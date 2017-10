“Me quiero enfrentar al populismo que ha instalado el Frente Amplio y que hoy tiene un representante en el Parlamento”

El joven natalino asegura que, de no ser electo, no regresará a trabajar a la Municipalidad de Punta Arenas con el

alcalde Claudio Radonich. “No me gustan las renuncias con elástico”, aseguró.

A sus 30 años, Nicolás Cogler, militante de Renovación Nacional, enfrenta su primera elección de votación popular y nada menos que con una candidatura a diputado.

Su designación no estuvo exenta de dificultades, puesto que él no era la carta del partido para pelear un cupo parlamentario en un inicio. Sin embargo, tras la bajada de Gloria Vilicic, logró que RN lo nominara como el candidato del sector para los comicios del 19 de noviembre.

El joven natalino que cuenta con el total respaldo del alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, asegura que de aquí al día de la elección trabajará en terreno, en la calle, gastando la suela de sus zapatos y no haciendo campaña con plásticos, que sólo ensucian las ciudades.

Además, considera que la política confrontacional donde se enfrentaba todos con todos ya pasó y que hoy hay que enfocarse en una política más bien de acuerdos, pero tampoco de eslogans bonitos ni de aplauso fácil.

“Hoy vemos cómo hay propuestas que tienen cero responsabilidad fiscal, que suenan muy lindas en el papel y que no son logrables. A eso es lo que nos enfrentamos, al populismo que ha instalado el Frente Amplio, que tiene aplauso fácil, que es sencillo”, manifiesta.

Cogler es uno de los 18 candidatos que aspiran a quedarse con uno de los tres cupos que la región tiene para los diputados. Así, plantea que éste es el momento para que Chile Vamos tenga representatividad a nivel parlamentario.

Se define como magallánico, orgulloso de ser natalino y de pertenecer a una familia de clase media, de esfuerzo. Además, advierte que no pertenece a las cúpulas políticas y que no se siente parte del centralismo agobiante que, incluso, se da en la región. “Así como Santiago no es Chile, Punta Arenas no es Magallanes”.

– ¿En que está su campaña?

– “Nosotros estamos realizando trabajo en terreno, pretendemos dejar mucha más suela que plástico en la calle y, por lo mismo, estamos todos los días desplegados recorriendo los barrios de Punta Arenas, de Puerto Natales, Puerto Williams. Estuvimos también en Cerro Castillo. Este es un equipo de voluntarios, de amigos que comparte esta visión de hacer política distinta, vinculados al trabajo en terreno y, sobre todo, colocando talento, cariño y pasión a las cosas que uno hace.

“Nuestros políticos muchas veces se olvidan, y hay algunos les da el síndrome del Congreso, y se quedan en Valparaíso o en Santiago, pensando que desde ahí se hace la política, y no. Son quienes te eligen los que primero deben ser informados de las acciones que uno está haciendo. En el caso cparlamentario, mi compromiso siempre ha sido ese: dejar mi partido y mi religión fuera del Congreso para poner un pie allí y que sea el bienestar y el bien común de mis vecinos lo que prime al momento de legislar”.

– Para algunos usted es un aparecido en la política regional

– “Todos tenemos algún momento en que aparecemos. Es lo mismo cuando se juzga a una persona joven por no tener experiencia dentro de un trabajo. Hay personas que, por cierto son las menos, que me dicen: ‘Oiga, a usted le falta experiencia’, pero la mayoría de las personas que creen en los jóvenes son los adultos mayores, que no están vinculados a la política. Generalmente, esa crítica viene de personas que están vinculadas al mundo político y que además tienen domicilio político y, por lo tanto, a mí esas críticas no me molestan, siento que no son para mí, que es más bien una opinión generalizada por conservar el poder y por quedarse, porque, si algo tenemos claro, es que quienes tienen el poder se aferran absolutamente a ello y es muy difícil que después de obtenido lo suelten. Hoy, la gente quiere cambios de rostros y de ideas”.

– ¿Cuánto pesó su cercanía con el alcalde Radonich para que usted se quedara con el cupo a diputado de RN?

