Mientras más del 70% de los usuarios de la Cámara Franca aprobó los nuevos contratos, los no socios dudan de su legalidad

A contar del 10 de agosto próximo el nuevo reglamento regirá para todos los locatarios.

“El nuevo contrato, en ningún punto reconoce la propiedad de nuestras instalaciones y eso es preocupante, ya que se está prohibiendo explícitamente la posibilidad de la cesión de derechos de nuestros contratos, que fue el instrumento que históricamente se usó para vender las construcciones”.

Así manifestaron sus aprensiones ayer tres locatarios antiguos de Zona Franca -no socios de Cámara Franca- quienes temen que si firman el nuevo contrato que ha dispuesto la concesionaria Sociedad de Rentas Inmobiliarias (SRI), perderán la facultad de disponer acciones sobre sus propias infraestructuras.

Así las cosas y en un hecho que llama la atención se trató nuevamente de empresarios que, prefiriendo no hacer pública sus identidades -tal como ocurrió este martes con otro usuario que acusó el término unilateral a su contrato-, aseguraron que ven con preocupación lo que pasará con ellos y sus construcciones, si aceptan el nuevo reglamento que regirá a partir del 10 de agosto próximo para todos los usuarios.

Durante la conversación, sostuvieron que simplemente el contrato ‘se les presentó en la mesa’ para su firma. “En el fondo estamos expuestos ante una eventual pseudo expropiación de las construcciones y por lo mismo, necesitamos que la autoridad regional se pronuncie al respecto, especialmente en términos de la legalidad o no de este tipo de cláusulas. Más encima, el viernes si no firmamos el tema del derecho de asignación, nos veremos obligados a pagar altas sumas, de hasta $50 millones en algunos casos y sin tener la seguridad de que nos renovarán contrato. Queremos saber si la intendencia tuvo en algún momento a la vista estos nuevos contratos y si los considera legales, porque si hay algo que tenemos claro, es que varios podrían perderlo todo”, afirmaron.

Cámara Franca

Al ser consultado por este tema, el presidente de la Cámara Franca, Luis Lépori fue enfático en responder que “en la última asamblea -sostenida recientemente- más del 70% de los socios del gremio aprobó los términos del acta de acuerdo que suscribió posteriormente la directiva con la Concesionaria. Ahora, en el caso de los que no son usuarios esos reparos no tienen asidero y, en todo caso, esa condición que temen, de una posible ‘expropiación’, no es algo que figure en el contrato. No hay asidero”, complementó.