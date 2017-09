Más de treinta carabineros adicionales refuerzan al contingente tradicional en estas Fiestas Patrias

Un positivo balance hizo Carabineros ayer de lo que han sido hasta entonces los festejos de Fiestas Patrias en Punta Arenas, donde ha predominado la tranquilidad y la cautela de los magallánicos que, reunidos en familia o con amigos, han colmado las fondas, ramadas y kermesses de la ciudad.

Bajo este tenor, el jefe de la Primera Comisaría de Carabineros, mayor Cristián Fuentes, destacó el buen comportamiento que se ha reflejado en que -hasta el cierre de esta edición- no se registraron mayores detenidos, resaltando que “hasta ahora no hemos tenido accidentes graves ni tampoco pérdidas humanas que lamentar”.

“En el tema policial, lo estamos viendo en un 50 y 50 entre lo que estamos haciendo nosotros de manera preventiva como también la misma colaboración de la comunidad, porque si la gente no se expone y a la vez nos apoya a nosotros informándonos cuando haya conductas extrañas, por lo que hemos tenido hasta el momento un fin de semana tranquilo”, aseguró.

Por otra parte, en relación con el desfile de la Parada Militar, que se llevó a cabo durante la jornada de ayer, el funcionario uniformado precisó que no se registraron mayores desórdenes en el tránsito y que se informó con antelación de los cortes e interrupciones de calles y avenidas a las empresas del transporte público y privado, además de señalar las alternativas correspondientes para los conductores que se desplazaron durante la mañana y tarde.

Finalmente, el mayor Fuentes dio a conocer que más de 30 efectivos reforzaron al contingente tradicional de Carabineros durante el fin de semana que transcurrió, contabilizando finalmente un total de aproximadamente 20 funcionarios por noche, mientras que en el desfile estuvieron en servicio 35, más las patrullas dispuestas en el parque María Behety.

“Nosotros tenemos un grupo de funcionarios que están recorriendo las ramadas, que nos informó la municipalidad, eso es permanente hasta el término de las fiestas. Está también el trabajo de control vehicular con el Senda para evitar la conducción en estado de ebriedad y fuera de eso tenemos gente que está apoyando el personal del Plan Cuadrante, especialmente en el sector central donde hay una mayor reunión de gente justamente para evitar que tanto los peatones sean víctimas de ilícitos como también que se produzca otro tipo de delito que afecte al comercio”, puntualizó.

Relacionado