de $1.203.209.000 que permitirán desarrollar indagaciones tendientes a conocer sus respectivos estados actuales y potenciales de explotación. “Con estos estudios podremos saber además si las vedas están bien ‘puestas’ en cada provincia. Esperamos empezar las licitaciones a fin de año y según eso, debería tomarnos unos dos años en ejecutar los trabajos. En otras palabras, vamos a tener información constante pero las conclusiones de la misma estarán para 2019 o principios de 2020, lo que será de utilidad para tomar medidas administrativas en relación a los datos relevantes que nos den”.

Captura de machos

Cabe señalar que el alto precio de la centolla, obedece a que no es una especie que se cultive, sino que es extraída desde zonas autorizadas. Por ende, un recurso a cuidar o dicho de otro modo, a explotar de manera sustentable. A saber, una hembra produce entre 10 mil y 60 mil huevos en época de apareamiento, pero sólo el 1% de ellos llega a edad juvenil. A esta variable, se suma el que al interior del sector, la preocupación versa en torno a la excesiva extracción de machos, lo que estaría reduciendo la población de la centolla en Magallanes. “Ese es uno de los flancos que tenemos que revisar, porque eso afecta todo el aspecto genético de la centolla. Al haber menos machos que puedan fecundar hembras, menos transmisión de la misma y en ese sentido los estudios son importantes porque entregarán información más precisa. Muchas de las cosas que se dicen son supuestos, derivados de observaciones en determinados lugares en un momento específico, pero en este caso, vamos a estar en toda la región durante unos 13 a 15 meses de investigación, con lo que obtendremos datos más completos”.

Extracción ilegal

A estos factores, debe agregarse que el crustáceo no es constante ni predecible en su ubicación y profundidad. En ocasiones puede encontrarse a unos 15 metros de profundidad y en otros momentos, hasta los 70 u 80 metros, lo que ha traído otro factor complejo: la extracción desautorizada producto de la búsqueda del recurso a como dé lugar y sin considerar la talla mínima -que en Magallanes es de 12 centímetros-, donde a modo de ejemplo, cabe consignar que en agosto de 2016, el Servicio Nacional de Pesca incautó 23 mil dólares en centolla ilegal. “Aquí hay responsabilidad de todos los involucrados. No sólo tiene que ver con un tema de fiscalización, sino que también es importante que tengamos un buen cuidado del recurso si queremos nos acompañe durante las generaciones venideras. Es tarea de todos y es en lo que estamos”, finalizó Rubilar.

