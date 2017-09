“Me gustaría que el mercado hortofrutícola se haga”

– El magallánico Carlos Furche Guajardo también llegó con un fuerte mensaje respecto de la necesidad de cuidar la sustentabilidad del Parque Nacional Torres del Paine.

Sin conocer en profundidad el detalle de la polémica entre el intendente Jorge Flies y el alcalde Claudio Radonich en torno al proyecto del centro hortofrutícola, el ministro de Agricultura, Carlos Furche Guajardo, se mostró partidario de que tal iniciativa se concrete.

Ello, en el entendido que este tipo de mercado va en directo beneficio de los horticultores y pequeños productores del agro, ya que permite organizarlos y darles un lugar adecuado para comercializar su producción. También hizo ver que un centro de esta naturaleza resulta atractivo para los turistas e incrementa el gasto de que éstos realizan cuando visitan la ciudad.

“Los mercados hortofrutícolas son muy importantes. Desconozco el detalle de la polémica, pero la verdad estamos en Punta Arenas, en la región de Magallanes y espero que las autoridades se pongan de acuerdo porque, al final, lo que se busca es un beneficio para los agricultores y para la ciudad en cuanto a tener un mercado. Punta Arenas, crecientemente, seguirá recibiendo turistas y siempre será interesante ofrecer algo novedoso, original y los mercados cumplen muchas veces esa función. Pero, francamente lo que espero y lo que me gustaría es que el mercado se haga”, reafirmó Furche.

Así lo planteó la autoridad ministerial durante la visita que realizó a la zona y en la que concedió una entrevista a El Magallanes, en la que destacó los logros de su gestión y en la que no escondió la emoción que le produce volver a la tierra que le vio nacer.

“Me conmueve venir para acá”, declaró sin tapujos este magallánico que está ansioso por la próxima reunión con sus compañeros del Liceo San José, aquella generación que estuvo bajo la dirección del padre Gustavo Ferraris (1966-1972).

Preocupación por la

sustentabilidad del

Parque Torres del Paine

Dentro de su agenda de actividades, el ministro Furche estuvo en la provincia de Ultima Esperanza, reuniéndose con la administración del Parque Nacional Torres del Paine y otros actores, a fin de interiorizarse de la marcha de esta reserva y de los problemas que enfrenta.

No sin cierta preocupación, Furche entregó un fuerte mensaje respecto a la necesidad de cuidar la sustentabilidad del parque, al ser consultado por los problemas de contaminación que está causando la presencia de los turistas y el incremento de la actividad hotelera dentro y en los alrededores del recinto.

“Debemos ser muy serios en el manejo del Parque Nacional Torres del Paine. Si el manejo significa que hay que aumentar inversiones en saneamiento, hay que hacerlo; si significa que hay que limitar el ingreso de turistas y algunas inversiones que atenten contra su sustentabilidad, también hay que hacerlo. Esto, no es sólo un tema de Magallanes, sino de Chile, pues es una de nuestras cartas de identidad en el mundo más apreciadas y valoradas”, remarcó.

Apostó que cuando Conaf suba al estatus de servicio tendrá mayores atribuciones, funcionarios y recursos para realizar una labor más efectiva en términos de fomento productivo, control de las amenazas y también como administación del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe).

Consultado por el permanente fantasma de la privatización del parque, Furche señaló que sólo puede opinar de lo que se está haciendo en este gobierno y declaró rotundamente:

“No está en la agenda la privatización de los parques y, mucho menos, el Parque Nacional Torres del Paine. Lo que corresponde es mejorar la administración, siendo un bien que le pertenece a todos los chilenos”, sostuvo.

Cambio climático

El ministro también fue consultado por las consecuencias del cambio climático y la forma en que éste está afectando a la producción ganadera y agrícola de la zona. Puesto que frente al problema de la sequía y los años de menores nevazones, dijo que está avanzado el proyecto del embalse para Porvenir (ver recuadro) y que también se busca generar las condiciones para un estudio para otra represa sobre el río Penitente.

Además destacó que este año se invertirán $450 millones en proyectos de regadío a favor de pequeños agricultores, lo que implica triplicar los dineros destinados a esto en años anteriores (ver recuadro).

