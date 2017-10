Mes del adulto mayor culminará con un gran festival artístico

Como todos los años, en octubre se celebra el mes del adulto mayor y la municipalidad los festejará con diversas actividades deportivas, talleres de capacitación y la tradicional cena que busca resaltar la figura, experiencia e importancia de las personas de la tercera edad.

A esto hay que sumarle la novedad de este año que es la realización del Festival de la Voz del Adulto Mayor, donde las distintas agrupaciones y clubes podrán demostrar todo su talento ante la comunidad y su familia. El evento que según señaló el alcalde Claudio Radonich, pretende convertirse en una tradición, se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre en el Centro Cultural, en la Avenida 21 de Mayo.

“Cumplimos con nuestra promesa de organizar el Festival de la Voz del Adulto Mayor a realizarse los días 30 y 31 de octubre en el Centro Cultural, que es un lindo lugar para que nuestros artistas puedan tener todos los elementos técnicos a disposición y que el público pueda estar en un lugar cómodo. Queremos que este festival se convierta en una tradición”, recalcó el jefe comunal.

Recordó también que la ciudad de Punta Arenas es una de las comunas que tiene más población de adultos mayores. En ese sentido la municipalidad “tiene que tener iniciativas para poder cuidarlos, entretenerlos y procurar que se mantengan activos de tal manera de asegurarles una buena calidad en esta etapa”.

Entre los programas que la municipalidad tiene contemplados para abordar la problemática, que los adultos mayores tienen, el alcalde Radonich adelantó que prontamente, a través del sistema de salud municipal, lanzarán “Punta Arenas te cuida”, una iniciativa que consiste en realizar visitas domiciliarias a personas de la tercera edad que no necesariamente están postradas, pero que sus familias ya no viven con ellos y que no cuentan con personas que se preocupen de sus cosas.

La tallerista Olvido Rodríguez, de la Dideco trabaja constantemente con los adultos mayores realizando talleres de comprensión lectora, matemáticas, lógica verbal y otras tareas que se llevan a casa para que su mente se mantenga activa.

“La gran mayoría de los adultos mayores que han participado con nosotros tiene una sintomatología de depresión y algunas personas tienen alteración de la memoria, pero eso se ha ido revirtiendo a través del tiempo con las actividades que realizamos”, explicó la profesional.