– “Sin duda que fueron varios los factores para ser candidato a diputado. Por cierto que hay un componente de que soy natalino, de que mi candidatura la solicitaron los vecinos de esa ciudad, que cuento con el respaldo de líderes a nivel nacional dentro del partido, y el respaldo del alcalde que es efectivo. Me acompaña en los puerta a puerta los fines de semana, y yo tengo absolutamente claro, y en el partido me imagino que también lo tienen claro, que mi trayectoria política, que por cierto es breve, está acompañada de grandes cosas como, por ejemplo, haberme encargado de la campaña primaria de Sebastián Piñera en Magallanes; o haber estado vinculado al partido hace 10 años. Esos son algunos de los factores. Lo que sí tengo claro es que tener el respaldo del alcalde Radonich permite enfrentar en mejor pie una elección producto de hacer política de una manera distinta, que es lo que yo también represento”.

– ¿Cómo te sientes dentro de la lista de Chile Vamos, considerando que Sandra Amar va por segunda vez a disputar el cargo en el cupo de la Udi?

– “Siempre lo he dicho. Creo que nuestros adversarios están al frente y que nuestros enemigos son la desigualdad, la pobreza, la inseguridad, y hoy sabemos que las cuatro prioridades que tienen los chilenos, especialmente de clase media, son la salud, educación, seguridad y empleo y, por lo tanto, en eso me voy a enfocar.

“No pienso hablar respecto a las candidaturas anteriores. Me voy a enfocar en mi campaña, en mis propuestas. Hoy vemos que hay algunas que tienen cero responsabilidd fiscal, que suenan muy lindas en el papel y que no son logrables. A eso es lo que nos enfrentamos, al populismo que ha instalado el Frente Amplio (Fa), que tiene aplauso fácil, que es sencillo, que es, además, fácil de poder entender, pero muy complejo tener una propuesta que sea responsable fiscalmente. Yo me quiero enfrentar contra ese populismo que tiene el Fa, que tiene un representante en el Parlamento actualmente”.

– ¿Cuál sería su primer proyecto?

– “Tenemos cuatro ejes principales en esta campaña. El primero relacionado a salud, donde lo primordial es reducir las listas de espera y no importa si eso lo resuelve el Estado o un privado; la seguridad, en cuanto se necesita una defensoría de víctimas, por eso propongo crear una Corporación que los asista y oriente; en lo deportivo, me interesa hacer una ley para que exista una subvención directa para los deportistas de la región, teniendo en cuenta que muchas veces se quedan sin participar de las competencias por falta de recursos; y, por supuesto, trabajar por los más de 30 mil adultos mayores”.

– ¿Se considera un operador político? Esto, en razón de las declaraciones que hizo el ex alcalde Emilio Boccazzi.

“Para nada. Me imagino que para ser un operador político hay que tener experiencia en algo o estar siempre relacionado a cosas más bien oscuras y la administración del alcalde Radonich es absolutamente lo opuesto. Si hubo alguna vez algo de oscuridad en ese municipio no es en esta administración, sino, más bien, en la anterior, y hoy día las dos personas son candidatos”.

– Si no resulta electo, ¿va a volver a trabajar en la municipalidad de Punta Arenas?

– “Yo no vuelvo a la municipalidad, no me gustan las renuncias con elástico, estoy en contra de ocupar cargos para trampolines políticos. Por eso, al momento de dejar mi trabajo allí el 27 de mayo, nunca pensé en volver. Creo que hay que darle espacio al equipo que está con el alcalde, hay que reforzarlo y, sin duda, si soy parlamentario seré el primero en estar disponible para trabajar con todos los alcaldes”.

– Y, ¿asegurado algún puesto en el eventual gobierno de Sebastián Piñera?

– “Respecto de un cargo, el mismo ex Presidente Piñera no se ha referido al tema, especialmente porque, primero, hay que ganar la elección y luego se verán los puestos y todo lo demás. No considero que yo tenga nada amarrado”.

– ¿Quién financia su campaña?

– “Mi campaña se financia de tres maneras. La primera con el dinero que conseguí con la venta de mi auto; luego, con un crédito de consumo que solicité a mi banco y que está cargado a mi cuenta; y la tercera vía es la que ofrece RN a través de los recursos del Servel. A ello se suman los aportes voluntarios que realizan mis cercanos”.

– ¿Nicolás Cogler llegó para quedarse en la política regional?

– “¡Por cierto! Tengo 30 años, así que, por lo tanto, si algo tengo claro es que éste es un inicio, que obviamente espero que tenga un excelente resultado favorable. Pero, independiente del resultado seguiré vinculado al servicio público, que es donde siempre he estado”.