“Uno siempre puede decir que (los recursos) son insuficientes, pero la verdad lo que importa es darle continuidad a estos esfuerzos. En Magallanes, no hay una gran tradición de riego, no hay equipos técnicos preparados, pero, al igual que todo el resto del país, se siente la problemática”, apuntó.

Por ello, remarcó que la política regional y el trabajo en conjunto con los grandes y pequeños productores tiene que incorporar la variable cambio climático, tanto respecto a iniciativas de riego como de investigación y de adaptación de la producción agrícola y ganadera.

Igual esfuerzo conjunto se requiere –a su juicio- para hacer frente a problemáticas regionales como la sobrepoblación del guanaco, animal respecto del cual el ministerio que encabeza dictó la resolución que autoriza extraer hasta 5.000 ejemplares.

“El guanaco, sobre todo en Tierra del Fuego, no tiene predador natural y, desde el momento en que el valor económico se hizo marginal, la única solución es extraer una parte, ojalá dándole valor económico”, señaló.

Abigeato: “Máxima energía en prevenir

y perseguir a los culpables”

Frente al problema insoluble del abigeato, el ministro Furche dijo que, pese a que no es una materia de directa incumbencia ministerial, mira con mucha preocupación la ocurrencia de este tipo de delito. “Esto no es parte de la política agrícola, es materia de seguridad, pero, obviamente, lo vemos con preocupación”, remarcó.

“El abigeato lo conocí desde que era niño en Magallanes. No es que comenzó ahora, pero, es obvio que esto daña a los productores y uno quisiera la máxima energía en, primero, prevenir; si no se puede prevenir, en perseguir a los culpables y, luego, condenarlos”, apuntó.

Pabco y certificaciones

Frente a las exigencias impuestas a los productores para exportar a mercados como el europeo, dijo desconocer el número de ganaderos que sigue inscrito en el Programa de Planteles Animales Bajo Certificación Oficial y que la medida que se adoptó fue acotar el Pabco sólo a los mercados que lo exigían.

“Hubo un momento en que el Pabco se generalizó. Entonces, alguien que quería exportar a China necesita ser Pabco en circunstancia que ese país no exigía esa condición. El único que lo exigía era la Unión Europea y el grueso de nuestras exportaciones a estas alturas, tanto de ovinos como bovinos, no van a la UE. Van, en algunos casos, a México y, sobre todo y en manera creciente, al Asia y, en particular a China. Entonces, el tema del Pabco ya está superado completamente. Mi indicador de la superación de los temas es cuando nadie me los comenta”, señaló.

Construcción de embalses e incremento de la inversión en riego para pequeños agricultores

Ya en las postrimerías de su gestión, el ministro resalta como una de las tareas importantes que se desarrolló durante este gobierno se relaciona con los recursos hídricos, principalmente tendiente al riego.

Ello, porque el país y la región, en particular, no están ajenos al fenómeno del cambio climático y esto requiere adaptaciones sustantivas.

Al respecto, señaló que resulta importante incrementar los proyectos y las inversiones tendientes a asegurar el suministro hídrico. En este sentido, remarcó cuan importante ha sido la construcción de embalses, haciendo ver que en períodos anteriores el promedio era de 1,5 cada cuatro años, mientras que en este gobierno se elevará a 5, de los cuales 3 estarán totalmente construidos y otros dos con recursos y licitaciones asignados.

En este sentido, calificó como “un hito importante” la licitación para construir un embalse en Porvenir. “Es primera vez que existe esta idea, esta posibilidad. En este caso, sería un embalse multipropósito para agua potable para la ciudad de Porvenir y para regar entre 180 a 200 hectáreas en las cercanías”, planteó.

Las propuestas serán abiertas a fines de este mes y se adjudicará la construcción.

También apuntó el incremento en recursos para iniciativas de riego a favor de los pequeños agricultores. A nivel regional, hizo ver que se acordó un “incremento muy sustantivo” en recursos para riego, destinándose este año $450 millones, cifra que triplica el promedio de lo invertido en el pasado.

Igualmente, en Magallanes valoró el trabajo realizado por Indap, en apoyo a los pequeños agricultores, sobre todo en la zona de Ultima Esperanza.

Otro punto que quiso destacar fue el trabajo desarrollado para elevar los estándares Fito y zoosanitarios, superándose con la situación desmedrada que presentaba la agricultura en 2014.

La inserción en los mercados internacionales, principalmente el chino, es otro hito de este período, según Furche.