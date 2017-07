“Michael Jackson” magallánico fue furor en las redes sociales por bailar sobre vehículo de Carabineros

El sábado, mientras se desarrollaba la actividad cultural enmarcada en la marcha por la diversidad sexual, en la Plaza Benjamín Muñoz Gamero, comenzó a sonar por los parlantes la música del “Rey del pop” Michael Jackson, lo que desató el entusiasmo de los presentes, en particular uno. “Yimi hasta agotar stockebrand” es conocido en el underground artístico regional por su transformación de mimo, siendo la del fallecido artista norteamericano, una de sus principales caracterizaciones.

Y en el contexto de esta actividad, decidió dar un audaz salto y bailó el tema “Don’t stop ‘til you get enough” en el techo de un retén móvil de Carabineros, ante las risas de todos los presentes, menos, claro de los funcionarios policiales. Incluso, el joven se dio el lujo de ejecutar el famoso “Moonwalker” esa caminada hacia atrás que ayudó a hacer más inmortal a Michael Jackson.

Pero la gracia de “Yimi” no alcanzó a durar un minuto, porque viendo que los carabineros ya estaban suficientemente molestos, decidió arrancar a toda velocidad, siendo detenido en 21 de Mayo con Errázuriz y trasladado en una patrulla hacia la Comisaría, donde según testigos, habría sido reducido a golpes.

En todo caso, su audacia, descaro y temeraria acción quedó registrada en un video que se convirtió en furor en las redes sociales, trascendiendo a todo el país. Por cierto, la canción escogida no podía ser más adecuada, ya que la traducción de “Don’t stop ‘til you get enough” es “no te detengas hasta que tengas suficiente”.