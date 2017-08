“Me sorprende el cinismo del diputado Morano”

Concejal DC, Germán Flores se fue en picada en contra del parlamentario

“El diputado Juan Morano efectivamente no fue a la Junta Nacional de la DC y, por ende, tampoco votó, pero eso no significa que no haya respaldado a Ricardo Rincón”. Estas palabras reflejan la indignación que dice sentir el concejal DC por Punta Arenas, Germán Flores, al haber leído los dichos del parlamentario, que se defendió de diversas acusaciones, aludiendo el no haber participado de la Junta Nacional de su partido.

El concejal fue más allá acusando que el diputado Morano entregó su respaldo a Rincón a través de los presidentes comunales de Puerto Natales y Punta Arenas, Patricio Gamín y Gloria Chodil, respectivamente, puesto que la última intervino en el encuentro nacional con una alocución en la que partió diciendo que “no había que vetar a ningún candidato”.

En ese sentido, el concejal Flores afirmó que no se pierde ni se equivoca y que está convencido que “esas palabras no nacieron de ella”, asegurando que “detrás de ella está Juan Morano”.

“Me sorprende el cinismo del diputado, es un hecho que él no fue, pero no significa que no haya operado. Realmente, ¡ya basta de ocultarse detrás de personas para operar de esta manera nefasta!”.

“Que se haga responsable”

El concejal Flores llamó a Morano a hacerse responsable de la crisis que hoy vive la DC. “Así como él, hay otros responsables dentro del partido a nivel nacional que están avalando a una persona golpeadora y el diputado debe dar explicaciones de por qué apoya a una persona que está comprobado que fue condenada por Vif”.

Además aludió a que hay que dejar las cosas bien claras. “Que el diputado no se victimice en una situación que él también participó a través de estas operaciones que se dieron al interior de la DC durante la Junta Nacional, él es parte de esto, del apoyo a Rincón y no lo puede negar, porque –reitero- votó a través de Gloria Chodil y Patricio Gamín”.

Y respecto a los dichos de Morano, quien según Flores alude que “Rincón no fue condenado”, el militante fue categórico en señalar que “Pinochet no fue condenado, pero fue autor de muchos crímenes y desapariciones en nuestro país”.

“No hablo para recomponer algo”

Flores, muy cercano a Carolina Goic, dijo lamentar la crisis que está viviendo su partido y reconoció que es una de las más complicadas que han atravesado.

“Me sorprende que haya personas que quieran destruir de esta manera a la DC y a uno de los pocos liderazgos transparentes que tenemos, es lo más siniestro que se ha visto en los últimos años. Por lo tanto, estoy bastante desilusionado de lo que es mi partido, la situación es realmente muy complicada”, aseveró.

“Carolina se ha tomado unos días de reflexión y no sabemos cuándo defina el camino que seguirá, pero voy a estar al lado de ella, porque creo que es uno de los pocos liderazgos que tiene la DC hoy en nuestro país, que es una mujer transparente y digna de ocupar un cargo de esa naturaleza”, sostuvo.

Además Flores insistió en que las relaciones en la DC están quebradas por el cinismo de personas que están dentro del partido y que por años le han hecho tanto mal.

“Yo no hablo porque quiero recomponer algo, hablo porque me siento impotente al igual que muchos militantes que observan que dentro del partido hay personas apoyando a violentadores. La senadora ha querido limpiar esto, ha querido transparentar esta situación, pero obviamente aparecen estas defensas corporativas en bloque para no perder el poder, aquí no hay una cosa de convicción, es poder por poder. Entonces, eso me molesta”, criticó.

“No seamos Poncio Pilatos”

“Me impresiona que el diputado Morano haga circular por redes sociales el papel de antecedentes de Ricardo Rincón, como diciendo: ‘Está limpio, no lo ataquen’, y que además diga: ‘No voté, no participé y, por eso, me lavo las manos’. ¡Por favor, no seamos Poncio Pilatos! Eso me impresiona y me molesta y se lo voy a decir en su cara al diputado. Me caracterizo por ser tranquilo, pero estas cosas no las voy a dejar pasar”, dijo categórico Flores.

Sobre la reacción del esposo de la senadora, el concejal indicó que no lo justificaría, pero que entiende su molestia.

“Él es responsable de sus palabras, de sus actos, esto se dio en un marco de traición hacia la senadora, hacia el partido, aquí no está solamente la Carolina Hidaldo, están Nabila Riffo, Carola Barría, hay mujeres que ven la pugna interna que hay al interior de la DC donde se ha privilegiado a un golpeador, eso es doloroso, y eso nos tiene muy mal”.